Как появился современный День сурка

День сурка — народный праздник в США и Канаде. Каждый год 2 февраля множество людей со всего мира наблюдают за поведением сурка, который просыпается после зимней спячки. Считается, что если зверек увидит свою тень, испугается ее и спрячется обратно в норку, то зима продлится еще шесть недель, а если он бесстрашно выйдет наружу, то теплая погода не за горами. Подробнее о празднике — в материале «Ленты.ру».

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История праздника

История праздника, который отмечается ежегодно 2 февраля, уходит корнями в дохристианские традиции. В США этот обычай привезли немецкие иммигранты.

Дата выбрана не просто так: самое начало февраля — это недели на переломе сложного, холодного, в прежние времена часто еще и голодного периода между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием

Кельты, например, праздновали в это время Имболк — языческий праздник, знаменовавший начало весны. По мере распространения христианства по Европе Имболк был замещен Сретением Господним — праздником в честь представления младенца Иисуса Христа в святом храме в Иерусалиме.

Так, в христианском календаре на эти дни приходится Сретение, его отмечают в честь встречи 40-дневного Сына Божьего с благочестивым праведником Симеоном (а в его лице — и со всем человечеством) в иерусалимском храме, куда Дева Мария и ее супруг Иосиф принесли младенца Иисуса, чтобы совершить законный обряд.

В ирландской церкви празднуют День святой Бригитты, а в английской, французской и испанской традициях этот праздник известен как День свечей: люди приносят в церковь свечи для освящения.

Этот день издавна считался связанным с сельским хозяйством. Пережив половину отрезка между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием, земледельцы ожидали хорошей погоды для посевов, а рыбаки ремонтировали свои лодки и снасти.

В народе существовало много поверий и примет, по которым пытались предсказать погоду, а вместе с ней — и урожай, и судьбу семьи в новом году

Именно в начале февраля было актуально делать долгосрочные прогнозы на будущий урожайный год. Немцы пошли дальше: в синоптики они назначили барсука, именно этот зверь должен был своим поведением возвестить о прогнозе. У других народов в метеорологи определяли ежа и медведя. Когда немецкие иммигранты заселили Пенсильванию в XVIII и XIX веках, они привезли этот обычай с собой, но барсуков на местности пришлось заменить сурками, их в штате Кистоун оказалось значительно больше.

Как появился современный День сурка

Первое официальное празднование Дня сурка состоялось 2 февраля 1887 года в американском городке Панксатони, штат Пенсильвания.

В 2024 году День сурка проведут уже в 137 раз

В 1886 году редактор местной газеты Клаймер Фрис опубликовал заметку, в которой объявил 2 февраля Днем сурка. Спустя год местная группа бизнесменов и охотников на сурков — «Клуб сурков Панксатони» — отправилась к холму под названием Гоблер-Ноб. Там проснулся первый сурок, вышел из норы и, увидев свою тень, сбежал обратно, тем самым предсказал еще шесть недель зимы.

С тех пор праздник стал ежегодной традицией. Люди по всему миру ждут пробуждения зверька и надеются, что день будет пасмурным, и сурок, не увидев своей тени, решительно отправится гулять

В настоящее время ежегодные праздники в Панксатони проводятся благодаря поддержке членов организации «Ближний круг». Они, надев строгие костюмы и цилиндры, проводят на холме Гоблер-Ноб официальные заседания, во время которых сурок, получивший еще в 1960-х годах имя Фил Панксатони, сообщает главе организации, наступит ли весна в этом году пораньше или нет.

Хотя это лишь одна из многих церемоний Дня сурка, проводимых по всей территории Соединенных Штатов и Канады, мероприятие в Панксатони, безусловно, является самым знаменитым. В частности и потому, что именно оно легло в основу культового фильма «День сурка», который Библиотека Конгресса включила в Национальный реестр фильмов в 2015 году.

В 2024 году День сурка традиционно пройдет 2 февраля в разных городах США и Канады.

Насколько точны сурки в своих прогнозах

Хотя традиция предсказывать погоду, полагаясь на поведение сурка, существует более 135 лет, грызуны вряд ли научились разбираться в метеорологии. Исследования, проведенные Национальным центром климатических данных и Канадской метеорологической службой, показали, что с 2011 по 2020 год Фил Панксатони оказался точен в своих предсказаниях только в 50 процентах случаев.

Как праздник стал популярным

Праздник приобрел мировую известность благодаря вышедшему на экраны в 1993 году фильму режиссера Гарольда Рамиса. В этой киноленте главный герой снова и снова проживает один и тот же день. Он единственный человек в мире, который знает о бесконечном повторе, и, проходя через приступы страха, смятения, безрассудного бунта и горького отчаяния, начинает делать то, что совсем не свойственно его натуре, — учиться жить по-другому.

Этого человека зовут Фил Коннорс, он метеоролог. В каком-то смысле он был обречен на повторение одного и того же дня задолго до событий фильма — каждый год 2 февраля его отправляют в Панксатони, чтобы освещать празднование Дня сурка и долгожданный выход Фила Панксатони на свежий воздух. Кстати, по сюжету фильма сурок видит свою тень: что означает, что еще полтора месяца будет холодно.

Погода из года в год меняется, а вот поведение главного героя кино остается прежним — он неизменно отстранен и ироничен и в отношении этого события, и телезрителей, которые наблюдают за ним у своих экранов. Циничного метеоролога играет талантливый актер Билл Мюррей

Персонаж Мюррея считает себя умнее всех остальных, он постоянно испытывает меланхолию и с подозрением относится к проявлениям радости. Он служит только своим целям, а в искренности видит оружие, которое можно использовать против него самого. Фил не любит себя, свою работу, своих коллег и, кажется, все человечество.

Кадр из фильма «День сурка»

Попав во временную петлю, Фил Коннорс впервые видит самого себя таким, какой он есть, и это открытие оказывается не самым приятным. Затем он начинает замечать людей вокруг, учится видеть их красоту, влюбляется в женщину и пытается заслужить ее взаимность. Только пересмотрев свое отношение к жизни и людям, главному герою удается выбраться из бесконечно повторяющегося сценария.

Его путешествие во времени — метафора развития человека, который из раза в раз повторяет одни и те же ошибки, пока не вынесет важный урок. Фильм приобрел колоссальную популярность.

Об успехе кино можно судить как минимум по тому, что фраза «жизнь, как День сурка» стала расхожим выражением, означающим монотонную, полную надоевших хлопот скучную рутину

Таким образом «День сурка» прославил малоизвестный праздник на весь мир.

Интересные факты о сурках

Сурки принадлежат к отряду грызунов семейства беличьи. Они вырастают до 66 сантиметров в длину и могут жить в неволе до 10 лет.

Согласно легенде, сурку Филу Панксатони не менее 138 лет, и он делает предсказания с 1886 года благодаря тому, что пьет «эликсир жизни» каждое лето