Герои этой статьи самоотверженно выручали своих хозяев, помогали на службе и вытаскивали раненых с поля боя.

27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда. Одна из самых горьких и страшных страниц в истории нашего государства навечно осталась в памяти людей.

Блокада огромного города на Неве длилась 872 дня. По официальным данным, погибли 630 тысяч человек. Хотя историки утверждают, что по большей части от голода, холода умерли около полутора миллионов ленинградцев. От жутких морозов, стоявших в первую блокадную зиму, невозможно было спастись в уцелевших от бомбёжек домах. А мизерные пайки хлеба (средняя норма – 125 граммов) растягивались на целые сутки. Порой истощённые люди падали на заснеженной улице. И уже не было сил подняться, сопротивляться наступающей смерти.

Но Ленинград, несмотря на страшные жертвы, неимоверные трудности и страдания, продолжал жить – и удивлять врагов своей стойкостью. И здесь изумляет и вызывает уважение тот неоспоримый факт, что в этой борьбе противостояли и животные.

Братья меньшие согревали сердца и души людей своей жертвенной любовью. И помогали жителям Ленинграда, буквально спасали их от голода, от немецких мин, а также вытаскивая с поля боя раненых солдат и офицеров.

Кошки спасли город от нашествия крыс

После тяжёлой зимы 1941-1942 годов на Ленинград обрушилась новая напасть. Заметим, что к этому времени в городе почти не осталось кошек. Сложившейся ситуацией тут же воспользовались крысы.

Кира Логинова, пережившая блокаду, навсегда запомнила ужасную, омерзительную сцену: «Тьма крыс длинными шеренгами во главе со своими вожаками двигалась по Шлиссельбургскому тракту (проспекту Обуховской обороны) прямо к мельнице, где мололи муку для всего города». Подобная «армия» представляла для Ленинграда настоящую угрозу. Алчные крысы, в том числе и мыши, которых расплодилось невиданное число, могли уничтожить последние запасы. К тому же они всегда считались переносчиками опасных инфекционных болезней. Для слабых, истощённых голодом жителей получить заразу было равносильно смерти.

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Лишь после прорыва блокады в 1943 году из Ярославской области и Сибири в Ленинград, образно выражаясь, пришло кошачье войско. Четыре вагона мяукающих крысоловов жители встретили с превеликой радостью. За ними даже выстроилась длинная очередь — и, увы! — не каждому достался домашний питомец. Часть кошек прямо на вокзале выпустили на волю.

Город быстро пришёл в порядок. Кошки исправно несли свою службу. Немногим позже крысоловы также спасли культурное наследие страны. Кошки очистили Эрмитаж от грызунов. И до сих пор более полусотни котов бдительно охраняют порученное им народное добро. Кстати, люди не забыли подвига своих любимцев, которые освободили город от крыс. На Малой Садовой уставлен памятник из бронзы легендарному коту Елисею и его подруге Василисе.

В страшные дни блокады на одной из зенитных батарей под Ленинградом появился рыжий кот. И бойцы сразу же прозвали его Слухачом. Кот обладал редким даром: он мог с абсолютной точностью предсказать налёты фашистской авиации. Необыкновенное чутьё ни разу не подвело его. Командир батареи высоко оценил боевые заслуги рыжего кота. Слухач был поставлен на довольствие, и один из зенитчиков присматривал за всеобщим любимцем.

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Собачий батальон

Знаменитый собачий батальон Ленинградского фронта только в январе 1943 года, когда шёл тяжёлый прорыв блокады, вывез с поля боя 1800 раненых. Эта работа была связана со смертельным риском и требовала определённой выучки, смелости.

Медсёстры вспоминали, что собаки, запряжённые в нарты, словно чувствовали людскую боль и страдания. Поэтому тащили раненых очень осторожно, огибая ямы и рытвины. Шотландская овчарка по кличке Дик помогла обезвредить более 10 тысяч мин. Кстати, он же обнаружил опасный заряд, заложенный в фундамент Павловского дворца.

Пёс Султан — гроза преступников

Ленинградский пёс Султан стал легендой городской милиции. Вместе со своим проводником Петром Бушминым он выслеживал бандитов, которые в блокадные годы грабили ослабевших людей и совершали убийства. Позже в ленинградском Музее милиции гид рассказывал, что Султан был грозой для криминального элемента.

Полуголодный пёс мог со своим хозяином по несколько дней сидеть в засаде, чтобы застать преступников врасплох. Удивительно, но Султан – единственный из служебных собак, который пережил блокаду. На его счету более тысячи задержанных самых опасных бандитов. За свои боевые заслуги Султан получил пенсию, и последние годы провёл в семье хозяина и друга – Петра Бушмина.

