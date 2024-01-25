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Как за 20 лет изменилась жизнь автомобилистов в России

Еще совсем недавно почти каждое ДТП в России заканчивалось кулачной разборкой, большинство водителей игнорировали дорожные знаки, а многие инспекторы ГАИ занимались исключительно пополнением своих карманов. На стыке 1990-х и 2000-х почти остановилось строительство новых дорог, а даже простой отечественный автомобиль стоил тогда больше 30-месячных зарплат. Но за следующие 20 лет автомобилистами стали десятки миллионов россиян, появились скоростные трассы, и путешествия на машине по стране перестали походить на игру на выживание. О том, как изменилась жизнь российских автомобилистов, «Газете.Ru» в рамках проекта «Россия для людей» рассказали эксперты и простые водители.

Как за 20 лет изменилась жизнь автомобилистов в России
© Газета.Ru

Молодой пожарный Александр и его будущая жена Екатерина еле сдерживали слезы: «У нас больше никогда не будет машины. Где мы еще возьмем такие деньги?» За окном их квартиры в спальном московском районе Чертаново, где еще вчера стояла их «восьмерка», было пустое парковочное место. Угон автомобиля в 2001 году Александру казался просто катастрофой.

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На модную тогда Lada Samara копила вся семья. В пожарной охране платили около 3 тысяч рублей в месяц, а трехлетний автомобиль стоил 90 тысяч. Основную сумму дали родители, потому что собственная машина была главной мечтой их сына. Собрать такие деньги второй раз семья позволить себе уже не могла.

В милиции сразу сказали, что угнанную машину, скорее всего, не найдут. Для приличия наряд ППС сделал круг по району, но дальше предложил бывшему хозяину искать ее самостоятельно — ходить по ближайшим гаражам и обзванивать авторынки. Было понятно, что это бессмысленно.

Сейчас Александр вспоминает о своих чувствах после угона первого автомобиля с улыбкой. Ситуация в стране постепенно наладилась, зарплаты начали расти, и уже через несколько лет он снова стал автомобилистом. Причем без помощи родителей. Сначала это была недорогая иномарка, потом еще одна подороже и, наконец, новый семейный минивэн.

«2002-й стал переломным, а потом пошло-поехало»

В двухтысячных в России произошел настоящий автобум. Да, до этого в страну уже десятками тысяч завозились подержанные иномарки из Европы и Японии, но у россиян после всех кризисов появились деньги и на новые автомобили. Если в 2000 году в России было всего 19 миллионов автомобилистов, то буквально через 10 лет их стало уже более 32 миллионов!

Рекорды продаж тогда устанавливал Волжский автозавод со своим семейством «ВАЗ-2110» — только в 2000 году дилерам поступили 705 тысяч этих автомобилей. Но если у ВАЗа дела шли как нельзя лучше, то другие постсоветские заводы на тот момент находились в состоянии распада. «Москвич» провалил запуск моделей «Князь Владимир» и «Юрий Долгорукий», а проблемы с качеством «Святогора» (обновленная версия «АЗЛК-2141») окончательно добили предприятие. Схожая участь постигла ЗИЛ: со 184 тысяч грузовиков в 1990 году завод пришел к 18 тысячам машин за 2002 год. Закрывавшиеся цеха завода им. Лихачева превращались в склады, автомастерские — в вещевые рынки.

В кризис впало и легковое подразделение Горьковского автозавода, за 2000 год с конвейера сошло всего 53 новые «Волги» («ГАЗ-3111»). Эти машины уже никто не хотел ни продавать, ни покупать — в эпоху шестисотого «Мерседеса» «Волга» уже не ассоциировались с привилегией. Завод тогда спасла «Газель». Выход новой «полуторки», как ее называли нижегородцы, удачно совпал с периодом бурного развития малого и среднего бизнеса.

В это же время в России впервые появились иностранные автозаводы. На них начали производить иномарки по технологии мелкоузловой сборки — с зарубежного завода-изготовителя приходили отдельные детали, а уже на месте их окрашивали, сваривали и собирали готовый автомобиль.

Как вспоминает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, в самом начале двухтысячных в стране стихийно запускались автозаводы, но «никакого концептуального развития толком не было». Настоящее становление автобизнеса и автопрома началось примерно в 2002 году.

Тогда один за другим запустились несколько мощных проектов. «ТагАЗ», который со времен дефолта простаивал на консервации, начал выпускать корейские модели, «Автофрамос» в цехах «Москвича» запустил производство Renault, а во Всеволожске появился завод Ford.

