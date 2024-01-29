«Он ощущал себя новым Лениным»: как Хрущев объявил о победе социализма в СССР

27 января 1959 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев объявил на XXI съезде партии о «полной и окончательной» победе социализма в СССР. По его словам, теперь советское общество могло начать «планомерный переход к коммунизму». На XXI съезде был принят план семилетки, который состоял в мощном подъеме всех отраслей экономики и значительном увеличении показателей на всех направлениях. Стремление руководителей на местах добиться перевыполнения плана любой ценой и выслужиться перед Хрущевым нередко приводило к тяжелым последствиям. Настоящей катастрофой обернулась авантюра в Рязанской области, где ради перевыполнения плана по поставкам мяса забили весь скот. Конечно, социализм тогда на самом деле не наступил, а решения Хрущева были признаны заведомо невыполнимыми и объявлены волюнтаризмом. Как целая страна поверила Хрущеву и какой ущерб понесла после съезда «строителей коммунизма» — в материале «Ленты.ру».

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В конце декабря 1958 года дизель-электроход «Обь» подошел к припаю у сейсмологической станции «Мирный» в Антарктиде. Советские полярники любовались свинцовым океаном и белыми громадами айсбергов. Но особенно сильное впечатление произвели на них пингвины.

«Они действительно очень забавны, особенно когда ходят на лапах, — вспоминал один из самых юных участников 4-й Советской антарктической экспедиции, Вадим Ан. — И не менее интересно скользят по льду на пузе, отталкиваясь ото льда лапами. Над нами все время вьются снежные буревестники».

Полярникам предстояло открыть новую научную станцию «Лазарев» и совершить санно-гусеничный поход на Южный полюс, куда еще не ступала нога советского человека. Для решения этих задач «Обь» несла на своей палубе три суперсовременных снегохода «Харьковчанка», самолет Ли-2 и другие крупногабаритные грузы. Их предстояло выгрузить прямо на лед.

В то время страна жила ожиданием XXI съезда КПСС. Он проникал во все сферы деятельности, даже в совсем далекие от политики. Всюду были слышны лозунги с призывом выполнять планы в более короткие сроки. Поэтому и полярников в честь XXI съезда партии обязали закончить разгрузку «Оби» за десять суток — учитывая опыт предыдущих экспедиций, это казалось значительным опережением графика. На судне появился соответствующий плакат.

А управились они не за десять, а за пять дней.

«Ошиблись, надо сказать, на 100 процентов», — шутили потом полярники.

Так же стремительно неслись вперед и руководители множества предприятий и организаций СССР. Для некоторых это обернулось катастрофой.

«Слет руководителей "пятых колонн" в Кремле»

XXI съезд КПСС открылся в Большом Кремлевском дворце 27 января 1959 года в 10 часов утра. В отличие от предыдущего, вошедшего в историю благодаря «секретному» докладу Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина, он обошелся без сверхсенсаций, но задал темп развитию страны на ближайшие годы. В Москву съехались лучшие представители партии: 1269 делегатов с решающим голосом и 106 — с совещательным.

«На съезде присутствуют 72 делегации коммунистических и рабочих партий мира, — записал в своем дневнике первый секретарь Киевского обкома КП Украины Петр Шелест. — Весь день продолжался доклад Хрущева, доклад был хороший — эмоций хоть отбавляй, как всегда это бывает у Хрущева. Но все по-разумному, подход к делам реальный, вскрытие ошибок и критика недостатков острые. Хорошо, что обнажаются, а не лакируются и скрываются недостатки — при этом веришь в то, что руководство знает, что делается в стране».

ТАСС // XXI съезд КПСС в Москве

Кремль пестрел интересными людьми. В перерывах между заседаниями по коридорам прогуливались маршал Константин Рокоссовский и оренбургский машинист Александр Антюхов, знаменитый Анастас Микоян и свекловод из Киргизии Керимбюбю Шопокова, финский коммунист Отто Куусинен и рыбак с Сахалина, нивх по национальности Пайтан Чайка, командующий Северным флотом адмирал Андрей Чабаненко и агрохимик Ян Пейве, сталинский нарком Климент Ворошилов и новатор колхозного производства Саидходжа Урунходжаев. Два делегата съезда — колхозница-свекловод Евгения Сидорчук из Белоруссии и агроном Прасковья Равкина из Мордовии — дожили до нашего времени и завершили свой земной путь только в 2023-м, первой было 93 года, второй — 100 лет.

Как объяснил «Ленте.ру» историк Александр Черемин, в процессе подготовки к съезду в республиканские органы пошли разнарядки для отбора людей, которые соответствовали бы определенным критериям: кто-то должен быть с нулевым образованием, другие выдвигались по рабочей сетке, в третьем случае имел значение возраст.

