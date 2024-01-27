Опубликованы неизвестные документы о разгроме фашистов под Ленинградом

Стенограммы радиоперехватов немецких войск под Ленинградом, характеристики советской разведки на высших офицеров группы "Север", фотоотчет боевой работы артиллерии Балтийского флота. Эти и многие другие ранее неизвестные документы опубликованы Министерством обороны России в проекте "Ленинград выстоял и победил!".

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Историко-познавательный портал запущен к 80-летию полного снятия блокады вокруг осажденного города. В нем опубликованы порядка 200 карт, донесений, отчетов, приказов, карт, наградных листов и фотографий. Многие из документов имеют гриф "Совершенно секретно" и лишь недавно стали доступны для ознакомления.

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Открывает коллекцию уникальный рукописный черновик приказа за подписями командующего войсками Ленинградского фронта генерал армии Леонида Говорова и члена Военного совета фронта Андрея Жданова. Из него можно понять, как не просто было командованию найти искренние слова благодарности для солдат и мирных жителей. Строчки зачеркивались и несколько раз переписывались.

"Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения блокады вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела победы все свои силы. От имени войск Ленинградского фронта поздравляю вас с знаменательным днем великой победы под Ленинградом", - говорится в приказе.

Из документов можно узнать, что красноармейцы проявили массовый героизм. Только за первые десять дней наступления зафиксировано пять случаев, когда советские бойцы, чтобы спасти товарищей, бросались на вражеские амбразуры. Первым подвиг Александра Матросова 17 января 1943 года в районе Красного Села повторил гвардии красноармеец Александр Типанов.

Совсем другая картина вырисовывается из сводок радиоперехвата немецких войск.

"Внимание. Наши пехотинцы на моем участке покидают линию. Старший лейтенант тяжело ранен. ... Прошу артогня", - из перехвата сетей минометной батареи.

"Артогонь русских огромной силы. Большой урон от пушек прямой наводки. Две землянки взлетели на воздух. Убито - 4, ранено-15. Связь с минометами потеряна. Почему не стреляют", - из перехвата переговоров гренадерского батальона.

"Старший лейтенант Людвиг убит в районе танка. Отделение противотанковых пушек оставило орудие между Перелесье и Варвароси", - из перехвата артиллерийской батареи.

В результате наступления советские войска нанесли тяжелое поражение группе армий "Север" и отбросили ее на 220 километров от города. Огромное значение Ленинградско-Новгородской наступательной операции подчеркивал и верховный главнокомандующий Иосиф Сталин: "Первый удар был нанесен нашими войсками в январе этого года под Ленинградом и Новгородом, когда Красная Армия взломала долговременную оборону немцев и отбросила их в Прибалтику".