«И вот запускается летом 2002 года Ford Focus — и цена «вау!», и сама машина в рынок попала. Этот год стал переломным. Потом осенью — запуск «GM-АвтоВАЗа» с Chevrolet Niva. Это тоже было очень значимое событие. И пошло-поехало, фактически каждый год один-два запуска каких-то проектов. Период с 2002 по 2007 год в автобизнесе на сленге назывался «давай-давай!», — говорит Целиков.

Спрос на автомобили достиг апогея во второй половине 2000-х годов, отмечает основатель проекта «Автомаркетолог» и экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. В двухтысячные он работал в руководстве одного из крупных дилеров.

«В 2008 году все было вообще шикарно, потому что это был рынок продавца. Мы смеялись: у нас автосалон Nissan работал по принципу «свободная касса». Потому что продавец, как только освобождался, поднимал руку, и к нему наперегонки бежало несколько покупателей, чтобы начать оформлять договоры на машины. Для примера, на Nissan Qashqai очередь доходила до полутора лет. И мы с одного дилерского центра продавали почти семь тысяч машин в год», — вспоминает Мосеев.

Первая иномарка — настоящее событие, которое невозможно забыть, рассказывает житель столицы Ян Щепоняк. В двухтысячных он пересел со своего «Москвича» на универсал Volkswagen Passat.

«Когда в 1990-х брали «Москвич-2141», для начала его пришлось разобрать до металла: вынуть кресла, снять обшивку и провода — кузов с завода шел неоцинкованный, поэтому быстро ржавел. Чтобы не было коррозии, мы его покрыли «Мовилем» (советская разработка для консервации кузовов, ее название стало именем нарицательным. — «Газета.Ru»), потом он сох, затем все собирали в обратном порядке. На все работы ушло целое лето. А в 2003-м появился Volkswagen Passat с небольшим по тем временам пробегом — 100 тыс. км. Какой же это был восторг: никакой вони бензина и выхлопных газов, машина ехала плавно и бесшумно, быстро набирала скорость, мало ела бензина, а самое главное — вообще не ломалась», — вспоминает он.

«Ты из Москвы, поэтому плати!»

Количество машин на дорогах стремительно росло, но до реформы полиции было еще далеко. Многие автомобилисты вспоминают 1990-е и начало 2000-х как период с беспрецедентным уровнем коррупции среди инспекторов ГАИ.

Главными инструментами гаишников тогда были ручной радар-пистолет для измерения скорости и китайский алкотестер для продувки на алкоголь, а основной метод работы — засада. Размер взятки зависел не только от самого нарушения — милиционер мог потребовать больше денег, если автомобиль ему показался дорогим, или, наоборот, «пойти навстречу», если водитель смог убедить его в наличии могущественных связей.

Для того, чтобы вообще понять, что было с ГАИ, расскажу случай, который произошел лично со мной, когда я ехал на автомобиле через Тамбов. На въезде в город меня остановил настоящий инспектор ГИБДД, это как раз самое начало 2000-х годов, и сказал: «У тебя московские номера, поэтому ты должен заплатить за проезд 50 рублей». То есть прямо вообще не стесняясь, не палясь, просто 50 рублей, потому что у меня были московские номера.

Петр Шкуматов
член экспертного совета при ГУ МВД Москвы, координатор общественного движения «Синие ведерки»

Ситуация начала улучшаться, когда в ГАИ появились специальные антикоррупционные подразделения, которые стали контролировать работу самих инспекторов на дорогах, говорит экс-глава ГИБДД России (с 1992 по 2002 год) Владимир Федоров.

«Фото- и видеофиксация нарушений ПДД — в любом случае благо, но кто-то должен еще контролировать сотрудников. Мы первые создали службу собственного контроля — контрольно-профилактические отделы (КПО). Потом министр Анатолий Куликов (глава МВД в 1995-1998 гг. — «Газета.Ru») пытался их передать в Службу собственной безопасности, но мы убедили, что этого не нужно делать — у нас абсолютная своя специфика. И я считаю, что наши КПО работали очень эффективно по всей стране», — объясняет Федоров.

С приходом в 2012 году к руководству МВД Владимира Колокольцева наступил новый этап борьбы со взяточничеством, отмечает Петр Шкуматов.

«Колокольцев был начальником ГУВД Москвы, и это был первый город, где его методика борьбы со всем этим злом показала просто потрясающий результат. Потом уже на всю страну начали распространять, но оказалось, что это сложнее и дольше, не везде это дает ту же самую эффективность, как в столице. Тем не менее в прошлом году я объехал вообще всю страну на машине, и я могу сказать, что не столкнулся ни с одним случаем вымогания взятки, даже слегка сомнительным», — говорит он.