Судьба необыкновенного пса натолкнула писателя Израиля Меттера выпустить в свет книгу под названием «Мухтар». Пройдут годы, и на экраны выйдет фильм по мотивам этой повести. Картина «Ко мне, Мухтар!» полюбилась многим советским зрителем. А главную роль сыграл знаменитый актёр Юрий Никулин – участник боёв на Ленинградском фронте.

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Трезор спас четыре семьи от голода

О весёлом и смышлёном псе Трезоре, который был отнюдь не «дворянского происхождения», стоит сказать особо. Он жил в пригородном посёлке Парголове и облюбовал двор деревянного дома, где жили четыре семьи. Эхо войны докатилось и до удалённого от Ленинграда места. И с каждым днём чувствовалось, как сжимается кольцо блокады. Голод прокрался и в этот дом. Теперь все мысли взрослых были заняты только одним: как прокормить детей и сохранить свои силы для работы.

Трезор сразу же заподозрил неладное, когда в своей миске не обнаружил даже кусочка хлеба. Он исчез – и взрослые жители облегчённо вздохнули: «Не помирать же псу вместе с нами с голоду!». Однако через день Трезор, виляя хвостом, снова объявился во дворе. И в зубах пес принёс добытого зайца. Теперь он приносил охотничьи трофеи почти каждый день. Дом вновь загудел жизнью! Конечно же, больше всех были рады дети. Они любили возиться с весёлым псом, который однажды привёл их на заброшенное поле, где под снежным покровом остался старый урожай картофеля, моркови и свёклы.

Благодаря умному псу люди выжили в блокаду. Трезор погиб в 1945 году. Он подорвался в лесу на мине, но нашёл в себе силы, чтобы доползти до родного двора и умереть на глазах всех жителей. Они провожали его в последний путь со слезами на глазах как самого близкого и родного человека. На небольшой могилке установили памятник с фотографией и надписью: «Дорогому другу Трезору от спасённых им хозяев».

Лошади на «Дороге жизни»

«Состав подкован и работоспособен» — обычно так говорили военные, отправляя конный санный обоз по «Дороге жизни», пролегающей через Ладогу. 960 лошадей были задействованы для этой тяжёлой, изнурительной работы.

Голодающий Ленинград остро нуждался в хлебе, и каждый мешок муки был на вес золота. Путь через Ладогу проложили уже в ноябре 1941 года. Первый лёд не мог выдержать веса машин, поэтому пришлось поступить по старинке. Конные обозы двигались медленно, и опасность подстерегала на каждом шагу. Налёты фашистских самолётов, коварная полынья, которая могла похоронить людей и лошадей в ледяных водах Ладоги, — «Дорога жизни» давалась со смертельным риском и потерями.

Бедные животные страдали наравне со своими хозяевами. Лошадям уже не давали привычный овёс: он полностью ушёл на мукомольные заводы Ленинграда. Животных кормили ветками, распаренными в горячей воде. Или же лошадям выдавали торфяной комбикорм, состоящий из мельничной пыли, торфяного очёса, костной муки и прочих отходов.

Животные, фыркая, нередко отказывались от подобной пищи. К концу пути лошади едва передвигали ноги, и конюхи старались укрыть их попоной и напоить тёплой водой, чтобы уберечь от воспаления лёгких.

Животные в Ленинградском зоопарке

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Зоологический сад был открыт в Санкт-Петербурге в далёком 1865 году. И к началу войны слава о нём шла по всему Советскому Союзу. Печально, но уже в первые дни ленинградской блокады уникальный состав животных знаменитого зоосада сильно поредел.

Его обитатели умирали от инфарктов, инсультов, вызванных стрессом от беспрерывных бомбёжек. От вражеского снаряда погибла знаменитая слониха Бетти – любимица ленинградских детишек. Территория некогда процветающего зоосада превратилась во вспаханное поле. Его работники, превозмогая усталость, вызванную постоянным голодом, старались уберечь оставшихся зверей, дать им убежище.

Бегемотиха Красавица от ужасов происходящего вокруг ложилась на дно бассейна. И тряслась от страха до тех пор, пока с ней рядом не ложилась работница зоосада Евдокия Дашкина. И лишь в человеческих объятиях бегемотиха успокаивалась. Впрочем, Красавица дожила до 1951 года. И умерла от почтенной старости.

8 июля 1942 года Ленинградский зоосад открыл свои двери для посетителей. В тот момент здесь было 162 уцелевших животных. Это событие стало символичным и светлым для жителей огромного города, переживших самую трагическую блокадную зиму.