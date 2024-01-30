Как русские казаки едва не взяли в плен Наполеона

В январе 1814 года, завершая борьбу Европы против Наполеона, противники Наполеона вторглись во Францию. Вторглись двумя армиями. Одной командовал прусский фельдмаршал Гебхард Леберехт фон Блюхер, в ней сражались русские и пруссаки, а второй - австрийский фельдмаршал Карл Филлип князь Шварценберг, в ней дрались австрийцы, русские и баварцы. И обе армии уже почти соединились во французской провинции Шампань.

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Наполеон бросился навстречу им. Хотел разбить их по частям, пока соединение еще не произошло окончательно. С этой целью он начал выходить в тыл армии Блюхера, и почти вышел бы, но, к счастью для союзников, казачий разъезд перехватил штабного французского полковника. Из находившихся при нем бумаг стал ясен план Наполеона. Поэтому фельдмаршал Блюхер успел стянуть все свои войска к шампанскому городку Бриенн и занять там оборону в ожидании удара Наполеона.

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29 января 1814 года Наполеон подошел к Бриенну и атаковал русских и пруссаков. Это было первое сражение на французской земле и поэтому обеим сторонам психологически важно было в нем победить. И особенно, конечно, Наполеону, поскольку его армия падала духом: сил против Европы не хватало, союзники сдавливали его армию со всех сторон. И со стороны Испании, и со стороны Швейцарии, и со стороны Германии и Голландии с Бельгией. А вот сам Наполеон обрел вторую молодость. Ему уже шел 45 год, а он, казалось, помолодел, был уверен в себе, бодр, и старался взбодрить свою армию. А то ведь даже его маршалы начинали падать духом.

И это сражение при Бриенне оказалось типичным для всей последней компании наполеоновских войн, то есть для компании 1814 года во Франции. Наполеон еще полон энергии, да он великий полководец, своими стратегическими маневрами он ставит противника в тупик, но вот на поле боя, в области тактики, у него уже преимущества нет. Потому что его противники за годы наполеоновских войск многому научились.

И в тот день все атаки на русских и пруссаков заканчиваются неудачей. Сначала они было потеснили русский корпус, но генерал-майор Алексей Никитин с 24 орудиями, взятыми из артиллерийского резерва, во время занял позицию на пути наступающих и отбросил их. А затем французов атаковала русская конница и, в свою очередь, потеснила их.

Только в конце дня французам удалось овладеть замком города Бриенн. Но это все.

Сражение было крайне напряженным. Чуть не попал в русский плен сам Наполеон. Откуда ни возьмись, появился разъезд донских казаков, и Наполеону пришлось отбиваться саблей. Его спасли подскакавшие на выручку генералы Курго и Корбено.

Роберт Хиллингфорд "Наполеон спасается от казаков во время битвы прb Бриенне"

В свою очередь французы чуть не захватили в плен Блюхера в Бриеннском замке, где он неосторожно расположился на ночь, думая, что сражение уже окончено. Сражались-то ведь с двух часов дня до полуночи.