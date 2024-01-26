«Карамзин - обманщик»: почему знаменитого писателя называли лжеисториком

«История государства Российского» Николая Карамзина — едва ли не первый по времени создания и значимости обобщающий труд по истории России. Он охватывает период с IX до начала XVII века и отличается довольно подробным изложением, опирающимся на исторические документы и свидетельства. Первое издание многотомника финансировал лично император Александр I, а огромный тираж был раскуплен меньше чем за месяц. Однако трудом Карамзина не только восхищались. За славой и признанием посыпалась и критика. Так в чем же обвиняли Карамзина и за что его называли лжеисториком?

Художественный роман

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Многим не по душе была подача фактов через литературное описание, более подходящее художественному роману, но не историческому труду. Впрочем, сам Карамзин это наоборот считал своей находкой и достоинством работы — ведь таким образом он превратил скучную историю в увлекательный роман, главным героем которого сделал саму Россию.

Заказное произведение

Лавина критики обрушилась на «Историю» из-за того, что автор мало внимания уделял жизни простого народа, делая упор на жизнеописании исторических личностей и элиты. Пушкин открыто говорил, что труд Карамзина — заказуха правящего класса, который таким образом желает привить мысль о самодержавии, как «необходимости и благе для России». И тут трудно спорить — Карамзин действительно проводит эту идею через всю «Историю». Ну а «просвещенный» император Александр I в ту пору всячески укреплял свое политическое положение внутри страны. Видимо, поэтому он столь охотно поддержал Карамзина рублем.

Сухой француз

Такую характеристику Карамзину после встречи с ним дала французская писательница и издательница мадам де Сталь. Многие в России упрекали историка за его проевропейские взгляды. И действительно, Русь в его трудах существует не сама по себе, а как окраинная часть Европы, в которую стремится на протяжении всей своей истории.

Исторические заблуждения

Но это все касается общей концепции работы, историки же находили в ней немало исторических заблуждений. Так, в описании Древней Руси Карамзин опирался в первую очередь на немногочисленные рукописи, не принимая в расчет археологические находки. Поэтому славяне у него — дикие необразованные варвары, вынужденные просить европейцев о помощи и покровительстве.