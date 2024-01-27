Мужская красота глазами женщин из разных стран

Пару лет назад какие-то европейские исследователи выяснили интересную вещь — российские мужчины, по мнению женщин со всего мира, самые непривлекательные. Иностранок пугает русский мужик, им чужда его манера общения и обольщения. Итак, каков же он — идеальный мужчина глазами иностранок. На эту тему, оказывается, тоже есть исследование.

© Unsplash

В каждой стране есть свои эталоны красоты — как женской, так и мужской. Поговорим об идеальном типаже мужчины, которого ищут себе в спутники жизни девушки из разных стран.

Видео дня

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

У него должны быть короткие темно-каштановые волосы, карие глаза, атлетическое телосложение. Никого не напоминает? Похоже, что Дэвид Бекхэм все еще тревожит сердца соотечественниц.

БРАЗИЛИЯ

Жительницы солнечной страны внимательно следят за своей кожей, чтобы она сохраняла красоту как можно дольше. К мужчинам отношение примерно такое же. Бразильянки за целостный подход. Их Мистер Х должен быть ухоженным. Мурило Бенисио — отличный пример!

ТУРЦИЯ

Турки прилагают немало усилий, чтобы понравится женщинам. Поддержание хорошей физической формы и тщательная укладка волос имеют огромное значение. А еще, знаете ли вы, что турецкие девушки ценят контраст между темными волосами и светлыми глазами. И снова любуемся Керемом Бюрсином.

ИТАЛИЯ

А вот на родине Микеланджело чрезмерная мужественность не считается решающим фактором. Итальянцы гордятся тем, что привлекательны уже с рождения. Они внимательно следят за модой, всегда опрятны и даже волосы на их телах выглядят чертовски ухоженными. Женщин же они сражают далеко не внешностью, а своими эмоциями. Знаете ли вы менее привлекательного и более обаятельного актера, чем Адриано Челентано?

США

В Америке и Канаде примерно одинаковое представление о мужской красоте. Важно мускулистое телосложение, суровый взгляд и загорелая кожа. Впрочем, в последние годы наблюдается резкий рост предпочтений андрогинному образу. Под первую категорию отлично попадает Крис Эванс, под вторую — Тимоти Шаламе.

РОССИЯ