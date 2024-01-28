Французский турист нашел 7-каратовый алмаз в национальном парке США
Жульен Навас обнаружил его в штате Арканзас. Как сообщает CNN, житель Парижа приехал в Америку, чтобы увидеть запуск миссии по высадке на Луну с мыса Канаверал, штат Флорида, также решил посетить парк Кратер Даймондс.
Навас назвал свой бриллиант Carine Diamond в честь своей невесты и планирует разделить камень на две части, одну из которых подарит будущей жене, вторую — дочери.
Carine Diamond стал восьмым по величине алмазом, из найденных в Кратер Даймондс.