Пакт Гитлера–Пилсудского: как Польша и фашистская Германия готовили нападение на СССР

Всем известен Пакт Молотова-Риббентропа между Советским Союзом и фашистской Германией заключенный в 1939 году. Утверждается, что именно он позволил немцам развязать Вторую мировую войну, напав на Польшу. Но как-то мало вспоминают, что намного раньше был германо-польский пакт. 90 лет назад, 26 января 1934 года, заключен Пакт Гитлера – Пилсудского и направлен он был против России и всех соседей.В 1918 году Польша получила независимость. Ее пообещало еще Временное правительство, как только закончится Первая мировая война при условии, что поляки будут активно помогать. Но немедленно предоставили большевики, придя к власти. Как, впрочем, и всем остальным, той же Финляндии, например.

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Однако это не помешало Польше, во главе которой стал Юзеф Пилсудский, уже через год ввязаться в войну с Россией и захватить западные части Украины и Белоруссии. Кроме того, у поляков были большие претензии к Чехословакии и очень хотелось забрать Тешинскую область. Поэтому страна сразу стала враждебной так называемой Малой Антанте – союзу Югославии, Румынии и Чехословакии.Польша явно становилась главным потенциальным агрессором в Центральной Европе с сильной армией. Пришедший к власти в 1933 году Гитлер это прекрасно понимал. Власть фашистов еще была непрочна, надо было максимально себя обезопасить. Поэтому летом того же года был заключен договор между Англией, Францией, Италией и Германией.

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Таким образом Польша поняла, что Франция, к союзу с которой она стремилась, ее не поддержит. Следовательно, надо налаживать отношения с Германией и заключать с ней договор, который бы гарантировал сохранение земель с немецким населением – они отошли стране после проигрыша Германии в войне.

Гитлеру такой договор тоже был нужен. Свои первоочередные задачи он видел на западе – Саар, Рурская область. К тому же надо было еще отменить де-факто положения Версальского договора и начать вооружать страну. Общим также было стремление поделить Чехословакию.

vk.com // Юзеф Пилсудский

Способствовало этому то обстоятельство, что Пилсудский всегда занимал прогерманскую позицию. Он к тому моменту хоть уже формально и не был главой государства, но фактически продолжал управлять Польшей. Генерал-инспектор Пилсудский считал Гитлера разумным и здравомыслящим политиком.26 января 1934 года в Берлине министром иностранных дел Германии Константином фон Нейратом и послом Польши Юзефом Липски был подписан договор. Он состоял из двух частей – официальной и секретной. Это был первый международный договор, который заключила гитлеровская Германия.

В официальной части содержались пункты, которые должны были успокоить международную общественность, а также союзников. Прямо в тексте было заявлено, что он не отменяет ранее заключенные договоры с другими странами. Более того, Польша даже раньше срока продлила договор с СССР о ненападении.

Но была еще вторая, секретная, часть Пакта Гитлера – Пилсудского. Нынешние польские власти это категорически отрицают, однако о его наличии писала западная, особенно французская, пресса сразу после заключения договора. Английские издания откровенно указывали на пункты говорящие о готовящемся нападении на Советский Союз. Сейчас в распоряжении исследователей имеется и его текст.

wikipedia.org // Текст Пакта Гитлера — Пилсудского

Они отмечают, что самыми значимыми были второй, четвертый и пятый пункты секретной части договора. По второму пункту Польша брала на себя обязательство не предпринимать никаких внешнеполитических шагов без согласования с немецкой стороной. Более того – все они должны быть исключительно в интересах Германии. Это означало полное подчинение польской внешней политики интересам другого государства.

В четвертом пункте стороны брали обязательство объединить военные, политические и экономические силы для отражения любого неспровоцированного нападения на любую из двух стран. Это означало заключение военного союза.

Пятый пункт для России самый любопытный. По нему Польша обязывалась пропустить немецкие войска к границам Советского Союза. Германия получала право перебрасывать войска в любой момент, который сочтет нужным. В случае войны с СССР Польша должна была участвовать в ней на стороне фашистов.Пилсудский стал для Гитлера ближайшим союзником. Когда через год, в 1035 году, он скончается от рака, то в Германии чуть ли не траур был. В главном католическом соборе Берлина была отслужена панихида по польскому лидеру, на которой присутствовал сам Гитлер и все руководство третьего рейха.Договор был заключен на десять лет с автоматическим продлением, если ни одна из сторон из него не выйдет. Но как раз немцы и вышли. Как только Германия достигла нужного уровня развития и милитаризации, то в мае 1939 года расторгла соглашение.