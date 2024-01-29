29 января. Как отпраздновать, не выходя из дома

В России и во всем мире в понедельник, 29 января, отмечают интересные праздники, связанные с различными сферами общественной жизни. В эту дату празднуют Киберпонедельник, День первооткрывателя в России и День мобилизации против угрозы ядерной войны.

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Киберпонедельник

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Это одна из крупнейших в мире распродаж и акций со скидками на товары интернет-магазинов и весьма популярное событие в современном мире. Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают по сниженным ценам товары, которые вы можете приобрести не выходя из дома.

В России первый Киберпонедельник прошел 28 января 2013 года и продолжался сутки. Но он никак не был привязан к «черной пятнице», которая проходила в декабре. Организатором данной акции в России выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), а поддержали ее шесть компаний: Wikimart, Enter, «Белый ветер», «Десятое измерение», «М.Видео» и «Эльдорадо».

День первооткрывателя в России

Именно в этот день в 1820 году под командованием капитанов Михаила Петровича Лазарева и Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена героические российские мореплаватели открыли Антарктиду — самый южный континент Земли.

Мореплаватели России стали первооткрывателями значимых географических объектов, совершали путешествия вокруг света и делали первые шаги в освоении труднодоступных земель. Они наряду с европейскими путешественниками известны во всем мире как первопроходцы, которые открыли новые материки, участки обширных акваторий и горных хребтов. Самый обычный список русских первооткрывателей насчитывает более чем 60 человек, и все они — настоящие герои, которые личными заслугами навечно вписали свои имена в многовековую российскую историю.

День мобилизации против угрозы ядерной войны

Этот день отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации, основной целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны.