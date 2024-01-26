Чудо в Андах: как мертвые спасли живых

Дело было в октябре 1972 года. Уругвайская молодежная команда регбистов летела в Чили с друзьями и родственниками, всего 45 человек с экипажем самолета. Чтобы прилететь из Уругвая в Чили на маленьком самолетике, надо было сначала долго лететь на юг над Аргентиной, обогнуть южную часть Анд, а потом лететь на север, потому что напрямую над горами лететь небезопасно. Однако пилот не там свернул на север, самолет ударился о горный пик и развалился на куски. Фюзеляж со всеми пассажирами скатился по снегу, как сани, вниз на плато. Во время крушения погибло 12 человек, еще пятеро пропали без вести. На следующий день их найдут мертвыми.

Капитан спортивной команды Нандо Паррадо, которого положили вместе с трупами, пролежав в снегу при температуре минус тридцать несколько десятков часов, очнулся. Врачи, которые обследовали его позже, сказали, что его спасло именно то, что его сочли мертвым и положили на холод. Такая криотерапия замедлила все процессы в организме, и кровоизлияние в мозг, возникшее после ушиба головы и вызвавшее кому, прекратилось, а мозг сумел восстановиться.

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В самолете с Нандо летели его мать и младшая сестра. Мать погибла, а сестра была тяжело ранена и не приходила в сознание. Нандо подполз к сестре, обнял ее и держал, пока она не умерла — четыре ночи и три дня.

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Есть такая поговорка: бедному жениться — и ночь коротка. Иными словами, неудачи просто преследовали пассажиров злополучного рейса. Мало того что они, никогда не видевшие снега, остались без еды, крова и теплых вещей в абсолютно пустынной зимней местности на высоте 3600 метров. Спустя две недели выживших накрыла снежная лавина, и не стало еще восьмерых пассажиров.

Трое суток живые вместе с трупами были зажаты снегом в тесном пространстве остатков самолета. Чтобы спасти всех, уже упомянутый выше Паррадо выбил ногами маленькое окошко в кабине пилота. Трое человек погибли от ран и обморожения в последующие дни.

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Всего из 45 пассажиров выжили только 16. Спустя 11 дней после крушения они услышали по радио, что их поиски прекращены и все они признаны умершими. Дело в том, что потерпевший катастрофу самолет был белого цвета и сливался с покрытым снегом горным ландшафтом.

Воды у них было вдоволь — люди растапливали снег на листах алюминиевой обшивки и сливали воду в бутылки, а потом держали их под одеждой, не давая воде замерзнуть. Еды же не было вообще. С учетом того, что спасения ждать было неоткуда, живые решили есть мертвых. Не всем это далось легко. Выжившие были католиками, и необходимость питаться человечиной оскорбляла их религиозные представления. Кроме того, многие из погибших были чьими–то родственниками или близкими друзьями. Видимо, поэтому трапезу решили начать с никому особо не известного и повинного в аварии пилота.

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Но, даже с учетом всех трупов, и этот источник пищи был исчерпаем, так что пассажиры должны были придумать, как им спасаться. Нандо Паррадо, Роберто Канесса, Нума Туркатти и Антонио Висинтин решили двинуться на запад, чтобы достичь Зеленых Долин Чили. По словам пилотов, эти долины должны были находиться в нескольких милях к западу от места падения самолета.

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18–летний Канесса долго не решался выступить в поход, предлагая дождаться окончания зимы. Однако остальные решили идти, несмотря ни на что. Начало похода было удачным, члены экспедиции случайно наткнулись на оторвавшийся при падении хвост самолета вместе с багажом.

В чемоданах они нашли шоколад, сигареты, чистую одежду, кроме того, там оказались заряженные аккумуляторные батареи. На вторую ночь погода резко ухудшилась, и путешественники чуть не погибли от холода. Стало ясно, что так просто через горы не пройти. Пришлось возвращаться назад, к фюзеляжу, и всем вместе шить из кусков материи, добытых в хвосте, спальный мешок. Батареи не пригодились. Поначалу их хотели использовать для передачи сигнала бедствия, но ничего не получилось. Батареи выдавали постоянный ток, а нужен был переменный.

И снова трое смелых двинулись на поиски спасительных долин. Но на третий день они поняли, что идти придется долго, потому Паррадо и Канесса отправили Висинтина обратно в лагерь, а сами, забрав у него запасы человеческого мяса, пошли дальше.

Вскоре этот провиант оттаял и протух. Роберто заболел дизентерией, и Нандо практически тащил его на себе. Вечером девятого дня Роберто увидел на берегу реки, до которой они дошли, всадника–ранчеро. Наутро тот увидел и их, но никак не мог поверить, что в этой глуши откуда–то взялись два парня, всклокоченные, ужасно худые, обмороженные.

Горная речка производила ужасный шум, и Нандо и Роберто не могли услышать ранчеро, а он — их. Но ранчеро оказался очень находчивым. Он достал лист бумаги, уголек и перебросил их на другой берег. Нандо нацарапал на листке их историю и просьбу о помощи, и ранчеро ускакал, но перед этим перебросил Нандо и Роберто часть своих припасов — хлеб и сыр. Шел семьдесят первый день с момента аварии.

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На следующий день ранчеро вернулся с помощью. Роберто отправили в больницу, а Нандо сопроводил спасителей на вертолетах к товарищам по несчастью. Из–за плохой погоды в тот день — 22 декабря — удалось забрать только половину пассажиров, остальным оставили продукты и воду. Их всех забрали на следующий день.

Спасенных пришлось долго выхаживать: их лечили от высотной болезни и обезвоживания, цинги и недоедания. Но уже 28 декабря едва живые счастливчики дали большую пресс-конференцию, посвященную своему чудесному спасению. С тех пор история получила соответствующее название — «Чудо в Андах». Нандо Паррадо в сотрудничестве с писателем Пирсом Полом Ридом издал книгу — реконструкцию своих воспоминаний о злополучном рейсе 571, которая стала бестселлером. В 1993 году на экраны вышел фильм «Живые», рассказывающий о «Чуде в Андах».

Нандо Паррадо