Как Ельцин убеждал Клинтона в необходимости принять Россию в НАТО

Бывший президент России Борис Ельцин на встрече с американским лидером Биллом Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года заявил, что Россия в случае расширения Североатлантического альянса должна присоединиться к НАТО первой, и примеру Москвы затем последуют страны Центральной и Восточной Европы.

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Детали этого разговора приводятся в стенограмме, рассекреченной Архивом национальной безопасности США.

Ельцин, согласно опубликованному документу, предлагал создать «своего рода картель», в который бы входили Россия, США и европейские страны. Это, по задумке экс-президента России, должно было способствовать укреплению международной безопасности, передает РИА «Новости».

В стенограмме говорится, что ответ Клинтона был «очень сдержанным». Тогдашний президент США говорил о «величии России, но не упоминал идею создания предложенного Ельциным объединения стран или членства государства в НАТО».

Также Клинтон заявлял, что для России и США откроются уникальные возможности, если государства будут придерживаться намеченного курса.

«Мы могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше», – сказал тогда Клинтон.

Расширение НАТО в итоге произошло в 1999 году, когда к блоку присоединились Польша, Чехия и Венгрия.