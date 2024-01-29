Сноубордистка застряла ночью на лыжной гондоле

Сноубордистка, пропавшая без вести на горнолыжном курорте в Калифорнии в четверг, застряла в гондоле на ночь на морозе, сообщает Business Insider.

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Моника Ласо путешествовала с друзьями, когда в 16:58 она села в гондолу одна на горнолыжном курорте Хевенли. Ласо устала и попросила работника показать ей дорогу к гондоле, чтобы она могла спуститься с холма. Но через две минуты после того, как она села внутрь, гондола остановилась.

«У меня не было телефона, света или чего-то еще», — рассказала Ласо.

Она застряла в гондоле на 15 часов и была вынуждена провести ночь в каюте. По данным Национальной метеорологической службы, в ту ночь температура упала примерно до 24 градусов.

Ласо рассказала KCRA, что пыталась привлечь внимание рабочих, которых видела внизу, но они ее не слышали. Гондола снова начала движение в пятницу утром, после чего сотрудники курорта нашли девушку.

Пожарно-спасательная служба прибыла в пятницу в 8.30 утра, чтобы оказать помощь Ласо, и сообщила, что она отказалась от отправки в больницу. Горнолыжный курорт Heavenly расследует инцидент, сообщил Business Insider его главный операционный директор Том Форчун.

«Безопасность и благополучие наших гостей — наш главный приоритет в Heavenly Mountain Resort», — заявил Форчун.