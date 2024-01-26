Британец купил танк и нашел в нем золото на миллионы фунтов

Британский любитель военной техники Ник Мид в 2017 году приобрел на аукционе eBay иракский танк, разработанный на базе советского Т-55. Когда Мид перегнал его на свою ферму и осмотрел, то обнаружил в топливном баке пять слитков золота.

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— Когда мы нашли золотые слитки, то не знали, что с ними делать. Ведь не понесешь же пять слитков в ломбард по соседству, — рассказал Мид.

Кроме золота британец нашел в топливном баке еще и боеприпасы для пулемета. Танк Миду продал 23-летний автомеханик-самоучка Джо Хьюз из английского города Лестера. Молодой человек утверждал, что британские войска захватили танк в 1991 году во время операции «Буря в пустыне», после чего доставили в Великобританию, где техника много лет пылилась на складах.