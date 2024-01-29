Неизвестный СССР. Как страна лишилась стратегически важного района на Балтике

Значение военно-морских баз Ханко и Порккала-Удд нельзя оценить без краткого экскурса в историю и географию северного побережья Финского залива. Именно географические особенности южной Финляндии определяли характер войн как в XVIII веке, так и в ХХ. Северное побережье Финского залива, Аландский архипелаг и побережье Швеции от Эстхамара до Фигехолма представляет собой почти сплошные шхеры. Плавание в таких районах – дело весьма трудное, требующее отличного знания местности.

© wikipedia.org // Пограничный пост на военно-морской базе Порккала

Навигация в шхерах возможна только по строго определенным путям – фарватерам, чрезвычайно извилистым и таящим массу опасностей. Наиболее трудными считаются районы Финляндии и Або-Аландские, несколько легче плавание по шведским шхерам.

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Понятно, что до появления паровых двигателей плавание в шхерах больших парусных судов (кораблей и фрегатов) было крайне затруднено, а в отдельных местах вообще невозможно. В результате этого в обеих русско-шведских войнах: 1700-1721 и 1741-1743 годов – обе стороны имели по два флота: корабельный (парусный) и гребной (шхерный), действовавших в подавляющем большинстве случаев независимо друг от друга. Корабельные флоты сражались в открытом море, гребные – в шхерах.

Таким образом, на Балтике классическая теория «владения морем» не действовала. Большая флотилия русских кораблей не могла перехватить гребные суда, которые ухитрялись пройти шхерами из Стокгольма до Выборга и даже до Березовых островов, находящихся рядом с Кронштадтом.

На этом маршруте гребным судам приходилось лишь три раза выходить из шхер на 30-40 км в открытое море. Это пролив Седра-Кваркен между шведским берегом и Аландским архипелагом, а также у двух острых, выдающихся в Финский залив полуостровов Гангут (Ханко) и Порккала-Удд. Последние два и были главными стратегическими пунктами в ходе всех войн XVIII-XX веков.

В 1712 г. у Гангута состоялось знаменитое морское сражение – первая серьёзная морская победа русских в Северной войне. Кстати, это было не сражение русских галер со шведской корабельной эскадрой, как пишут наши историки, а бой двух гребных флотилий. Флагман шведов «Элефант» был гребным фрегатом.

Итак, история войн на Балтике до 1944 г. во многом сводилась к борьбе за контроль над полуостровами Гангут и Порккала-Удд.

Поэтому СССР в 1940-м выбрал в качестве базы полуостров Ханко (Гангут), а в 1944-м – Порккала-Удд в 100 км западнее Ханко. Главной причиной изменения места базы стало то, что в марте 1940-го Эстония была буржуазным государством, а в 1944-м – Советской республикой. И теперь артиллерия РККА с обеих берегов гарантированно перекрывала Финский залив.

Кроме того, от базы Порккала-Удд до Хельсинки по прямой всего 34 км, то есть столица Финляндии могла попасть под огонь береговых и железнодорожных орудий советской базы.

В 1942-1943 годах немцы и финны устроили между Порккала-Уддом и южным берегом Финского залива несколько минных заграждений, а главное на расстоянии в 30 миль установили двойные стальные сети глубиной до 60 м. Через эти сетевые заграждения не сумела прорваться ни одна советская подлодка.

5 сентября 1944 г. в Москве было подписано Соглашение о перемирии, согласно которому Финляндия обязалась отвести свои войска за линию границы, определённой Мирным договором 12 марта 1940 года. При этом СССР отказывался от своих прав на аренду полуострова Ханко, предоставленных ему Мирным договором 1940 г., а Финляндия обязывалась взамен предоставить Советскому Союзу сроком на 50 лет территорию и водные пространства для создания военно-морской базы в районе Порккала-Удд.

Это Соглашение было подтверждено Мирным договором, заключённым в Париже 10 февраля 1947 года. Под аренду было отдано около 100 км². Туда вошли почти вся община Дегербю, частично Сиунтио, Инкоо и Эспоо. Всего 719 островов, почти все они были необитаемы. Стоимость аренды составляла 5 млн финских марок в год.

26 сентября 1944 г. в Порккала-Удд через Хельсинки самолётом ПС-84 двумя рейсами была доставлена опергруппа ВМБ Порккала-Удд (33 человека) во главе с комендантом сектора Береговой обороны ВМБ полковником Терещенко.

