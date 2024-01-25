Операция "Приватизация": сколько на самом деле стоил ваучер

После распада Советского Союза в новой России стали выпускаться приватизационные чеки или ваучеры. На бумажках фигурировала надпись «10000 рублей». Но соответствовала ли действительности заявленная стоимость? Как специалисты её определили?

14 августа 1992 года вступил в силу Указ Президента РФ «О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации» и «Положение о приватизационных чеках». Собственно, эти два нормативно-правовых акта и должны были регулировать процесс безвозмездной приватизации. В учебнике «Политическая экономия» указывается, что систему приватизационных чеков ввели в действие в стране с 1 октября 1992 года, а воспользоваться ваучерами можно было до 31 декабря 1993 года. Правда, вскоре срок продлили до 1 июля 1994 года. Номинальная стоимость приватизационного чека составляла 10 тысяч неденоминированных рублей. Именно за такую сумму ваучер предоставлялся каждому россиянину.

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Для определения «цены» одного ваучера была взята балансовая стоимость всех российских предприятий на 1 января 1992 года (1 триллион 400 миллиардов рублей). Далее её поделили на общее число россиян, включая новорождённых младенцев (148,7 миллионов человек). Стоит отметить, что по состоянию на август 1992 года сумма оказалась вполне существенной. Анатолий Чубайс заверял, что за один ваучер можно выручить сразу две машины «Волга». Кстати, его же потом и обвинили в завышенной стоимости приватизационного чека.

К осени 1992 года экономическая ситуация в стране кардинально изменилась Если на момент, когда определялась стоимость приватизационного чека, 10 тысяч рублей были внушительной суммой, то спустя буквально год деньги обесценились. В конце 1992 года на один ваучер получалось приобрести только пять бутылок водки. В 1993 году удавалось «выручить» уже только три.