Шкуматов объясняет, что решающую роль сыграла компьютеризация. У сотрудников ДПС появились видеорегистраторы, а большинство нарушений стали фиксировать камеры.

Камеры на дорогах помогли практически полностью справиться и с главным страхом всех автомобилистов — угонами. Например, в Москве после запуска комплексов фотовидеофиксации кражи автомобилей сократились на 93%, заявлял мэр города Сергей Собянин.

«Для сравнения: 948 случаев угона зафиксировано в прошлом году и 13 тыс. — в 2012 году, когда в городе начали устанавливать первые такие комплексы. В Москве почти 4 тыс. камер фотовидеофиксации. И, помимо контроля соблюдения ПДД, они помогают правоохранителям проследить маршрут угнанной машины и оперативно принять меры. Нейросеть автоматически сверяет автомобили и их номера на соответствие учетным данным», — написал Собянин в своем Telegram-канале в феврале 2023 года.

Поначалу камеры фиксировали только превышение скорости, сейчас же штраф можно получить за десятки нарушений: непристегнутый ремень, неправильную парковку, выключенный ближний свет, проезд на красный, выезд за стоп-линию и многие-многие другие. В конце 2022 года в Российском союзе автостраховщиков анонсировали новый вид штрафов с камер — за отсутствие полиса ОСАГО ( страховки, которая избавила российских автомобилистов от автоподстав, вымогательств после ДТП и разборок на дорогах).

«У меня нет денег, зато есть ОСАГО»

Обязательное страхование автомобильной гражданской ответственности (ОСАГО) в России начало работать в 2003 году. Экс-депутат Госдумы и лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин участвовал в те годы в разработке законодательной базы «автогражданки». По его словам, до введения ОСАГО пострадавшим в ДТП получить деньги за ущерб с виновника аварии было крайне сложно.

«Компенсировать спорные убытки можно было только через суд. Причем возрожденный институт мировых судей, которые приняли от судов общей юрисдикции основной поток дорожных дел, только-только начал работать. Тяжбы из-за аварий растягивались на годы. А их исход был непредсказуем, поскольку зачастую с виновника ДТП нечего было получить в качестве компенсации», — отмечает он.

В «доосаговские» времена на дорогах страны процветал «бизнес» автомобильных подставщиков. Они провоцировали ДТП, а затем вымогали у водителей деньги. Однажды в такую ситуацию попал москвич Александр Кирпичов.

«Помню, что году в 2004-м я поехал по работе в город Сергиев Посад. На одном из участков загородной трассы мою Daewoo Nexia на большой скорости задела черная «трешка» BMW. Сделано это было филигранно: «бэха» заходила с прилегающей дороги по невидимой в зеркала траектории и четко полоснула своим левым передним крылом в мое правое заднее», — рассказывает автомобилист.

На Nexia осталась царапина, а крыло BMW уже имело следы столкновений с другими автомобилями. По словам Кирпичова, из машины выскочили двое и, не дав ему сказать ни слова, начали агрессивно угрожать физической расправой, если он не компенсирует им убытки. При этом в BMW сидел еще один человек, видимо, в качестве поддержки на случай несговорчивости «клиента».

«Градус агрессии поднимался, и я прекрасно помню, как ситуация изменилась, когда я им сказал, что не стоит волноваться — у меня нет денег, зато есть ОСАГО, которое поможет этот вопрос урегулировать. Они мгновенно погрустнели, подняли крышку багажника BMW, чтобы я не успел запомнить госномер на ней, и ретировались настолько быстро, насколько позволял их автомобиль», — рассказывает автомобилист.

«Фуры валялись по кюветам»

Если встречи с коррумпированными гаишниками или автоподставщиками обычный российский автомобилист мог и избежать, то не столкнуться с одной из главных российских бед — плохими дорогами — было невозможно.

Трасса М-4 «Дон», главный путь от Москвы до южных курортов, превращалась в обычную двухполосную дорогу уже на краю Московской области. Как рассказывает москвич Владислав, который на своем ВАЗ-2109 ездил по ней в первой половине двухтысячных с семьей на отдых, если из-за ремонта или ДТП образовывалась пробка, на обочинах тут же появлялись подростки с картонными табличками со словом «Объезд».

«За небольшую плату и возможность прокатиться они показывали застрявшим автомобилистам полевую дорогу, по которой можно было объехать пробку. Эта дорога представляла собой накатанную тракторами и комбайнами колею у края кукурузного поля, на которой более-менее уверенно себя чувствовали только владельцы внедорожников», — вспоминает Владислав.

