Сколько стоил запорожский казак

История запорожского казачества – это история славных битв и противостояния врагу. Казаки, прирожденные воины, демонстрировали отвагу, силу, храбрость и умение владеть оружием не только в пределах родного государства, но и в других странах – в качестве вольных наемников.

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Европейские путешествия

В 1618 году в Европе свою правоту с помощью оружия пытались отстоять католики и протестанты. Так началась 30-летняя война, в ходе которой казаки-наëмники выступали то на одной стороне, то на другой. Европейские военачальники с большим уважением относились к «пришлым воинам», так как считали – их подготовка по качеству превосходит подготовку солдат Старого Света.

«Казаки напали на французов со страшным криком; наши люди (французы) не привыкли к такому крику, так испугались, что бросились бежать и отступили к болоту на другом берегу речки», – описывал одно из сражений еженедельник Gazette de France.

На службе у Австрии и Польши

Казаки также выступали и в составе австрийских кавалерийских полков. Их участие в военных конфликтах закреплялось специальным договором, согласно которому простой казак мог рассчитывать на ежемесячное жалование в 6 талеров. Казачий полковник по званию, получал уже 200 талеров, что по тем временам считалось очень внушительной суммой. Правда, австрийцы не всегда выполняли условия договора. Многие казаки покидали поле боя без обещанного вознаграждения.

На помощь Польше

В конце XVI века часть запорожцев была официально привлечена правительством Речи Посполитой к воинской службе за «оклад». Важную роль казаки сыграли в противостоянии Польши и Швеции. На стороне польской короны сражались несколько тысяч «привлечённых бойцов». Домой они вернулись не только с заслуженным жалованьем – 15 тысяч золотых, но и военными

А вот история службы казаков Российской империи началась значительно позже – в 1788 года после расформирования Запорожской Сечи. Тогда на юге страны появились подразделения под общим названием «Войско верных запорожцев». Приказ о такой реорганизации отдала Екатерина II, а исполнять его должен был Александр Суворов.