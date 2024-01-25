Как танковый ас из Донбасса на Т-34 вступил в бой против 12 "Тигров"
25 января 1944 года к штабу 64-й гвардейской танковой бригады вышло 12 танков "Тигр". Самым мощным танкам вермахта противостоял лишь Т-34. Однако им управлял один из лучших танковых асов Красной армии - подполковник Александр Бурда. На счету отважного офицера-гвардейца было свыше 30 немецких танков и самоходных установок.
Александр Бурда родился 12 апреля 1911 года в поселке Ровеньки, сейчас это город в Луганской Народной Республике. В 1932 году юного шахтера призвали в Красную армию, и за годы службы парень из Донбасса освоил все типы бронетехники, в том числе пятибашенный тяжелый Т-35.
Боевое крещение Александр Бурда получил в первые дни войны, командуя ротой танков Т-28, когда разгромил немецкое танковое подразделение в Винницкой области. Однако настоящая слава пришла к нему в боях под Москвой, а воевал он остроумно и нестандартно.
"Бой развивается. Чтобы безопаснее было руководить им с окраины деревни, надеваю женское платье, а пистолет - под кофту. Выдвинулся в таком виде вперед, связь со взводами держу через посыльных. Договорились о срочных сигналах: сорву с головы платок - открывай огонь, подберу полы кофты - бери наступающих в клещи. Вам может показаться это смешно, даже противно воинскому уставу, но на войне всякое бывает. Любая хитрость применима, пусть самая нелепая с виду, лишь бы был результат", - рассказывал капитан Александр Бурда в ноябре 1941 года военному корреспонденту "Комсомольской правды" Юрию Жукову.
Однако война - это не оперетта. Под смелым танкистом сгорели девять танков. А в июле 1942 года при атаке на воронежское село Каверья с Александром Федоровичем произошел невероятный случай.
"В разгар боя машина Бурды выскочила на задворки села, и вдруг в триплекс командир увидел замаскированную в огородах батарею противотанковых орудий. Немецкие артиллеристы тоже заметили танк Бурды. Снаряды загрохотали по броне тридцатьчетверки. И тут случилось почти невероятное: вражеский снаряд влетел прямо в канал ствола танковой пушки и разорвался внутри машины", - вспоминает маршал Михаил Катуков.
Осколки триплекса и окалины ударили в лицо Бурде. Полуослепший, он заменил механика-водителя, которому оторвало руку, и по его командам вывел танк из зоны обстрела. Медикам удалось вернуть зрение, и на Курской дуге Александр Федорович уже командовал 49-й танковой бригадой.
Последний бой подполковник с позывным "Мороз" дал немцам во время Житомирско-Бердичевской операции 25 января 1944 года, около украинского поселка Цыбулив.
Стремясь парировать наступление советских войск, немецкое командование нанесло контрудар. На острие тарана находился сводный танковый полк Франца Беке - 34 тяжелых танка Pz.VI "Тигр", 46 танков Pz.V "Пантера", 12 самоходных гаубиц Wespe и шесть самоходных гаубиц Hummel. По мере надобности этот танковый таран усиливался новой бронетехникой, пехотой и артиллерией. Однако на пути железной армады встала 64-я гвардейская танковая бригада.
Благодаря недавно рассекреченным архивным документам и воспоминаниям участников боя удалось узнать детали подвига Александра Бурды. Бой шел несколько суток. После первых неудачных атак немцы попытались обойти Цыбулив с севера, где находился КП бригады.
"Противник в 12:00 силою до 60 танков повел наступление на север в направлении Ивахны и к 15:30 овладел переправой в Ивахны. Авиация противника в течение дня бомбит расположение частей. Ведет артиллерийский огонь по передовым частям", - гласит выписка из рассекреченного журнала боевых действий 64-й гвардейской танковой бригады.
Подполковник Борис Кукушкин так описывает события:
"Серьезная угроза нависла и над нашим командным пунктом. Он оказался под огнем немецких танков, а немецкие автоматчики шли в атаку на нас. На КП находились один-единственный танк комбрига, его личная автомашина М-1, автомашина с радиостанцией, грузовые и штабной автобус, в котором хранилось знамя бригады. Мы залегли. Танк комбрига выдвинулся вперед и вступил в бой....
