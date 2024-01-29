Археологический детектив: как искали могилу отца Александра Македонского

Детективная история из области археологии: все как мы любим.

Американские ученые, тщательно соспоставив все имеющиеся данные раскопок и исторические хроники, смогли установить место, где на самом деле был похоронен Филипп II — отец знаменитого полководца Александра Македонского, создавшего одну из крупнейших империй древнего мира. Исследование опубликовано в «Journal of Archaeological Science: Reports».

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Внутри кургана

Курган, включавший несколько гробниц, где были похоронены явно представители элиты, был обнаружен еще в 1970-х годах в городе Вергина (Греция) — на месте древней столицы Македонии Эги. Разграблено оказалось только одно из трех захоронений: самая маленькая и, кажется, более скромная гробница №1, где покоились останки трех человек. Два других помещения — с золотыми и серебряными гробами, а также другими по-царски роскошными предметами были нетронуты. В гробнице №2 были фрагменты двух кремированных тел, в гробнице №3 — одного.

Сопоставив данные раскопок с историческими источниками, ученые убедились, что здесь покоятся вместе с женами Филипп II и Арридей Филипп III — отец и сводный брат Александра Великого, а также его сын Александр IV. Но узнать, кому какие останки принадлежат, из письменных источников было невозможно.

И тогда Филиппу II приписали останки из самого шикарного (среди сохранившихся) золотого ларя.

Но бытовала и другая версия — что Филипп II покоится в самой маленькой и к тому же разграбленной гробнице. Тем более, что с ней связывают героон — специальное погребальное сооружение в честь значимого человека. Оба построены в едином стиле, тогда как гробницы №2 и №3 возводил явно другой зодчий — и это также соотносится с историческими источниками: погребальную камеру для Филиппа создавал один архитектор, для брата и сына Александра — другой.

Работа антропологов

Сейчас к запутанному делу подключились американские антропологи. Авторы статьи собрали информацию о предположительно погребенных в кургане, имеющуюся в исторических документах.

«Известен возраст македонских царей на момент смерти, а также некоторые подробности об их физическом состоянии. Например, Филипп II был ранен в глаз и ногу, а Арридей был психически болен и слаб, поэтому никогда не принимал участия в сражениях. Эти разные истории должны быть очевидно заметны в костях людей. Таким образом, для разрешения противоречий был необходим антропологический подход», — поясняют они.

Для начала из списка «кандидатов» на роль Филиппа II исключили человека из гробницы №3. Его изначально приняли за сына Александра Великого, но сомнения сохранялись: останки принадлежали юноше 14-17 лет, а наследник императора умер, как считалось, в более раннем возрасте. Однако недавно открытые документы и археологические свидетельства позволили уточнить, что он был убит в 18 лет.

Соответственно, Филипп II мог покоиться или в золотом гробу гробницы №2, или в разграбленной гробнице №1.

В могиле под номером 2 был похоронен стройный взрослый мужчина, не имеющий видимых следов повреждений. Что соотносится с биографией сводного брата Александра Арридея — ведь он не участвовал в войнах. В склепе в качестве реликвии были оставлены доспехи, предположительно, Александра Македонского. Если они действительно принадлежали великому завоевателю, то как бы попали в гробницу его отца?

Женские останки из этого же склепа авторы статьи соотносят с Адеей Эвридикой, которая была племянницей и женой Арридея. Точный ее возраст на момент смерти неизвестен — по одной из версий, около 20-25 лет, по другой — 28-29 лет. Примерно в 24-30 лет оценивается и возраст погребенной девушки.

Эвридика известна как воин — и действительно, кости деформированы как от верховой езды, а в погребальный инвентарь вошло оружие.

Арридей и Эвридика умерли почти одновременно — принято считать, что в этом виновата мать уже скончавшегося к тому моменту Александра Македонского Олимпиада, которая хотела возвести на престол внука. Известно, что тела супругов сожгли — а останки в гробнице №2 явно подвергались кремации.

Гробница Филиппа II

В гробнице №1 покоится мужчина примерно 45 лет — изначально его считали моложе, но тогда оценивали только состояние зубов, а при новом исследовании учтены и другие признаки. Филипп II умер в возрасте 46-47 лет. Усопший не был кремирован — огню, судя по записям древнего ученого Платона, не предали и тело царя. Есть и доказательства его хромоты.

«Наиболее заметным поражением является твердый синостоз (анкилоз) в суставной щели между левым бедром и большеберцовой костью. Сгибательный анкилоз составляет 79°. Этот угол мог бы вызвать неровную походку, подобную той, что описана у Филиппа II в исторических источниках», — отмечаются авторы статьи.

Кости могли так срастись по разным причинам, но признаков, характерных для остеомиелита или инфекции, нет. Зато в месте сращения есть отверстие, указывающее на тяжелое проникающее ранение, в результате которого, видимо, инородный фрагмент остался в теле — и кость из-за него деформировалась. Примерно такая ситуация известна из жизни Филиппа II: его ранили в бедро, причем удар был такой силы, что конь под ним погиб. Именно после того случая у царя появилась хромота.

Оценить, была ли травма в районе глазницы, невозможно: череп мужчины не найден, или информация о нем не публиковалась.

Также в гробнице №1 похоронена молодая женщина примерно 18 лет и новорожденный, который погиб в возрасте нескольких дней или недель. Это еще один аргумент в пользу того, что отец Александра Македонского захоронен здесь. Филипп II был убит в 336 году до н.э. — и за этим, как считается, тоже стояла Олимпиада, от которой за год до гибели царь ушел к молодой жене. Новая царица, Клеопатра, родила ребенка за несколько дней до смерти мужа, но и она, и младенец были убиты сразу после Филиппа II.

Логично предположить, считают ученые, что все трое похоронены вместе. При этом в гробнице №2, останки из которой раньше считали телом Филиппа II, костей ребенка нет — а значит, их и не было, ведь могила не была разграблена и предстала перед археологами в первоначальном виде.

Что же до скромности гробницы №1 — авторы статьи объясняют это тем, что финансовое положение Македонского царства перед завоеваниями Александра было сложным.

Однако они признают, что могут появиться какие-либо новые данные, которые изменят представление о содержимом гробниц. Ведь до сих пор не опубликованы полностью материалы раскопок кургана, проводившихся в 1977-1978 годах. Кроме того, было бы полезным провести генетическую экспертизу останков.