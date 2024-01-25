День российского студенчества: как отмечали в прошлые века и как празднуют сегодня

Сегодня День российского студенчества, Татьянин день. Этот праздник имеет более чем 260-летнюю историю. В этот день 25 января 1755 года был основан Московский университет, так что это фактически день рождения российского студенчества.

Поэтому нынешние ученики вузов в этот день с полным правом чувствуют себя продолжателями всего, что связано с дореволюционным студенчеством. А с ним связана вся история Государства Российского, а также присущие студентам того времени честолюбие и благородство, ореол лихой отчаянности, страстных стремлений, юного томления, влюбленности и жажды жизни.

Видео дня

Татьянам просто повезло

А вот Татьянам в этот день просто повезло: их именины совпали с Днем российского студенчества. «Думаю, что известность святой Татьяне в России придало почти случайное обстоятельство, сделавшее ее святой покровительницей Московского университета, – говорит профессор Свято-Филаретовского православно-христианского института, специалист по церковной археологии Александр Копировский. – В день святой Татьяны императрица Елизавета Петровна подписала указ об образовании Московского университета».

А всему виной молодой блестящий фаворит императрицы Елизаветы Петровны – камер-юнкер Иван Шувалов. Его мать звалась Татьяной Родионовной. «Есть мнение, что таким образом Шувалов просто хотел сделать своей матери подарок на именины», – говорит Александр Копировский. Так что можно сказать, что святая Татьяна стала почитаемой в России святой благодаря той благосклонности, которую императрица Елизавета испытывала к своему фавориту Ивану Шувалову.

Кем на самом деле была святая покровительница Московского университета?

День святой Татианы отмечает события, которые происходили в самом начале III века. По словам профессора Свято-Филаретовского православно-христианского института, в те времена римские императоры устраивали гонения на христиан, иногда «показательные», в политических целях, чтобы свалить на них вину за какие-то проблемы или природные катаклизмы. Во время гонений на христиан и была схвачена Татьяна. «Она была диакониссой Рима, – рассказывает Александр Копировский. – Это не совсем как современные диаконы, которые служат в алтарях – тогда и христианских храмов не было. Татьяна помогала при крещении женщин – при их научении и совершении самого таинства, занималась благотворительностью, то есть, исполняла церковное служение. Для этого избирали либо пожилых вдовиц, либо тех, кто дал обет девства».

«Подробностей о Татьяне мы не знаем, а те, что есть – скорее, легендарного характера. Мы можем только сказать, что в мучениях она держалась очень твердо. Собственно, слово «мученик» тогда было не в ходу, и таких, как она, называли «мартир», то есть «свидетель» – человек, который засвидетельствовал о своей вере в Христа, что это не идеология, не какие-то поверхностно принятые формы богопочитания, а суть его жизни, ради которой он не боится умереть, потому что ощущает в себе ответ на свою веру и молитву. Поэтому мученики и назывались свидетелями и почитались очень высоко, на втором месте после апостолов», – говорит Копировский.

«Господам студентам» предписывается гулять с размахом

Но вернемся к российскому студенчеству и его празднику. В это день студенты и преподаватели Московского университета устраивали настоящее широкое гуляние. С конца XVIII до начала XX века празднование шло с таким размахом, что в московских ресторанах к нашествию «господ студентов» готовились особо: стряпали много дешевой и сытной еды, прятали подальше вазы и дорогую посуду. В любимом студентами роскошном ресторане «Эрмитаж» на Трубной утром 25 января убирали изящную мебель, скатывали ковры и посыпали пол опилками, снимали скатерти, столы сдвигали вместе, а вместо стульев выносили прочные длинные лавки, чтобы поместились все желающие. Городовым в этот день предписывалось с лояльностью относиться к подгулявшим студентам, запрещалось забирать их в околоток, а надлежало препровождать домой. Либо, если уж пришлось задержать, то обязательно при этом поздравить с праздником.