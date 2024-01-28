«Е-мое!»: что на самом деле значит это русское выражение

Русский язык считается самым богатым языком в мире. Много в нём встречается и ругательств, устойчивых выражений, происхождение которых объяснить сегодня довольно не просто. Например, фраза «е-мое». Что-то на означет? Откуда пошла?

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Самая русская буква

С буквы «ë» в русском языке начинается больше всего всевозможных нецензурных выражений. Некоторые словечки являются «лайт-версией» хорошо всем известных «крепких» фраз: «ёпрст», «ёперный театр», «ёксель-моксель», «ёкарный бабай», «ёлки-палки».

Но у эвфемизма «ё-моё» совершенно другая природа. По мнению большинства исследователей, он появился в русском языке именно благодаря культуре, а не её отсутствию. Согласно одной из версий, фраза стала заменителем многих ругательств. Её стали использовать в те моменты, когда выражаться нецензурно не принято. Так, джентльмены предпочитали в присутствии женщин, пожилых людей или детей говорить «ё-моё», а не материться. Следовательно, этот эвфемизм стоит воспринимать как завуалированное ругательство, которое к тому же ещё и рифмуется.

Существует и аналогичное словечко — «ёпрст». Вероятно, образовалось оно тогда, когда забывчивый, но воспитанный человек решил выругаться, но неожиданно осознал, что его окружают люди, которые таких слов не приемлют. Ему повезло и он смог вовремя остановиться, сделав вид, что просто перечисляет буквы русского алфавита.

Магия слова