Как писали о победе СССР на Олимпиаде в Инсбруке

Как писали о победе СССР в Инсбруке: 60 лет назад там началась Олимпиада
29 января 1964 года в австрийском Инсбруке начались зимние Олимпийские игры. В неофициальном командном зачете победила команда из СССР: 11 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Выдающегося результата добилась конькобежка Лидия Скобликова, она выиграла все четыре женские дистанции. В истории зимних Олимпиад четыре индивидуальных золота у одного спортсмена еще не было.
Первые советские медали Олимпиады завоевали прославленные Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Поэт Юрий Благов писал по этому поводу в "Советском спорте":
Пуская отныне радость эта
Нас не покинет никогда,
Ведь мы живем в стране балета,
В державе спорта, царстве льда.
А вот как этот же автор, цитируя стихи Пушкина про Петра I, объяснял, почему в Инсбруке не будет советских болельщиков:
"Болельщик - он еще работник
По специальности второй,
Он "мореплаватель и плотник,
И академик, и герой".
Юрий Благов описывал просмотр Олимпиады по телевизору. В квартирах советских людей их тогда становилось все больше, хотя еще несколько лет телевизор считался предметом роскоши.
Мы прочих зрителей не хуже.
Вокруг - уют, тепло, комфорт,
И Лида Скобликова тут же,
При нас... сейчас вот... бьет рекорд!
В тот же год прошли летние Игры в Токио, там команда СССР стала второй (30 золотых, 31 серебряная и 35 бронзовых медалей), пропустив вперед США - 36, 26, 28.