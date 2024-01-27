Блокада Ленинграда: воспоминания выживших

Сегодня 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января 1944 года советские войска отбросили немцев от осажденного города. Закончились страшные 872 дня, за время которых от бомбежек, но чаще от голода, умерли около полутора миллионов человек. В первую очередь, из блокадного Ленинграда старались эвакуировать детей. Их увозили подальше от осажденного города и фронта – на Урал, в Сибирь. Многие там и остались жить. Их истории узнал корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.

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Людмила Николаевна помнит: родители боялись, что их могут украсть. Это была первая голодная блокадная весна 1942. Вспоминать страшно. В их дворе, где еще год назад она с детьми играла в игры, теперь была братская могила.

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«Там был закуток, мы играли в дочки-матери, строили домики, песок привозили туда, а во время войны люди умирали много, вывозить не успевали, сваливали туда», – рассказала жительница блокадного Ленинграда Людмила Цыганкова.

Ей было 10, младшая сестренка только начала ходить. Отец работал на Ленинградском заводе по производству резины. Свой трудовой паек в 250 граммов хлеба он приносил домой – матери. Она отдавала детям. По сути, спасая их от голодной смерти. Родители той весной и умерли один за другим.

Уже после войны, вернувшийся с фронта, старший брат заберет сестренок из детского дома. Всю жизнь Людмила Цыганкова проживет в Сибири, в ставшем родным Братске.

Ирине Сухомлиновой было меньше года, когда началась война. Летом 1941 они отдыхали у родителей отца в Ростове-на-Дону. Потом с матерью она уехала в Ленинград, отца забрали на фронт. Уже в осажденном городе мама устроилась санитаркой в госпиталь, благодаря этому они и выжили.

«Она получала в госпитале четыре печенья и 100 мл молока соевого, она делала из этого кашу и меня этим кормила», – поделилась жительница блокадного Ленинграда Ирина Сухомлинова.

Тамара Шаклеина родилась спустя две недели после начала войны. Папа работал на тракторном заводе в Ленинграде. Его вместе с оборудованием эвакуировали в Челябинск. Она вместе с мамой осталась в осажденном городе. Решили, что приедут чуть позже. В итоге оказались запертыми на долгие 872 дня блокады до спасительной эвакуации.

«Со спичечный коробок выдавалось, всего 125 грамм хлеба. Это мало. Очередь была. Мама привяжет полотенцем, раньше такие самотканые были. Я, говорит, привяжу тебя к груди, погибать, так вместе», – сказала жительница блокадного Ленинграда Тамара Шаклеина.

После войны Тамара Васильевна пошла по стопам отца. Устроилась работать на его родной тракторный завод в Челябинске, который выпускал в годы войны танки. Родному производству и отдала почти четыре десятка лет. От трудового коллектива ее и поздравляют с Днем освобождения Ленинграда от фашистской блокады.