Александр Федорович тут же приказал отправить в тыл на большой скорости все автомашины с персоналом штаба бригады с интервалом 100 - 150 метров и заявил, что он сам своим танком прикроет отход. Когда мы предложили ему ехать вместе с нами в автомашине, он снова сказал: "Я вам приказываю".
К этому моменту последнюю дорогу, по которой еще можно было проехать, пересекли танки противника. На нашем КП рвались снаряды и свистели пули. Выполняя категорический приказ комбрига, мы вскочили на автомашины и прямо по степи помчались в новый район. Комбриг, следуя за нами в танке, прикрывал нас огнем. Все автомашины благополучно проскочили сквозь вражеское кольцо, но танк комбрига, ведя неравный бой, был подбит".
Старшина Андрей Оверченко вспоминает:
"Ушли уже все колесные машины. Танк комбрига остался последним. И мы тут же - комендантский взвод, нас горсточка осталась. "Тигры" уже совсем близко. Александр Федорович нам скомандовал: "На броню". А сам вскочил в танк, развернул башню назад, чтобы бить с ходу, и мы пошли. Я в тот момент на часы почему-то глянул. Было четырнадцать часов, как сейчас помню. Идем, комбриг самолично маневрирует, ведет огонь, из-за укрытий бьет по немецким танкам. Они идут с опаской, наверное, думают, что танк наш не один. Но огонь ведут сильный. Нам на броне неуютно: осколки так и сыплются.... Только я это сказал, как ударил тяжелый снаряд по танку. За ним сразу второй, третий... Мы, как горох, - на землю. Как живы остались, не знаю. Танк зашатался, встал. Немцы - метрах в восьмистах. Вдруг люк открывается, старший лейтенант Самородов кричит: "Оверченко, ко мне! Комбриг ранен..." Мы к танку... Александр Федорович сам из люка тянется. Бледный, в лице ни кровинки, руками за живот держится, а там - красное. Перевалился через борт и упал, запрокинув руки".
Оказалось, что комбриг был тяжело ранен в живот. Несмотря на обстрел, бойцы не бросили раненого командира и несли его несколько километров. Попали под артиллерийский обстрел и бомбежку, но смогли доставить подполковника в госпиталь.
В журнале боевых действий говорится: "На западной окраине Ивахны в 15:30 от прямого попадания болванки сгорел танк командира бригады. Командир бригады - гвардии подполковник Бурда, находящийся в танке, смертельно ранен, умер в 22:00 25.01.44 г. в местечке Лукашовка. За сутки уничтожено шесть танков T-VI, средних и легких танков - 16, солдат и офицеров - до 200. Потери: сгорело четыре танка, убито десять человек, ранено 25 человек. Танков в строю - четыре Т-34".
За подвиг и мужество Александру Федоровичу 24 апреля 1945 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в поселке Ружин Житомирской области. В родном городе Ровеньки одна из улиц носит название - Героя Бурды.
P. S.
После боя офицеры бригады приняли решение коллективно усыновить 12-летнего сына комбрига Евгения и помочь матери воспитать его. В письме родным говорится: "Дорогая Анна Ивановна! Имя погибшего смертью героя вашего супруга Александра Федоровича дорого всем танкистам. Вот почему мы решили, если вы, конечно, не возражаете, заменить отца вашему сыну Евгению, усыновить его. Мы хотели бы, чтобы он поступил в Суворовское училище. И пока он будет учиться, мы будем ежемесячно посылать деньги, необходимые для его содержания. Хотим, чтобы Евгений стал офицером и пришел в нашу часть на смену отцу. Чтобы следить за его воспитанием, мы создаем совет отцов, в состав которого избраны наши лучшие командиры: гвардии майор Романов, гвардии майор Федоренко, гвардии капитан Епатко, гвардии майор Миронов и гвардии старший техник-лейтенант Разжигав - боевые товарищи Александра Федоровича".