«Получалась ситуация: в парторганизации есть достойные люди, которых можно послать на съезд, но приходит бумага — нужна колхозница до 30 лет, недавно вступившая в члены партии, — говорит эксперт. — То же самое и на заводе. В печатных органах партии писали, что люди труда из сел, малых городков отправлены на съезд. И это было правильно. Люди от сохи тоже должны попасть в Москву, посмотреть на Кремль»

По его словам, если на съездах партии при Сталине присутствовала одна элита, то здесь 50 процентов был чиновничий аппарат, вторая половина — рабочие и крестьяне. По возвращении домой участники съезда пользовались большим вниманием. Их сажали в президиумы, они выступали в школах и на собраниях, их награждали.

Ранее Хрущев победил группировку Георгия Маленкова, а затем Николая Булганина именно за счет того, что опирался на низовые партийные организации, заверяет Черемин. Во многом это и дало ему возможность удержаться у власти в 1950-е годы.

Съезд получился рекордным по иностранному представительству: одни коммунисты прибыли в СССР официально, находясь у власти в своих странах, других тайно переправляли через границы. В Кремле можно было встретить и легендарную испанскую революционерку Долорес Ибаррури, и председателя Коммунистической партии Германии Макса Реймана, и Халеда Багдаша из Сирии. После объединения этой страны с Египтом в Объединенную Арабскую Республику годом ранее на сирийских коммунистов как раз обрушились репрессии, так что, отдавая должное в целом дружественному режиму Гамаля Абделя Насера, Хрущев не мог не заострить внимание на этой проблеме.

С другими странами XXI съезд обнажил противоречия. Так, делегацию Коммунистической партии Китая (КПК), начавшего к тому времени претендовать на лидерство в соцблоке, возглавил не Мао Цзэдун, а Чжоу Эньлай, а Союз коммунистов Югославии и вовсе не прислал своих представителей.

Профессор Черемин считает, что присутствие на съезде 72 иностранных делегаций показывало авторитет КПСС. По его словам, именно в тот период часть компартий начала ориентироваться на КПК, Мао Цзэдун перетягивал на себя ряд стран третьего мира. Тем не менее многие все равно приехали, а Хрущев призвал к мирному сосуществованию всех стран.

За событиями на съезде внимательно следили во всем мире: заседания первого дня были открытыми, на них присутствовали как советские, так и иностранные корреспонденты. За рубежом пытались понять, каким курсом пойдет СССР после полного избавления от наследия Сталина.

К примеру, журнал русской эмиграции «Посев» назвал съезд слетом руководителей «пятых колонн», имея в виду массовый приезд в Москву представителей компартий тех стран, где коммунисты находились в глубокой оппозиции или же вообще в подполье. Эмигранты обвиняли советское руководство в стремлении вмешиваться в дела других государств через этих людей

«Сладкие хрущевские слова о сосуществовании и невмешательстве во внутренние дела других стран не мешают советскому руководству состоять в прямых отношениях с "пятыми колоннами" в капиталистических странах и открыто и грубо демонстрировать эти сношения», — язвительно писал «Посев».

66-летний Хрущев продемонстрировал завидную для тогдашнего своего возраста физическую форму: его доклад продлился шесть с половиной часов. О главном пункте повестки предыдущего съезда, то есть о культе личности, он в этот раз не говорил, но в одном месте доклада отметил, что «претворяя в жизнь решения XX съезда, партия продолжала работу по восстановлению и развитию принципов коллективности партийного руководства». В связи с этим он говорил о «презренной группе фракционеров и раскольников» — Маленкове, Молотове, Кагановиче, Булганине и Шепилове.

Встреча участников фестиваля молодежи на Киевском вокзале, 1957 год

«Человек, что называется, надорвался»

В Кремле подводились итоги достижений за весь период после октябрьских событий 1917 года. Съезд устами Хрущева констатировал: социализм в СССР одержал полную и окончательную победу.

«Советский народ под руководством партии достиг таких побед социализма во всех областях экономической и общественно-политической жизни, которые дают возможность практически осуществить задачи создания материально-технической базы коммунистического общества и планомерного перехода к коммунизму»

На XXII съезде КПСС в 1961 году это аукнется знаменитой формулой о том, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме.

