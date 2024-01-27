27 января в истории: знаменательные события

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Установлен Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

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80 лет назад, 27 января 1944 года, в ходе Ленинградско-Новгородской операции войска Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского фронтов и Балтийский флот сняли блокаду города.

Международный день памяти жертв Холокоста.

Дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации от 1 ноября 2005 года, в память об освобождении в 1945 году советскими войсками пленников нацистского концентрационного лагеря Освенцим-Биркенау, который располагался в Польше.

100 лет назад (1924) в Москве открыт Мавзолей Ленина, около него был установлен Пост №1.

После кончины Владимира Ильича Ленина 21 января 1924 года советское руководство получило порядка тысячи телеграмм и писем с просьбой «не предавать земле, а сохранить тело великого вождя». ЦИК СССР принял решение о сооружении у Кремлевской стены склепа для сохранения тела Ленина «среди братских могил борцов Октябрьской революции».

К 27 января, ко дню похорон вождя русской революции, по проекту Алексея Щусева был возведен временный деревянный мавзолей. Он представлял собой куб, увенчанный пирамидой, с двумя боковыми пристройками для входа и выхода. На фасаде черными деревянными брусками было выложено ЛЕНИН.

Траурный зал, где был установлен гроб с забальзамированным телом Ленина, находился на глубине 3 метров под землей. Его интерьер был оформлен рисунками художника Игнатия Нивинского.

Около мавзолея был установлен почетный караул. Первых часовых Григория Коблова и Арсения Кашкина на пост № 1 поставил разводящий Янош Мейсарош.

Весной 1924 года началось строительство нового деревянного мавзолея, которое было завершено к августу. 1 августа 1924 года он был открыт для посещения. Ныне существующий, гранитный, мавзолей был построен 1929-1930 годы вновь по проекту Алексея Щусева.