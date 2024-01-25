Почему стюардесс в СССР оформляли как «кладовщиц»

В СССР должность стюардессы появилась в 1939 году. Интересно, что первое время бортпроводницы официально были оформлены как «кладовщицы».

Особенности профессии

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Первой советской стюардессой стала Эльза Городецкая. 5 мая 1939 года она обслуживала пассажиров 21-местного самолёта ПС-84, следовавшего по маршруту Москва – Ашхабад. При этом в трудовой книжке женщины было написано «кладовщица». Дело в том, что должность «бортпроводница» к моменту полёта ещё официально не существовала. Стоит отметить, что стюардессы оставались «кладовщиками» не очень долго – в том же году в гражданской авиации СССР официально появилась должность «бортпроводник».

Вообще же о новой должности мечтали многие девушки. И это неудивительно: преодолеть железный занавес, увидеть другие государства, пообщаться с иностранцами, а возможно, и устроить личную жизнь, удачно познакомившись с пассажирами первого класса, – кто бы отказался от этого?

Так как работа стюардессы считалась опасной для здоровья и представляющей угрозу жизни, бортпроводницам полагались определённые льготы. Отпуск стюардесс насчитывал 78 дней, а зарплата составляла 200-240 рублей в месяц. При этом заработок зависел от количества часов полётов.

Жёсткий отбор

Между тем не каждая гражданка СССР могла стать стюардессой. Существовал целый ряд требований, опираясь на которые руководство гражданской авиации и отбирало нужные кадры.

Первые советские стюардессы должны были весить не более 52 кг и быть ростом не выше 162 см. Спустя годы параметры стали менее жёсткими, однако стюардесса всё равно должна была иметь пропорциональную фигуру, быть миниатюрной и симпатичной. Также особое внимание уделяли возрасту кандидаток – охотнее принимали девушек до 30 лет.

Кроме того, комиссия учитывала интеллектуальные и коммуникативные способности. Предпочтение отдавалось девушкам с хорошим образованием и манерами. Особым преимуществом считалось знание иностранных языков – данный навык позволял будущей стюардессе после приёма на работу автоматически попасть на престижные международные рейсы.

Чтобы стать бортпроводницей, кандидатки, соответствовавшие указанным выше параметрам, проходили медицинскую комиссию, собеседование на иностранном языке, общались с замполитом, секретарём партийной организации. После всех этих испытаний кандидатуру претендентки должно было одобрить Министерство гражданской авиации СССР.

Дресс-код

Особое внимание начальство уделяло дресс-коду стюардесс. Бортпроводницы должны были одеваться строго по форме. Одежда должна была быть всегда чистой и отглаженной. Волосы женщин должны были быть вымыты и уложены в аккуратную причёску. Разрешался умеренный макияж, «без намёка на вульгарность и пошлость».

Форму для бортпроводниц СССР делали в одном из московских домов мод, который сотрудничал с «Аэрофлотом». В 1980-е годы все советские стюардессы выглядели одинаково: они носили юбки, блузки и жакеты, а чуть позже – жилеты. Брюки и платья появились в гардеробе стюардесс в конце 1990-х. Во времена СССР существовал и зимний вариант формы – пальто с меховым воротником, шапка с маленькими ушками и кокардой, форменный шарф.