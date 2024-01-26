Как Петроград стал Ленинградом

Важную дату отмечают в Санкт-Петербурге – ровно век назад Петроград переименовали в Ленинград. Какие мифы, идеи и курьезы породило это событие – в материале корреспондента «МИР 24» Анастасии Стуровой.

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Сто лет назад одна из петроградских фабрик выпустила альбом со снимками Ленина: в переплете из натуральной кожи, но размером не больше половины мизинца – как микропамятник в честь почившего вождя.

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К гробу Ленина в 1924-м петроградская делегация возложила вечный венок из олова с фарфоровыми цветами. Они еще не знали, что сам город станет главным памятником вождю пролетариата. Предложение о переименовании внес председатель Петросовета Григорий Зиновьев.

«Уже 24 января вышли газеты, там писалось об этом совершенно иначе. Там писалось, что «ряд резолюций рабочих выставлен» с постановлением переименовать город в Ленинград. «А Григорий Евсеевич нам тут из Москвы присылает письмо и его желание в точности совпадает с желанием массы трудящихся Петрограда», – рассказал заведующий музеем «Шалаш В.И. Ленина» Вячеслав Самоходкин.

Зиновьев мечтал остаться в истории ближайшим соратником Ленина. Вместе они скрывались от царской охранки в шалаше на озере Разлив. В 1927 году шалаш стал памятником. Почти век стоит его копия. Рядом – мемориал в граните. После переименования в городе Ленина и Александровскую колонну планировали переустроить – ангела заменить Ильичом.

Рабочие писали в газеты: пусть Ленин держит «Капитал» Маркса и давит крестьянский дом символ старого мира. Вступились ученые: напомнили, что колонна – в античном стиле. Не «наряжать» же Ленина в римскую тогу. Точку поставил нарком просвещения Луначарский: ангела снимать запретил.

В Ленинграде 50-х именем Владимира Ильича называли улицы и проспекты, заводы и вузы. Полвека в официальном названии подземки Ильич упоминался трижды. В 1958-м открылась станция «Площадь Ленина» Ленинградского ордена Ленина метрополитена имени В. И. Ленина.