Автовладелец Петр Демин уже более 40 лет ездит по подмосковной «бетонке» (Московское большое кольцо) к себе на дачу. Сейчас она относится к трассам высокой категории, а вот в начале 2000-х эта дорога была в ужасном состоянии.

«На «бетонке» были трещины, которые нужно было объезжать, ямы, крутая обочина. Фур было очень много, и они вечно валялись по кюветам. Из-за отсутствия разделительного отбойника часто происходили лобовые столкновения. Тяжеловозы в жару давили асфальт до такого состояния, что он вспучивался по центру оси автомобиля — появлялась колейность. В результате легковушка могла запросто влететь днищем на пузыри на асфальте», — рассказывает автомобилист.

Член общественного совета при Минтрансе и автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что причиной плохого состояния дорог в начале двухтысячных стала ликвидация дорожных фондов. Спустя 10 лет их возродили, но тогда основные дорожные стройки закрылись или простаивали, поскольку денег на них просто не оставалось.

«Когда транспортный налог пошел в бюджет, выяснилось, что есть масса каких-то более важных дел, чем дороги. В бюджете эти деньги сразу же размылись: то надо помогать матерям-одиночкам, то деньги надо направить на восстановление Чечни», — объясняет он.

По словам эксперта, строительство новых дорог по остаточному принципу совпало с бумом автомобильных продаж. В Москве, к примеру, это вылилось в хронические 10-балльные пробки. Автоэксперты даже прогнозировали, что могут появиться отдельные районы, в которые днем будет попросту невозможно попасть на автомобиле.

Проблему Москвы удалось решить за счет двух вещей. Первая — ускоренное строительство автомобильных дорог и развязок. Ни один мегаполис мира не делал это такими темпами, как Москва. Я даже цифру помню: один миллион квадратных метров в год. Вторая — система платных парковок. Она мне не нравится, но это единственное, что могло решить проблему с немотивированными поездками в центр. В Москве, как и в любом мегаполисе, автомобильное движение идет по маятниковому принципу — утром туда, вечером обратно. Система платных парковок приучила к тому, что платить 450 рублей в час за право добраться до места на автомобиле я не готов.

Игорь Моржаретто
автоэксперт, член общественного совета при Минтрансе

С Моржаретто соглашается директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. По его словам, в столице с 2011 года была реализована одна из самых грандиозных программ дорожного строительства среди европейских стран. Были реконструированы вылетные магистрали, построены хорды, появились новые мосты и эстакады.

«На самом деле в городе ты можешь сколько угодно улучшать дорожную сеть, но без прогресса в общественном транспорте ты ничего не добьешься. А Москва двигалась в обоих этих направлениях. Появились городские железнодорожные линии, которых до недавнего времени вообще не было в городе: кольцо (МЦК), центральные диаметры (МЦД). А еще колоссальная прибавка линий и станций метрополитена», — рассказывает Блинкин.

В целом по стране, по его словам, одним из главных прорывов последних 20 лет стало масштабное строительство дорог высшей технической категории — скоростных трасс. Среди них Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД), платные трассы М-4 «Дон», М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) и М-12 «Восток» (Москва — Казань).

«Не менее важно, что за эти десятилетия произошло восполнение нехватки мостов, потому что у нас по всей стране был вековой дефицит мостов. И ключевое, на мой взгляд, достижение — существенное улучшение нормативного состояния автомобильных дорог за счет нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — заключает Михаил Блинкин.

В 2007 году в дорожных авариях в России погибло 30 тысяч человек, и несколько лет этот показатель держался примерно на том же уровне. Страшные цифры, сопоставимые с населением не самого маленького российского города.

Дорожное строительство, появление новых автомобилей с современными системами безопасности (ABS, ESP, подушками), видеокамеры на дорогах — все это в сумме привело к тому, что смертность на конец 2022 года снизилась более чем вдвое — до 14 тыс. человек.

Сегодня в России уже используют цифровые технологии управления автомобильным трафиком, идет активное тестирование беспилотных машин, а на место ушедших из-за санкций западных брендов приходят новые производители.

А бывший пожарный Александр, лишившийся своей «восьмерки» в 2001 году, на всякий случай продолжает страховать свой минивэн от угона. 20 лет назад такой услуги в России попросту не было.

Истории
Юрий Долгорукий
Сергей Целиков
Виктор Похмелкин
Михаил Блинкин
Анатолий Куликов
Владимир Федоров
Олег Мосеев
Петр Шкуматов
Владимир Колокольцев
Сергей Собянин
Игорь Моржаретто
Завод имени И.А. Лихачева
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