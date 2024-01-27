Чем питались и как выживали в блокадном Ленинграде

8 сентября 1941 года начался один из особенно страшных периодов Великой Отечественной Войны – Ленинград окружили и полностью оцепили от внешнего мира фашистские войска. Началась блокада. Эта жестокая осада продлилась 872 дня. Многострадальный город на Неве был освобожден 27 января 1944 года. Сегодня исполняется 80 лет со дня снятия блокады.

За эти почти 900 дней Ленинград лишился по разным данным от 640 тысяч до полутора миллионов человек. Более 700 тысяч горожан потеряли свои жилища. Одной из причин многотысячных смертей стал голод. На момент захвата Ленинграда в кольцо, в городе оставалось слишком мало продовольствия и топлива. Единственной дорогой, которую впоследствие именовали "дорогой жизни" стал маршрут через замерзшее Ладожское озеро. Однако его пропускная способность не могла соответствовать потребностям осажденного города. К тому же вражеская авиация, артиллерия и военно-морские силы могли "дотянуться" до мест, пот которым проходил спасительный маршрут.

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Ко всему впридачу еще и одна из самых суровых зим... Зима первого года блокады унесла не меньше жизней, чем голод – температура падала до минус 42 градусов, при том, что в городе напрочь отсутствовали отопление, электричество и вода. Ленинградцы выживали, как могли.

Любая история времен блокадного Ленинграда достойна особого внимания и того, чтобы надолго запечатлеться в памяти человечества, но в этом материале мы поговорим именно о том, чем питались ленинградцы, чтобы выжить в адских условиях осады.

По продовольственным карточкам по большому счету удавалось получать лишь хлеб, так как ничего другого особо и не оставалось. Да и количество выдаваемого хлеба с каждым месяцем менялось. Чаще – сокращалось. Состав блокадного хлеба тоже претерпевал изменения. Еще в начале блокады в городе приостановили производство пива – солод, ячмень, соевые бобы и отруби были направлены на хлебозаводы. Используя эти ингредиенты, производители старались тем самым снизить количество расходуемой муки. Хлеб старались готовить с бОльшим обогащением витаминами и важными макроэлементами, чтобы маленькие порции могли принести хоть какие-то полезные вещества в организм. Для этого в него добавляли муку из березовых ветвей, подкорья сосны или семян разного рода трав. Позже же стали использовать гидроцеллюлозу – она придавала буханке объем, но не несла в себе практически никакой энергетической ценности.

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Иногда людям перепадал сахар, реже – мясные консервы или головы сельди, из которых жители готовили паштет, несколько раз подряд перемалывая их в мясорубке. Особым праздником считался редкий день, в который удавалось заполучить немного рыбьего жира. Зачастую его старались отдать детям. С внешней стороны осадного кольца в Ленинград не раз пытались отправлять баржи с картофелем, однако фашисты старались потопить каждую из них. Позже мешки с картофелем горожане вылавливали из воды. Картошку перетирали и формировали из нее лепешки, которые жарили на раскаленной сковороде или прямо на железе. Из-за того, что некоторое время до попадания к людям на кухни она провела в реке, в лепешках из нее было немало камней и песка. Этим объясняется, почему такое блюдо старались глотать не пережевывая, чтобы не сломать зубы.

Люди ели все, что могли. В пищу полным ходом шли непищевые продукты. Например, из кожаной одежды, ремней или ботинок варили суп. Предварительно вещи обжигали, чтобы избавиться от запаха дегтя, а уже потом готовили "бульон" или что-то более похожее на студень.

Воду для питья ленинградцы добывали в пробоинах от обстрелов, образовавшихся в дорогах.

Широко распространено было приготовление пищи из мучного клея, на котором держались обои на стенах. Клей соскребали с обоев и стен и варили, чтобы получилась хоть мало-мальски питательная вода.

Люди могли найти что-то съестное даже буквально на пепелище. Немцы быстро сожгли Бадаевские склады, на которых хранились практически все продовольственные запасы города. На месте пожара позже жители собирали пепел там, где, например, сгорел сахар. Эту субстанцию процеживали с водой, а затем варили. Получалось мутная, но сладковатая вода.