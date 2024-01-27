Почему тело основателя СССР не предали земле

Ровно век назад, 27 января 1924 года, в Москве похоронили Владимира Ленина.

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«Газета.Ru» предлагает вспомнить, как главного российского революционера провожали в последний путь и как современники отнеслись к его уходу из жизни.

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Умолял дать яд

Вождь большевиков умер 21 января после тяжелой болезни. Ленин страдал от постоянных головных болей, галлюцинаций, бессонницы, перенес три инсульта. Под конец жизни он был частично парализован и не раз умолял жену Надежду Крупскую и сподвижника Иосифа Сталина дать ему яд — цианистый калий.

Официальной причиной смерти раньше называли атеросклероз сосудов на почве преждевременного изнашивания. Однако в дневнике болезни вождя большевиков значилось, что умер он от кровоизлияния в четверохолмии мозга — типичного для аневризма при сифилисе, поразившем головной мозг.

О последних минутах жизни Ильича оставил воспоминания Николай Бухарин, один из его ближайших соратников. Он лечился в санатории рядом с подмосковной усадьбой Горки, где жил и умер Ленин, и примчался туда на аэросанях.

"Когда я вбежал в комнату Ильича, заставленную лекарствами, полную докторов, Ильич делал последний вздох. Его лицо откинулось назад, страшно побелело, раздался хрип, руки повисли. Ильича не стало", — вспоминал позднее Бухарин.

Вскоре в Горки приехали и остальные соратники Ленина. Скульптор Сергей Меркуров снял с его лица посмертную гипсовую маску (а также слепок с кистей рук). Патологоанатом Алексей Абрикосов руководил вскрытием и провел временное бальзамирование тела вождя — до похорон. Вскрытие проводили в ванной комнате усадьбы.

23 января тело Ленина в пассажирском вагоне привезли в Москву, на Павелецкий вокзал (тогда он назывался Саратовский). В брежневские годы на вокзале даже открыли музей — "Траурный поезд В. И. Ленина". Цинковый, сделанный по спецзаказу гроб установили в Колонном зале бывшего Благородного собрания Московской губернии, ныне же — Дома Союзов.

Искреннее сожаление

Прощание с Ильичом продолжалось до 27 января.

Гроб был задрапирован красными и черными тканями, вокруг были установлены корзины с цветами и пальмы. Рядом дежурили в почетном карауле видные члены РКП(б). По официальным данным, за четыре дня проститься с Лениным пришли от 500 тыс. до 1 млн человек.

Не осталась в стороне и православная церковь — по Ленину, убежденному врагу религии, отслужили панихиду.

"Священный Синод Русской православной церкви выражает искреннее сожаление по случаю смерти великого освободителя нашего народа из царства великого насилия и гнета на пути полной свободы и самоустроения", — гласило заявление РПЦ.

Патриарх Тихон объяснял это тем, что Ленин официально не был отлучен от церкви, и поэтому верующие могли его поминать.

В Москве и Петрограде всю неделю проходили траурные мероприятия. "Было собрание по случаю смерти Ленина. Весь город был в трауре. На всех домах, где черные, где красные с черной каймой, флаги", — записала в дневнике 16-летняя жительница Петрограда Александра Финогенова.

"Хоронить по-русски"

Хоронить Ленина сначала планировали в землю, в сформировавшемся к 1924 году некрополе у Кремлевской стены. Там уже были погребены красногвардейцы, иностранные революционеры, а также некоторые видные большевики — например, председатель ВЦИК Яков Свердлов.

"1. Заказать цинковый гроб. 2. Могилу вырыть перед могилой т. Свердлова. 3. Гроб нести на руках и везти на лафете. 4. Возложить на гроб венки: от ЦК РКП, от XI Съезда Советов, от Президиума ЦИК СССР, от Совнаркома Союза ССР", — гласило постановление комиссии о похоронах Ленина.

Существуют разные объяснения, почему в итоге большевики решили гроб с телом Ленина установить в мавзолее.

По официальной советской версии, идею забальзамировать Ильича выдвинули рабочие и рядовые большевики, обратившиеся с соответствующей просьбой к Михаилу Калинину, другому видному партийцу.

Лев Троцкий писал, что идею выдвинул Сталин, рассуждавший на одном из заседаний Политбюро, что Ленин "русский человек и хоронить его надо по-русски".

"По-русски, по канонам Русской православной церкви, угодники делались мощами. По-видимому, нам, партии революционного марксизма, советуют идти в ту же сторону — сохранить тело Ленина. Прежде были мощи Сергия Радонежского и Серафима Саровского, теперь хотят их заменить мощами Владимира Ильича", — возмущался марксист-безбожник Троцкий.

Бытует и версия, что сохранить тело Ленина хотели адепты идей революционера Александра Богданова, верившего в возможность физического воскрешения после смерти.

"Мы вместо икон повесили вождей и постараемся для Пахома и "низов" открыть мощи Ильича под коммунистическим соусом", — писал в личном письме Бухарин.

"Надпись на Мавзолее я предложил простую"

Проект мавзолея поручили разработать архитектору Алексею Щусеву, проектировавшему до революции красивейшие православные храмы — например, собор Марфо-Мариинской обители в Москве. Построить мавзолей нужно было за трое суток. За считанные часы Щусев нарисовал проект последнего пристанища Ленина.

"Я высказал свои соображения, что силуэт Мавзолея не должен быть высотным, а иметь ступенчатую форму. Надпись на Мавзолее я предложил простую: одно слово — ЛЕНИН", — вспоминал архитектор.

Первый мавзолей строили ускоренными темпами, уложились в три дня. Для работы с промерзшей землей приходилось использовать взрывчатку. По слухам, землекопы тогда повредили канализационные трубы, и весной мавзолей затопили нечистоты.

"По мощам и елей", — якобы так патриарх Тихон прокомментировал случившееся.

Временный деревянный мавзолей простоял до весны 1924 года. Его заменили потом тоже на деревянный, в виде усеченной ступенчатой пирамиды. А в 1930 году построили уже постоянный, на основе железобетонного каркаса, облицованный полированным камнем. Он стоит на Красной площади до сих пор.

"Опять гудели пароходы"

Утром 27 января в почетном карауле у гроба Ильича стояли Сталин, Калинин и рабочие из Ленинграда — город переименовали накануне. Потом гроб с Лениным вынесли из Дома Союзов и понесли к мавзолею. При большом скоплении народа было зачитано обращение от съезда Советов о необходимости продолжать революционную борьбу.

"На манифестации были все профсоюзы, по окончании ее был салют из пушек, ружей и опять гудели пароходы", -— написал в своем дневнике 16-летний учащийся феодосийской гимназии Герман Гауфлер.

Действительно, в день похорон Ильича на пять минут прекратили движение по железным дорогам, и также на протяжении пяти минут фабрики, заводы и пароходы давали траурные гудки.

Если бы это случилось раньше Впрочем, смерть Ленина многих оставила по меньшей мере равнодушными. Жена писателя Ивана Бунина Вера в эмиграции написала в дневнике:

"Смерть Ленина не вызвала ни большого впечатления, ни надежд, хотя, по слухам, у "них" начинается развал. Телеграмма, что на похоронах Ленина 6000 человек отморозило себе руки и ноги. Сколько же народу согнали они?"

Историк Степан Веселовский записывал: