Зачем нацисты собирались уничтожить 30 миллионов славян

В пятницу в "Музее Победы" проходит конференция, посвященная 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. На ней выступил историк Егор Яковлев, руководитель проекта "Цифровая история".

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- Блокаду Ленинграда можно считать абсолютно уникальным нацистским преступлением, и это часть чудовищного плана, который имел огромные масштабы, - сказал Яковлев. - Одна из целей похода немцев на восток - сокращение числа славян на 30 млн человек. Под видом борьбы с партизанами уничтожались мирные граждане, чтобы очистить от них территорию. Откуда взялась цифра в 30 млн человек?

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- Геринг на Нюрнбергском процессе говорил, что ничего не знал об этих планах. Потом обвинители доказали, что он был в курсе, в 1941 году в одном из разговоров он сказал: "Этой зимой в России от голода умрут от 20 до 30 млн человек. Вероятно, это к лучшему. Некоторые народы надо сокращать", - цитировал нацистского преступника Яковлев. - Так откуда же взялась цифра в 30 млн? Территория СССР рассматривалась как место поселения немцев, представителей арийской крови. Они должны были ее занять примерно как колонисты в Северной Америке. Куда девать коренное население? Кстати, с 1941 года нацистская медицина получила задание - найти способ незаметной массовой стерилизации неугодных народов: евреев, поляков и русских. Способ искали вплоть до 1945 года.

Борис Кудояров / РИА Новости // Блокадный Ленинград

- Началась вторая мировая для немцев хорошо, но потом появилась угроза экономического кризиса по причине морской блокады со стороны английского флота, - объясняет Яковлев. - Стало ясно - если война продолжится, Германия окажется на пороге голода, как в Первую мировую войну. Герберт Бакке, министр продовольствия и сельского хозяйства нашел решение - захват советских черноземов даст продовольствие. План такой - когда немцы оккупируют черноземы, часть продовольствия нужно вывезти в Германию и часть оставить для нацистской армии. Следовательно, в Москве и Ленинграде начнется голод, смерть миллионов людей. Этот план был принят всеми ведущими службами рейха.