«Здесь очень важна формулировка — о полной и окончательной победе социализма в СССР, — уточняет историк Олег Яхшиян в беседе с «Лентой.ру». — "Полная" она главным образом за счет достигнутого уровня внутреннего социально-экономического развития, "окончательная" — означало, что с формированием мировой социалистической системы (и также по умолчанию подразумевался фактор ядерного оружия) угроза реставрации капитализма извне практически была сведена к нулю. Сталин в свое время разъяснял, что внутри-то страны мы построить социализм можем. Но победа не будет окончательной, поскольку капиталисты могут объединиться и задавить нас».

Несмотря на общеизвестные проблемы в стране, печать рассказывала о заседаниях исключительно в восторженных тонах. Если верить газетам 1959 года, внутриполитический курс удавался партийным вождям особенно блестяще. Советским гражданам поясняли, что к концу 1950-х СССР под руководством КПСС «достиг решающих успехов во всех сферах», выросло благосостояние и культурный уровень людей. Все это, утверждали газетчики, свидетельствовало об упрочении и развитии социалистического общества, о готовности страны к переходу в эпоху развитого социализма.

XXI съезд КПСС утвердил «Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР в 1959-1965 годах». Главная задача семилетнего плана состояла в «мощном подъеме всех отраслей экономики» на базе роста тяжелой индустрии, значительном усилении экономического потенциала страны, развитии технического прогресса «с целью обеспечения непрерывного повышения жизненного уровня народа».

План предусматривал увеличение национального дохода на 65 процентов по сравнению с 1958 годом, а валовой продукции промышленности — на 80. При общем увеличении промышленного производства в 1,8 раза продукцию машиностроения и металлообработки планировали увеличить примерно в 2 раза, выработку электроэнергии — в 2,2 раза, продукцию химической промышленности — в 3 раза. Реальные доходы рабочих, служащих и колхозников к концу семилетки должны были вырасти в среднем на 40 процентов.

Никита Хрущев и американский фермер Росуэлл Гарст, 23 сентября 1959 года

В 1958 году Хрущев сосредоточил в своих руках всю полноту власти в СССР, напоминает историк Черемин. В стране была очень тяжелая ситуация, и он надеялся, что новый семилетний (взамен прежних пятилеток) план, для утверждения которого собирался XXI съезд, поможет выправить ее.

«У него была эйфория, поскольку сокращением расходов на вооружение он рассчитывал прекратить гонку вооружений, — говорит историк. — У него были определенные наработки с США о том, что две системы будут мирно сосуществовать. А целина, которой Хрущев также занимался, даст возможность накормить население»

Еще одно направление — электрификация. Хрущев понимал, что надо вводить новую технику. Но и ее не хватало. Не обделил первый секретарь своим вниманием и советскую молодежь, призвав оградить ее от буржуазного влияния и сопутствующего этому вреда.

Профессор Черемин подчеркивает, что Хрущев хотел за семь лет построить столько, сколько до того не сделали за 40. Однако на самом деле никаких реальных стимулов для перевыполнения плана людьми не существовало.

«Поскольку Хрущев — первый секретарь, ему нужно было подкреплять свои речи идеологией, — рассуждает эксперт «Ленты.ру». — Он сказал, что СССР закончил строительство социализма и начинает строить коммунизм. Соответствующая программа будет принята на XXII съезде в 1961 году, где пообещают к 1980-му бесплатный проезд на всех видах транспорта, питание в столовых и прочее. Однако никаких практических основ, чтобы все это утверждать и претворять в жизнь, у Хрущева не было. Единственное, что они успели сделать в эту семилетку, — грандиозное жилищное строительство».

А на другой чаше весов политики советского лидера были не менее грандиозные катастрофы.

«Неудачи на всех остальных направлениях можно объяснить недалекостью Хрущева, — говорит Черемин. — В 1962 году в СССР начался голод, были забастовки, которые подавляли танками»

Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Олег Яхшиян напоминает, что благодаря бессмертной комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» в обиход вошло знаменитое слово, связанное с Хрущевым, — волюнтаризм. Этот термин отождествляли и с непрекращавшимися и непродуманными реформами в управлении народным хозяйством: и с семилеткой, и в более широком смысле — с выставлением изначально нереальных планов.

«Человек, что называется, зарвался, — развивает свою мысль Яхшиян. — Никакого отпора в высшем партийном руководстве он уже не встречал. Его несло, он ощущал себя новым Лениным. С какой стати, спрашивается, нужно посреди незавершенной пятилетки проводить внеочередной съезд партии? Его необходимость, в общем-то, внятно так и не объяснили. Зато теперь, после заявления о полной и окончательной победе социализма в СССР на повестку дня уже был поставлен вопрос о непосредственном строительстве коммунизма. И уже на следующем съезде Хрущев громогласно объявит, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».

