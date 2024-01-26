Британец купил танк и нашел в нем золото на миллионы фунтов

Британец Ник Мид купил танк Т-55 и нашел в нем золото на миллионы фунтов
Британский любитель военной техники Ник Мид в 2017 году приобрел на аукционе eBay иракский танк, разработанный на базе советского Т-55. Когда Мид перегнал его на свою ферму и осмотрел, то обнаружил в топливном баке пять слитков золота.
— Когда мы нашли золотые слитки, то не знали, что с ними делать. Ведь не понесешь же пять слитков в ломбард по соседству, — рассказал Мид.
Кроме золота британец нашел в топливном баке еще и боеприпасы для пулемета. Танк Миду продал 23-летний автомеханик-самоучка Джо Хьюз из английского города Лестера. Молодой человек утверждал, что британские войска захватили танк в 1991 году во время операции «Буря в пустыне», после чего доставили в Великобританию, где техника много лет пылилась на складах.
Ошеломленный своей находкой, Мид передал найденные слитки золота властям. Теперь, шесть лет спустя, мужчина признался, что хотел бы сохранить спрятанную добычу, чья сумма составила порядка двух миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно около 222 миллионам рублей, передает Daily Mail.