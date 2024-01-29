«Гаванский синдром»: почему дипломаты США обвиняли РФ в «выжигании мозгов»

В 2016 году в мире заговорили о «гаванском синдроме». Якобы его жертвами стали американские дипломаты, которые трудились в кубинской столице. Естественно, без обвинений России не обошлось. В Вашингтоне уверены, что Москва причастна к «выжиганию мозгов».

Недуг, сражающий американцев

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В ноябре 2016 года у нескольких дипломатов в американском посольстве в Гаване, а также членов их семей (всего пострадал 21 человек) обнаружили странные симптомы: звон в ушах, тошнота и головокружение. Примечательно, что никто из кубинцев, находившихся рядом, не испытывал ничего подобного. Неужели для неизвестной болячки так важно оказалось гражданство?

Через некоторое время выяснилось – недомогание привело к хроническим нарушениям слуха. Результаты МРТ показали – мозг пострадавших потерял большое количество как белого, так и серого вещества, а нейронные связи нарушились. Спустя два года о «гаванском синдроме» заговорили вновь. В 2018 году жертвами стали американские дипломаты в китайском городе Гуанчжоу.

На этот раз на Западе не поверили в совпадения, а поэтому смело начали обвинять кубинские и китайские спецслужбы в недружественных действиях.

А в 2021 году «гаванский синдром» проявился уже в Колумбии, Германии и Австрии. Тогда со стороны США обвинения посыпались в сторону России – мол, в Москве научились направленно воздействовать на американских дипломатов в целях сохранения напряжённости между странами.

Мозги, которые интересны России

Государственный департамент США обратился сразу к нескольким национальным академиям для расследования странного феномена. Так появилась версия, что во всём виновата вспышка лихорадки Зика, потом стали думать относительно использования химического оружия. Но ни первая, ни вторая версии так и не получили всеобщего признания.

В Гаване все жертвы рассказывали о странных высокочастотных звуках, которые они слышали незадолго до приступа. Учёные на это не обратили должного внимания, списав на сверчков, чья высокая активность как раз наблюдается осенью, то есть в тот период, когда и произошли странные приступы. Кто-то высказывался и в пользу самовнушения. Дескать, головокружение и шум в ушах пострадавшим только показались. Но такие предположения никак не объясняли повреждений мозга, обнаруженных у некоторых сотрудников посольства.

В США до сих пор уверены, что дипломаты пострадали в результате направленного воздействия сильного микроволнового излучения. Главная проблема в том, что никаких источников микроволн найти так и не удалось. В этом тёмном деле присутствуют только пострадавшие, а вот улик явно недостаточно.