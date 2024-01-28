Как советский колдун Юрий Лонго "оживлял покойников"

В начале 90-х годов настоящей звездой в новой России стал советский фокусник Юрий Лонго. С помощью телевидения он демонстрировал неискушëнному зрителю настоящие чудеса — оживлял покойников, ходил по воде, летал. Правда, позже выяснилось, что никаким уникальным даром «маг» не обладал. Для Юрия Андреевича судьбоносной оказалась встреча с фокусником Львом Корнеевым. Познакомились они в вагоне-ресторане Москва

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— Тында, в котором Лонго работал официантом. На тот момент будущему «магу» было уже 29 лет. Новый знакомый продал Лонго реквизит и дал несколько дельных советов. Юрий оказался способным учеником. Прошло немного времени и он уже вовсю колесил по стране с гастролями.

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Стоит отметить, что Лонго не был лишён и предпринимательской жилки. У советских граждан в 90-е годы проснулся интерес к оккультизму, шаманству, факирству и прочим таинственным вещам. Юрий решил использовать это в своих интересах. В конце декабря 1990 года в новостной передаче на всю страну был продемонстрирован сюжет, снятый в морге Института имени Склифосовского. В кадр попала каталка, на которой лежал покойник, накрытый простынëй. Рядом стояли медсестра и врач, а вскоре к ним присоединился и Лонго. Он начал делать пассы руками, после чего труп поднял одну руку и попытался встать. Зрители были шокированы увиденным.

Предвидя, что от просьб воскресить кого-либо отбоя не будет, Лонго заявил — на оживление трупов он тратит столько своей энергии, сколько ему бы хватило на пять лет жизни. Таким образом он как бы намекнул — произошедшее в морге было разовой акцией. Конечно, Лонго пообещал в скором будущем оживить Владимира Ленина, но сначала ему нужно набраться сил и энергии.