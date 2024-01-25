Клад Батыя: где в России спрятаны пропавшие сокровища монгольского хана

Тайна «золотых коней» Батыя: где в России спрятаны пропавшие сокровища монгольского хана Легенды гласят, что татаро-монгольский хан Батый во время нашествия на Русь захватил немало сокровищ, которые спрятаны где-то на территории нашей страны. Но пока еще никому не удавалось до них добраться.

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Сгоревшая крепость

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Одним из таких мест могут оказаться окрестности поселка Золотаревка под Пензой. Там сохранились остатки древнего городища. Как утверждает историк Геннадий Белорыбкин, в XIV веке здесь стояла крепость, которая была разрушена и сожжена войском хана Батыя. По неизвестной причине на месте сожженной крепости оставили трупы убитых воинов, оружие и украшения. Мародеры опасались притронуться к ценностям, так как боялись проклятия, якобы поражавшего каждого, покусившегося на них. Так все и осталось на месте. Уже в наше время в районе Золотаревки проводили археологические раскопки, но никаких ханских сокровищ не нашли.

Золотые кони

Еще одно предание рассказывает о «золотых конях хана Батыя». Их якобы отлили из золота, собранного со всей Руси в качестве дани хану. Кони эти с рубиновыми глазами некогда «охраняли» ворота в Сарае – расположенной в низовьях Волги столице татарского государства Золотая Орда, служа символом его могущества.

Затем татаро-монголы перенесли свою столицу в район нынешнего села Царев Волгоградской области. Вместе с ней переехали и золотые кони. Но после победы русских над войском хана Мамая на Куликовом поле о легендарном сокровище больше ничего не слышно. Одного из коней будто бы закопали вместе с телом Мамая, чтобы тот «охранял» хозяина. По преданию, похоронили хана на одном из холмов за Волгой. Но точного расположения «Мамаева кургана» никто не ведает.

Второго же коня якобы сначала забрали с собой казаки, напавшие на стан ордынцев. Но те бросились вдогонку за обозом, на котором везли награбленное. Состоялся бой, в котором полегло множество людей. Что же касается статуи золотого коня, то она бесследно исчезла. Некоторые историки предполагают, что казаки бросили ее в один из близлежащих водоемов, и она до сих пор лежит на дне какого-нибудь озера…

Правда, слухов об этом золотом коне ходило еще множество. Так, советский писатель Иван Ефремов в книге «Туманность Андромеды» уверял, что статуя покоится на дне Индийского океана. Другой литератор, Сергей Алексеев, в романе «Сокровища “Валькирии”» писал, что оба Батыевых коня были найдены еще в 60-е годы ХХ века «спецгруппой КГБ». Но подкреплен ли литературный вымысел какими-то реальными фактами, выяснить так и не удалось.

В конце 90-х годов прошлого столетия появилась информация, что один из Батыевых коней был обнаружен при раскопках близ поселка Р. Там побывала экспедиция Научно-исследовательского объединения «Космопоиск». Исследователи опросили местное население, однако никаких сведений о находке не получили.

Обоз на Селигере

Согласно еще одному мифу, воины Батыя спрятали целый обоз с награбленными ценностями где-то в районе озера Селигер, что в Тверской области. Его якобы искали еще во времена Екатерины II. Тогда в эти края прибыли из Санкт-Петербурга люди со старинными бумагами, в которых указывалось местонахождение клада. В частности, в них говорилось, что, если копать с востока, то копатели наткнутся на чугунную дверь, за которой «такое богатство, что на всю Тверскую губернию хватит на сто лет».

По легенде, раскопки велись в районе деревни Жеребцово. Наконец наткнулись на огромный тесак и угол какого-то каменного сооружения. Но докопаться до него так и не успели: ночью руководителю раскопок явился черноусый воин в доспехах с тем самым тесаком в руке и пригрозил, что если наутро все отсюда не уберутся, то найдут здесь свою смерть. Видели воина и другие… Испытывать судьбу не стали, экспедиция вернулась в столицу.

Лет десять назад поисковики из московского клуба «Раритет» пытались отыскать обоз с сокровищами Батыя на дне озера Серебряного. О том, что ценности там, им поведала некая женщина-экстрасенс.

Взяли пробы воды из озера. Оказалось, что в них действительно присутствует повышенное содержание серебра. Также в водоеме не водилась рыба. А еще на самой его середине торчал непонятный бугор. Но получить разрешение на проведение серьезных поисковых работ на Серебряном не удалось, так как озеро расположено на территории государственного заповедника.