Бескорыстные и расчетливые: сколько СССР платил своим суперагентам

Труды историков, воспоминания и рассекреченные документы позволяют узнать, сколько получали советские разведчики. Некоторых щедро награждали за труд, другие работали за идею и отказывались от денег. Кому-то и вовсе за ценные данные платили продовольственными карточками. По сути, такие разведчики работали за еду.

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Бескорыстные

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Советский разведчик Ким Филби в 1988 году в интервью Филипу Найтли заявил, что ни он сам, ни кто-либо из «Кембриджской пятёрки» не просил вознаграждения за добываемые для СССР сведения. Известно, что после нелегальной переправки Кима в Советский Союз ему назначили персональную пенсию – 200 рублей – выделили хорошую квартиру в Москве и дачу. Вкупе с самой пенсией в СССР он имел дополнительный пакет льгот – право на 50% оплату коммунальных услуг и 20% – лекарств, льготы, касавшиеся проезда на транспорте.

Ветеран советской разведки Сергей Дорохин подтверждал, что Филби за добытые ценные разведсведения из принципа не брал деньги. Идея была первична для него. Советский разведчик Борис Журавлёв вспоминал, что прототип Штирлица Вилли Леман получал за секретную информацию не очень большие суммы – около 580 рейхсмарок в месяц – и продовольственные карточки. Причём, карточкам, с помощью которых можно было получить еду, он радовался больше, чем деньгам.

Хорошее вознаграждение

По некоторым данным, Рихарду Зорге перестали платить после того, как он не прибыл в СССР, когда в 1930-х годах его вызвали в Москву. Однако историк Сергей Гупало опровергает эту версию. По его информации, на разведгруппу Зорге Москва каждый месяц выделяла около $1000. При этом разведчики тратили на добычу информации и свои деньги. Кроме того, Зорге помогал Леопольд Треппер – другой советский разведчик, владевший бизнесом, в создании которого ему материально помогла Москва.

Также известно, что кураторы из Москвы выделяли средства для радиста «Рамзая» Макса Кристиансен-Клаузена, который тоже имел бизнес – своё дело ему помог открыть именно Центр.

Полковник в отставке Сергей Дорохин утверждал, что высокопоставленный сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс, работавший на разведку СССР, получал очень хорошие суммы. При этом Эймс добровольно вызвался работать на советскую разведку – никто его не вербовал. Сначала американец запросил $50 тысяч за информацию о трёх шпионах, вербующихся в СССР представителями США.