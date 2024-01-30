Как писали о победе СССР на Олимпиаде в Инсбруке

29 января 1964 года в австрийском Инсбруке начались зимние Олимпийские игры. В неофициальном командном зачете победила команда из СССР: 11 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.

© Олимпийская чемпионка конькобежка Лидия Скобликова

Выдающегося результата добилась конькобежка Лидия Скобликова, она выиграла все четыре женские дистанции. В истории зимних Олимпиад четыре индивидуальных золота у одного спортсмена еще не было.

Первые советские медали Олимпиады завоевали прославленные Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Поэт Юрий Благов писал по этому поводу в "Советском спорте":

Пуская отныне радость эта

Нас не покинет никогда,

Ведь мы живем в стране балета,

В державе спорта, царстве льда.

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А вот как этот же автор, цитируя стихи Пушкина про Петра I, объяснял, почему в Инсбруке не будет советских болельщиков:

"Болельщик - он еще работник

По специальности второй,

Он "мореплаватель и плотник,

И академик, и герой".

Юрий Благов описывал просмотр Олимпиады по телевизору. В квартирах советских людей их тогда становилось все больше, хотя еще несколько лет телевизор считался предметом роскоши.

Мы прочих зрителей не хуже.

Вокруг - уют, тепло, комфорт,

И Лида Скобликова тут же,

При нас... сейчас вот... бьет рекорд!

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