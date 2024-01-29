Как 375 лет назад Россия начала жить по общему закону

Одним из важнейших, фактически поворотных, пунктов в истории России стало принятие «Соборного Уложения» 375 лет назад – 29 января 1649 года. Это был свод законов, писаных правил, который определил всю жизнь страны на протяжении почти 200 лет. Благодаря ему Россия сохранилась как страна и смогла пройти значительный путь от евроазиатского захолустья до величайшей мировой державы.От момента создания Руси до XVII века, то есть на протяжении восьми веков, было не так уж и много сводов законов. Первым была «Русская правда» Ярослава Мудрого, которую затем значительно доработал его внук Владимир Мономах. «Правда» на древнерусском и означала закон, «жить по правде» — жить по общепризнанному закону.

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Затем Судебник Ивана III от 1497 года, когда после монгольского ига вновь собирается единая страна. Наконец, в 1551 году, при Иване Грозном, появляется «Стоглав». И всё.

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На самом деле никакой уникальности в этом нет, те же римляне на протяжении всей своей республиканской и имперской истории вполне обходились «Законом 12 таблиц». И фактически лишь император Юстиниан в 531 году сделает новый свод. Однако мы до сих пор во многом и сейчас живем по римскому праву.

Все дело в обычае. Или, как говорить правильно, обычном праве. То есть в тех нормах, которые установились в людском сообществе не то, что за годы, а тысячелетия. Они настолько укоренились, что жить как-то иначе было просто невозможно.

Первые своды лишь фиксировали их в письменном виде, устанавливали единообразие и определяли степень наказания. Вносить что-то новое, начать регулировать жизнь законом, тем более делая их под себя, правители додумались не сразу. В Европе это произошло после серии потрясений и войн на излете Средних веков, которые надломили обычное право. Там дело было настолько плохо, что до сих пор любой закон возведен в абсолют – иначе бардак.

Русь, а затем Россия, не были исключением. Обычное право было настолько сильным, что его не могли изменить никакие правители. Лишь корректировать, модернизировать, упорядочить и следить за справедливым исполнением.

wikipedia.org // Восстание времен Смуты в России

Но на обычном праве держалась и сама власть – никому не могло прийти в голову свергнуть царя. Вся легитимность Рюриковичей была построена на этом, они были «природные» властители. Именно прекращение династии вызвало Смуту – обычное право не давало ответа на вопрос, а кто же может ее сменить.

Поэтому начинается чехарда с царями и лжецарями, попытками примазаться к прошлой, законной, династии. Борьба сторонников одних с другими принимает формы, которые до того считались недопустимыми.

Пена анархии выносит на вершины общества людей беспринципных, а угомонить их некому. Смута в общей сложности длилась почти два десятка лет и, как считает великий историк В. Ключевский, привела «к глубокому общему перелому русской жизни». Прежде всего, в умах.

Это в свою очередь привело к произволу правящего класса и как следствие нарастание социальной напряженности. Выгнав интервентов и укрепив государственность, страна пыталась восстанавливаться. Но вместо этого ее потрясали постоянные бунты.

Крестьяне, свободные еще при Иване Грозном, стали крепостными, и помещики ударились во все тяжкие. Это вызывало сопротивление, восстание Степана Разина не на пустом месте потом возникнет. Но и самих дворян притесняли «верхние». Верховная власть часто вела себя ничуть не лучше помещиков.

Новому правительству постоянно нужны были деньги, а господствующий класс оно трогать боялось. Поэтому тянули с остальных, в основном служилых людей, которым недоплачивали – мелких чиновников, мастеровых, стрельцов. Не зря так часты в это время будут стрелецкие бунты.

А Соляной бунт вообще начался из-за злоупотреблений крупного чиновника Плещеева и его подельников. Хотя глубинной причиной послужило неуемное использования косвенных налогов через постоянное увеличение акцизов, как сказали бы сейчас. Плещеева тогда царю Алексею Михайловичу пришлось выдать на расправу толпе. Но началось недовольство не только черни, но и неродовитого дворянства и купечества. И по тем же причинам – правовой беспредел.

Всем стало окончательно очевидно – надо что-то делать. И единственный здесь способ – установить общие для всех правила. То есть законы.

Экземпляр Соборного Уложения из Ферапонтовского монастыря

10 июня 1648 года царю была подана челобитная от дворян и торгового люда. Ее составили на общем собрании, к которому сама власть не имела никакого отношения. Основным требованием стало созвать Земский собор – высший законодательный орган государства. Именно на таком соборе была избрана новая династия Романовых, что дало ей легитимность. Необходимо было обсудить «дела, касающиеся всей земли».

Для выработки Уложения был создан специальный «приказ», то есть комиссия с правами министерства. Возглавил ее боярин Н. Одоевский, в состав вошли князья С. Прозоровский и Ф. Волконский.

Но основными разработчиками и членами комиссии стали дьяки Г. Леонтьев и Ф. Грибоедов – одни из самых образованных людей не только России, но и всего тогдашнего мира. Им предстояло собрать, обработать и систематизировать все действующие указы со времен Ивана Грозного и более древних.

29 января (8 февраля по новому стилю) 1649 года Соборное уложение было принято Земским собором. Депутатами (выборными людьми) стали представители духовенства, боярства, дворянства и посадских людей – всего 315 человек. При этом голосование по каждому пункту шло до тех пор, пока не вырабатывалось единогласие. Кто-то против, и все заново.

Такая процедура позволила придать документу максимальную легитимность. Чтобы еще больше усилить авторитет Соборного Уложения свою подпись под ним поставил каждый из 315 человек.