Съезд подчеркнул, что одним из решающих условий успешного выполнения семилетнего плана является ускорение научно-технического прогресса. Планировалось широкое внедрение в производство машин и механизмов, которые заменили бы ручной труд, а также дальнейшая комплексная механизация и автоматизация производства.

Сигналы Кремля пытались уловить местные органы власти. Обыкновением стали клятвенные обещания перевыполнить план, стремиться к звездам.

«Овощеводы готовятся к весне», «Погрузка вагонов сверх плана», «С новой энергией», — такими заголовками пестрели февральские газеты, убеждавшие читателей, что XXI съезд КПСС продемонстрировал единство и сплоченность партии и народа. Так, подписчиков региональной «Правды Ильича» должна была умилить история юных братьев Аркадия, Ивана и Владимира Кулаковых из Кировской области, которые выполнили план в леспромхозе на 13 дней раньше срока.

«Дадим 1000 тонн мяса!» — кричала Вологодская область.

По задумке ее руководства, каждая средняя школа области должна была вырастить не менее 2000 голов птицы и 500 кроликов, семилетняя школа — 1000 голов птицы и 100 кроликов, начальная — 100 голов птицы.

Показной энтузиазм, помноженный на нереальность обещаний, приводил к необратимым последствиям. Именно в 1959 году Рязанская область значительно перевыполнила план по поставкам мяса и молока, что сначала объявили «чудом», а вскоре признали аферой.

Чтобы выслужиться перед Хрущевым, первый секретарь Рязанского обкома Алексей Ларионов приказал забить практически весь скот своего региона. Но и этого не хватало, и тогда принялись скупать скот в соседних областях на средства, предназначенные для других целей. Последствия авантюры оказались разрушительными для экономики, а сам ее инициатор и вдохновитель в 1960-м внезапно ушел из жизни. Поговаривали, что по своей воле.

«На места были спущены различные планы, — отмечает Черемин. — За их выполнение отвечали райисполкомы и облисполкомы. Чтобы этих партийных руководителей не прогнали с насиженных мест, они стали заниматься приписками или просто шли на махинации. В Рязани так поступали с мясом, в Средней Азии — с хлопком. По документам получалось, что все идеально, план перевыполняется в два-три раза. Хотели показать, что в СССР все красиво».

Индийскую делегацию приветствуют Никита Хрущев и Георгий Маленков, 1956 год

На взгляд Яхшияна, представления Хрущева о коммунизме были весьма примитивными: обещание молочных рек и всеобщего изобилия. В сущности, они сводились именно к материальному благополучию, сытости и комфорту — так, по мнению историка, может рассуждать простой работяга, но никак не лидер коммунистической партии.

«В фильме "Три тополя на Плющихе" девочка говорит, что, когда она вырастет, денег уже не будет, — вновь обращается к классике собеседник «Ленты.ру». — Начались безобразные, просто уродские кампании: "Мы вам покажем последнего попа". Развернулась антицерковная и антирелигиозная кампания. Кстати, на XXI съезде Хрущев похвалил рязанских животноводов за обязательство в четыре раза увеличить производство мяса и молока. На деле все обернулось трагедией».

«Фашизм может возродиться в других формах»

Рассуждая о положении в мире, Хрущев упомянул о военных переворотах в Пакистане и Таиланде, о «реакционном пути» ФРГ и о «линии на открытую диктатуру» во Франции. С исключительной резкостью первый секретарь ЦК КПСС прошелся по канцлеру Конраду Аденауэру.

«Нельзя исключать, что фашизм может возродиться в других формах, а не в прежних, уже скомпрометированных в глазах народа», — заметил он.

Досталось и «югославским ревизионистам», на критике которых Хрущев остановился отдельно. К 1959 году СССР и Югославия давно восстановили отношения, разорванные в результате жесткого конфликта 1948-го. Однако советскому руководству не нравился чересчур самостоятельный курс президента Иосипа Броз Тито, демонстративное игнорирование им рекомендаций из Москвы.

В своем выступлении на XXI съезде лидер СССР высказал мнение, что политика Тито «может привести к потере социалистических завоеваний югославского народа». Хрущев усиленно доказывал, что «КПСС в действительности не руководит другими странами», а в коммунистическом движении нет вышестоящих и подчиненных партий. С того времени фактически началась изоляция Югославии в советском блоке.

«Советский народ идет вперед в тесном сплочении с народами всех стран социалистического лагеря, — заявил Хрущев. — Ныне вокруг победоносного знамени социализма и коммунизма объединилось около миллиарда людей социалистических стран Европы и Азии, то есть более трети всего человечества. Силы социализма могущественны, они растут с каждым днем. Им принадлежит будущее».