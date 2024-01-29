Почему все происходившее на Украине до Майдана в Москве считали карамельками

В городе на Неве в эти дни отмечают Ленинградский День Победы – 80 лет освобождения города от немецко-фашистской блокады, унесшей за 872 дня жизни как минимум полутора миллионов мирных граждан. А через год с небольшим после 27 января 1944-го советские войска вошли в Берлин, добив врага в его логове и навсегда покончив, как всем тогда казалось, с нацизмом.

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Должна чему-то учить история? Да! Но выясняется, что учит не всех. Украина, которую в 1940-е фашисты выжигали и уничтожали, где погибло от полутора до трех миллионов жителей, сама теперь стала, как Германия при Гитлере. Даже страшнее.

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Как такое могло случиться? Не с немецким государством, не с итальянским, где до сих пор нет-нет, да помянут с грустью своего дуче, не с самовлюбленными поляками с их вечными претензиями на державность, а именно с нашими братьями-малороссами…

Об этом «СП» поговорила с историком, специализирующимся на проблемах национализма в Европе, профессором СПбГУ Натальей Ерёминой.

- Национализм как таковой свойственен всем странам мира в той или иной степени. Проявляется в разных формах. Например, колониализма, где люди, порабощенные промышленно более развитыми государствами, работают на них, зависят от них, но своей идентичности все-таки не теряют. В нацизме же право на существование других наций отрицается в принципе.

Политический геноцид – это то, что свойственно большинству государств Восточной Европы. Та же Польша испокон веков считала жителей Украины быдлом. Соответственно и обращалась с ними. Британия, Германия, Франция в своей международной политике исстари и до сих пор следуют логике социал-дарвинизма: «наша жизнь лучше, сытнее, поэтому мы претендуем на ваши земли».

«СП»: Но украинцы же славяне, мы одной крови! Как оказались в этой мутной кампании?

- Тут много сплетений. Взять, к примеру, их разобщенность как следствие разделения украинского общества в разные времена. И безуспешные, как правило, попытки его объединить. Предпринимались они и Советским Союзом в послевоенное время. Но и тогда, по свидетельствам очевидцев, тихо не было. Просто об этом не сообщалось.

«СП»: Из-за амнистии 1947 года, а затем, спустя несколько лет, полного «отпущения грехов» бандеровцам с их возвращением в неньку, где они постепенно просочились во власть?

- По этой причине, в том числе. Но еще и потому, что проблема много лет замалчивалась. О преступлениях, совершаемых в городах и селах Западной Украины, не разрешалось ни говорить, ни писать. Где-то что-то произошло – приехали силовики, навели относительный порядок. На время все затихло.

Материалы о преступлениях профашистских организаций на территории «западенцев» сильно недооценивались. Не в последнюю очередь по конъюнктурным соображениям.

Бандеровские банды постепенно были выдавлены с большей части территории УССР, на том Кремль посчитал тему исчерпанной. Закрыли архивы с документами о зверствах местных нацистов. Как результат - их возврат, точнее - потомков и последователей, с начала 1980-х к активной деятельности. Немалое число бандеровцев занимали солидные должности в городских, районных, республиканских администрациях, в вузах, научных учреждениях, где стала быстро переписываться реальная история страны.

«СП»: Леонид Кравчук, став первым президентом той Украины, что отпочковалась от России в 1991 году, не скрывал симпатии к преступным ОУН* и УПА*. Мы не смогли или по какой-то другой причине не стали противостоять их возрождению? Заигрались в дружбу народов?

- В 1990-е нам бы самим было выстоять… Геноцид не имеет срока давности. Что важно сейчас – обнародование имен всех, кто причастен к уничтожению украинского народа. Никого не пропустить – будь то живой или его давно нет. С подробным изложением «деяний» каждого. Тотально. Может, тогда те, кто обманывается насчет «героизма» этих двуногих, как минимум задумается, наконец, о происходящем в его ридной батькивщине.

Продолжает тему наш эксперт Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития.

«СП»: Известно, что гитлеровцы считали украинский национализм страшнее, бесчеловечнее собственного нацизма. Преувеличение?

- Именно так и было. Бандеровцы не раз показали свой звериный оскал в годы Второй мировой войны, превзойдя гитлеровцев по жестокости.

Отличались пещерной ненавистью к людям. Какой бы национальности те ни были. Но особенно – в отношении русских, евреев и собственных соотечественников.

Немцы поручали им самую грязную работу - по террору местных жителей, карательным акциям. Но бандеровцы нередко и сами проявляли инициативу – жгли деревни, насиловали женщин, убивали детей. Ограничений для них не существовало.

Могли прийти в деревню, где выросли, всех знают, кто делился с ними хлебом - и всех убить, а потом радоваться этому. То есть полное отсутствие морально-этических, философских, религиозных основ. Нелюди, иначе не скажешь.

«СП»: Ну не родились же они такими!

- Совершенно очевидно, что эти существа были из малообразованных кругов. Или вообще без образования. Из деклассированной среды. Маргиналы. Люмпены. На Западной Украине ведь десятилетиями жилось тяжело. Это не могло не повлиять на психику. Человеческое отношение к людям им негде было почерпнуть. И когда появились бандеровские команды, стала приветствоваться именно жестокость, появилась возможность выплеснуть свой звериный нрав.

«СП»: Некоторые ваши коллеги считают, что фашизм возник как реакция на революционный подъём, наступление которого возвестил Великий Октябрь в России...

- Там была другая история. Под названием сначала гетманщина, потом немецкая оккупация, затем Пилсудский… Россия в этом не участвовала. Бандеру не взращивала. Но бандеровщина к тому времени уже проявилась там. Её зверства были известны задолго до того, как родилась Советская власть.

«СП»: Породила бандеровцев Западная Украина, а теперь они уже до матери городов русских добрались!

- И до русских опять же Одессы, Харькова. Почти до Крыма дошли… Не удивительно, если учесть, как старательно промывали им мозги русофобией. А потом обучали, готовили из них головорезов. Запад это умеет: грамотно разработанные методички, профессиональные инструкторы из-за бугра. Команды как бы спортивные, молодежные, профобучения… Так в 1920-х. Так и теперь, в 2000-х. Сто лет назад финансировал все это абвер. В наши годы – ЦРУ и МИ-6.

Спросите: а что же мы, в России, знали об этом и ничего не предпринимали? О том и речь, что вся политика страны строилась в попытках договориться с местной элитой. Я помню, как Виктор Черномырдин, будучи послом на Украине, незадолго до майдана, многим уже очевидного, заявлял, что «все идет отлично, со всеми договорились по экспорту карамелек, пошлину снизим»… Всё строилось на деньгах, которые российские элиты делили с украинскими.

Во многом и сейчас так. Нельзя сказать, что у нас большое количество программ по работе на пространстве СНГ. Армения тому пример – много там наши занимаются местной молодежью? Нет. Другие работают, из дальних, заморских стран.

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