Как танковый ас из Донбасса на Т-34 вступил в бой против 12 "Тигров"

25 января 1944 года к штабу 64-й гвардейской танковой бригады вышло 12 танков "Тигр". Самым мощным танкам вермахта противостоял лишь Т-34. Однако им управлял один из лучших танковых асов Красной армии - подполковник Александр Бурда. На счету отважного офицера-гвардейца было свыше 30 немецких танков и самоходных установок.

© Александр Бурда (крайний слева). Январь 1942 года

Александр Бурда родился 12 апреля 1911 года в поселке Ровеньки, сейчас это город в Луганской Народной Республике. В 1932 году юного шахтера призвали в Красную армию, и за годы службы парень из Донбасса освоил все типы бронетехники, в том числе пятибашенный тяжелый Т-35.

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Боевое крещение Александр Бурда получил в первые дни войны, командуя ротой танков Т-28, когда разгромил немецкое танковое подразделение в Винницкой области. Однако настоящая слава пришла к нему в боях под Москвой, а воевал он остроумно и нестандартно.

"Бой развивается. Чтобы безопаснее было руководить им с окраины деревни, надеваю женское платье, а пистолет - под кофту. Выдвинулся в таком виде вперед, связь со взводами держу через посыльных. Договорились о срочных сигналах: сорву с головы платок - открывай огонь, подберу полы кофты - бери наступающих в клещи. Вам может показаться это смешно, даже противно воинскому уставу, но на войне всякое бывает. Любая хитрость применима, пусть самая нелепая с виду, лишь бы был результат", - рассказывал капитан Александр Бурда в ноябре 1941 года военному корреспонденту "Комсомольской правды" Юрию Жукову.

Однако война - это не оперетта. Под смелым танкистом сгорели девять танков. А в июле 1942 года при атаке на воронежское село Каверья с Александром Федоровичем произошел невероятный случай.

"В разгар боя машина Бурды выскочила на задворки села, и вдруг в триплекс командир увидел замаскированную в огородах батарею противотанковых орудий. Немецкие артиллеристы тоже заметили танк Бурды. Снаряды загрохотали по броне тридцатьчетверки. И тут случилось почти невероятное: вражеский снаряд влетел прямо в канал ствола танковой пушки и разорвался внутри машины", - вспоминает маршал Михаил Катуков.

Осколки триплекса и окалины ударили в лицо Бурде. Полуослепший, он заменил механика-водителя, которому оторвало руку, и по его командам вывел танк из зоны обстрела. Медикам удалось вернуть зрение, и на Курской дуге Александр Федорович уже командовал 49-й танковой бригадой.

Последний бой подполковник с позывным "Мороз" дал немцам во время Житомирско-Бердичевской операции 25 января 1944 года, около украинского поселка Цыбулив.

Стремясь парировать наступление советских войск, немецкое командование нанесло контрудар. На острие тарана находился сводный танковый полк Франца Беке - 34 тяжелых танка Pz.VI "Тигр", 46 танков Pz.V "Пантера", 12 самоходных гаубиц Wespe и шесть самоходных гаубиц Hummel. По мере надобности этот танковый таран усиливался новой бронетехникой, пехотой и артиллерией. Однако на пути железной армады встала 64-я гвардейская танковая бригада.

Благодаря недавно рассекреченным архивным документам и воспоминаниям участников боя удалось узнать детали подвига Александра Бурды. Бой шел несколько суток. После первых неудачных атак немцы попытались обойти Цыбулив с севера, где находился КП бригады.

"Противник в 12:00 силою до 60 танков повел наступление на север в направлении Ивахны и к 15:30 овладел переправой в Ивахны. Авиация противника в течение дня бомбит расположение частей. Ведет артиллерийский огонь по передовым частям", - гласит выписка из рассекреченного журнала боевых действий 64-й гвардейской танковой бригады.

Подполковник Борис Кукушкин так описывает события:

"Серьезная угроза нависла и над нашим командным пунктом. Он оказался под огнем немецких танков, а немецкие автоматчики шли в атаку на нас. На КП находились один-единственный танк комбрига, его личная автомашина М-1, автомашина с радиостанцией, грузовые и штабной автобус, в котором хранилось знамя бригады. Мы залегли. Танк комбрига выдвинулся вперед и вступил в бой....

Александр Федорович тут же приказал отправить в тыл на большой скорости все автомашины с персоналом штаба бригады с интервалом 100 - 150 метров и заявил, что он сам своим танком прикроет отход. Когда мы предложили ему ехать вместе с нами в автомашине, он снова сказал: "Я вам приказываю".

К этому моменту последнюю дорогу, по которой еще можно было проехать, пересекли танки противника. На нашем КП рвались снаряды и свистели пули. Выполняя категорический приказ комбрига, мы вскочили на автомашины и прямо по степи помчались в новый район. Комбриг, следуя за нами в танке, прикрывал нас огнем. Все автомашины благополучно проскочили сквозь вражеское кольцо, но танк комбрига, ведя неравный бой, был подбит".

Старшина Андрей Оверченко вспоминает:

"Ушли уже все колесные машины. Танк комбрига остался последним. И мы тут же - комендантский взвод, нас горсточка осталась. "Тигры" уже совсем близко. Александр Федорович нам скомандовал: "На броню". А сам вскочил в танк, развернул башню назад, чтобы бить с ходу, и мы пошли. Я в тот момент на часы почему-то глянул. Было четырнадцать часов, как сейчас помню. Идем, комбриг самолично маневрирует, ведет огонь, из-за укрытий бьет по немецким танкам. Они идут с опаской, наверное, думают, что танк наш не один. Но огонь ведут сильный. Нам на броне неуютно: осколки так и сыплются.... Только я это сказал, как ударил тяжелый снаряд по танку. За ним сразу второй, третий... Мы, как горох, - на землю. Как живы остались, не знаю. Танк зашатался, встал. Немцы - метрах в восьмистах. Вдруг люк открывается, старший лейтенант Самородов кричит: "Оверченко, ко мне! Комбриг ранен..." Мы к танку... Александр Федорович сам из люка тянется. Бледный, в лице ни кровинки, руками за живот держится, а там - красное. Перевалился через борт и упал, запрокинув руки".

Оказалось, что комбриг был тяжело ранен в живот. Несмотря на обстрел, бойцы не бросили раненого командира и несли его несколько километров. Попали под артиллерийский обстрел и бомбежку, но смогли доставить подполковника в госпиталь.

В журнале боевых действий говорится: "На западной окраине Ивахны в 15:30 от прямого попадания болванки сгорел танк командира бригады. Командир бригады - гвардии подполковник Бурда, находящийся в танке, смертельно ранен, умер в 22:00 25.01.44 г. в местечке Лукашовка. За сутки уничтожено шесть танков T-VI, средних и легких танков - 16, солдат и офицеров - до 200. Потери: сгорело четыре танка, убито десять человек, ранено 25 человек. Танков в строю - четыре Т-34".

За подвиг и мужество Александру Федоровичу 24 апреля 1945 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в поселке Ружин Житомирской области. В родном городе Ровеньки одна из улиц носит название - Героя Бурды.

P. S.