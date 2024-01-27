100 лет назад в России был открыт Мавзолей Ленина

Тело основателя советского государства было помещено после его смерти в специальный саркофаг на Красной Площади в этот день сто лет назад.

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Как свидетельствуют открытые источники, после кончины Владимира Ильича Ленина 21 января 1924 года ЦК партии и Советское правительство получили свыше 1 000 телеграмм и писем с просьбой не предавать земле, а сохранить тело великого вождя.

Утром 22 января 1924 года тело Ленина было забальзамировано для сохранения его до похорон. В ночь на 24 января архитектор Алексей Щусев получил задание за три дня построить склеп, который мог бы пропустить всех желающих проститься с Лениным.

На траурном заседании Второго съезда Советов 26 января было принято решение соорудить Мавзолей Ленина у Кремлевской стены, среди братских могил борцов Великой Октябрьской социалистической революции. К 27 января, к дню похорон вождя, временный деревянный мавзолей по проекту Щусева был возведен.