30 сентября к 12.00 финны полностью закончили эвакуацию населения Порккала-Уддского района. Всего за 10 дней было эвакуировано 7272 местных жителя вместе с урожаем и скотом. Наши контрразведчики, подключившись к финской телефонной сети, зафиксировали разговор эвакуируемых крестьян: «Лучше бы Финляндия присоединилась к Советскому Союзу, тогда бы мы возвратились в свои дома».

3 октября в Порккала-Удд (в бухту Ботвакен) прибыл первый советский конвой из Кронштадта в составе сторожевых кораблей «Тайфун» и «Туча», эскадренного тральщика «Владимир Полухин».

К 11 октября 1944 г. в районе базы было установлено пять советских береговых батарей калибра 45-102 мм. Вскоре к ним прибавились 130-мм батарея Б-13 и четыре универсальные 127-мм американские пушки, полученные по ленд-лизу.

Но всё равно этого было мало, и 17 июля 1947 г. в Порккала-Удд прибыл закупленный в Финляндии броненосец береговой обороны «Вяйнямёйнен», переименованный в «Выборг», который находился в базе до марта 1953-го.

Кроме того, в Порккала-Удде базировались канонерская лодка «Пионер», 20 морских бронекатеров пр.186 и другие суда.

И со стороны моря, и особенно с суши база была хорошо укреплена. К 1 сентября 1955 г. там имелось 831 открытое сооружение (артиллерийские и миномётные окопы, укрытия для танков и САУ, щели).

Долговременные сооружения базы состояли из:

– 15 артиллерийских железобетонных боевых сооружений типа АДФС со 122-мм пушкой в танковой башне и с пулемётом;

– 30 артиллерийских железобетонных боевых сооружений (полукапониров) со 100-мм казематной пушкой ЗИФ-25 и с пулемётом «Максим»;

– 21 пулемётного железобетонного боевого сооружения (полукапонира) с установкой И-8-Д («Максим»);

– 130 пулемётных железобетонных боевых сооружений с установкой БУК (И-15 и И-16) – модернизированным пулемётом обр. 1947 г. КГСМ. (БУК – башенная установка кривоствольная).

Авиаполк в Порккала-Удде не только осуществлял ПВО базы, но и мог сыграть важную роль в перехвате американских бомбардировщиков, нацеленных на Ленинград и другие объекты Союза. Замечу, что уже в 1940-х годах командование американских ВВС разработало план удара по СССР через воздушное пространство Финляндии. В 1955-м, после вывода из Порккала-Удда полк был расформирован.

Несколько слов о быте гарнизона и их семей. Некоторым жизнь здесь очень нравилась. Они заводили подсобные хозяйства, держали скотину и птицу, имели теплицы. В бывшей даче маршала Маннергейма устроили детский сад.

«У нас был полковой клуб, проводились различные культурные мероприятия. Жёны офицеров ездили на выходные в Таллин – это было совсем близко по Финскому заливу. Всем нравилось жить в Порккала-Удде», – вспоминала дочь одного из офицеров.

Прямо на базе молодожены вступали в брак. Естественно, рождались дети, причём в метриках и паспортах записывалось место рождения: г. Порккала-Удд Ленинградской области.

По прихоти Хрущёва 19 сентября 1955 г. в Москве было подписано соглашение между СССР и Финляндией об отказе от прав на использование территории Порккала-Удд для военно-морской базы и выводе советских Вооружённых Сил с этой территории.

К тому времени в Порккала-Удде уже строилась самая мощная в мире 406-мм башенная батарея, планировался перевод туда 406-мм железнодорожных установок СМ-36.

В Порккала-Удде создавался мощный защищённый пункт командования «Лось» в скальном массиве к югу от озера Энгвин-Тряск. Гранитные стены сооружений обеспечивали защиту от прямого попадания ФАБ-2500 и воздушных взрывов атомных бомб мощностью 1 Мт.

По непонятным причинам семьи офицеров и других жителей Порккала-Удда были эвакуированы в спешке, им даже не разрешили взять скотину.

26 января 1956 г. граница на территории Порккала-Удда перестала существовать, и 4 февраля бывшим жителям-финнам было позволено вернуться.