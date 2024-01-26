Как Ельцин убеждал Клинтона в необходимости принять Россию в НАТО

Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО» при расширении
Бывший президент России Борис Ельцин на встрече с американским лидером Биллом Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года заявил, что Россия в случае расширения Североатлантического альянса должна присоединиться к НАТО первой, и примеру Москвы затем последуют страны Центральной и Восточной Европы.
Детали этого разговора приводятся в стенограмме, рассекреченной Архивом национальной безопасности США.
Ельцин, согласно опубликованному документу, предлагал создать «своего рода картель», в который бы входили Россия, США и европейские страны. Это, по задумке экс-президента России, должно было способствовать укреплению международной безопасности, передает РИА «Новости».
В стенограмме говорится, что ответ Клинтона был «очень сдержанным». Тогдашний президент США говорил о «величии России, но не упоминал идею создания предложенного Ельциным объединения стран или членства государства в НАТО».
Также Клинтон заявлял, что для России и США откроются уникальные возможности, если государства будут придерживаться намеченного курса.
«Мы могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше», – сказал тогда Клинтон.
Расширение НАТО в итоге произошло в 1999 году, когда к блоку присоединились Польша, Чехия и Венгрия.
В феврале прошлого года были рассекречены документы, согласно которым Клинтон на переговорах с Ельциным обещал работать над тесным сотрудничеством, пока в Вашингтоне называли постсоветское пространство опасным политическим беспорядком.