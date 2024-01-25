Амнистия для Колумба: сифилис из Америки в Европу привез не он

Анализ погребений возрастом 2000 лет, найденных в Бразилии, и дальнейшие генетические исследования бактерий доказали, что открытие Америки никак не связано со вспышками сифилиса в Европе, произошедшими примерно в одно и то же время. Об этом сообщается в журнале Nature.

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Причем тут Колумб?

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Разновидности бактерии Treponema pallidum являются возбудителями нескольких опасных заболеваний. Самое известное из них — венерический сифилис. Также это могут быть фрамбезия, которая вызывает поражения кожи на руках и ногах, и инфекция полости рта беджель. Обычно их причиной становятся разные подвиды бактерий, но иногда возбудитель беджеля, например, может привести к сифилису. Все три болезни грозят серьезным повреждением костей, если их не лечить.

Взрывные вспышки сифилиса поразили Европу в конце XV века — как раз, когда Христофор Колумб открыл Америку. Существует теория о том, что эти события взаимосвязаны, но следы сифилиса в останках жителей доколумбовой Америки пока так и не найдены.

Еще больше заставило сомневаться в этой связи открытие 2020 года: тогда ученые выявили несколько штамов Treponema pallidum в Европе XV века и предположили, что эволюционные процессы, которые привели к появлению сифилиса, начались задолго до плавания в Новый Свет.

И вот сейчас исследователи из Цюрихского университета в Швейцарии, совершившие открытие 2020 года, кажется, смогли поставить точку в этом споре.

Откуда взялся сифилис?

Швейцарские ученые и их коллеги нашли образцы трепонемных бактерий в останках людей, захороненных около 2000 лет назад на южном побережье Бразилии. Геномы древних бактерий сильнее всего похожи на те, что имеются у современного возбудителя беджеля, но не у возбудителей двух других заболеваний. При этом сейчас в Южной Америке ситуация ровно противоположная: беджель тут почти не диагностируется, а фрамбезия и сифилис встречаются.

Дальнейшее подробное изучение геномов показало, что современные штаммы развились примерно за последние 3000 лет. Но появились трепонемные бактерии намного раньше — не менее 14 тысяч лет назад, то есть, на 10 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.

Несмотря на то, что после обнаружения возбудителя беджеля в Южной Америке найдены подвиды Treponema pallidum, приводящие ко всем трем заболеваниям, говорить об «импорте» сифилиса из Нового Света некорректно, считают ученые. Скорее, человек уже был носителем трепонемных бактерий, когда популяция разделилась и начала миграции по Евразии, а может быть - и раньше, когда человек расселялся по Африке.