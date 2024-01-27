Создатель «Симпсонов» скончался от рака мозга

Американский продюсер, режиссер и актер Джон Майкл Буш, который является одним из создателей мультсериала «Симпсоны», скончался в Лос-Анджелесе, сообщает THR. Причиной смерти стала лимфома ствола головного мозга. Ему было 69 лет.

© Кадр из сериала "Симпсоны"

Продюсер ушел из жизни еще 23 ноября, однако известно об этом стало только сейчас. Он скончался в одном из медицинских центров Калифорнии.

Буш начал заниматься анимацией в конце 90-х годов. Он обрел популярность благодаря участию в создании многих популярных сериалов, в том числе «Гриффинов», «Царя горы» и «Скуби-Ду». За работу над созданием «Симпсонов» Буш стал лауреатом премии «Эмми».

Ранее в США ушел из жизни композитор Франк Фариан, который стоял у истоков группы Boney M. Он являлся одним из авторов самых популярных песен коллектива, в том числе композиций Daddy Cool и Rasputin. За свою карьеру он также поработал с другими крупными звездами, в том числе со слепым американским соул-певцом Стиви Уандером. Фариан скончался в возрасте 82 лет.