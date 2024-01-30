Кто опылял цветы 100 миллионов лет назад

Сегодня пчелы и их родственники являются важнейшими опылителями цветковых растений, в том числе продовольственных культур. Пчелы используют цветовое зрение, основанное на фоторецепторах, чувствительных к ультрафиолетовому, синему и зеленому свету.

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Современные данные говорят, что цветковые растения возникли раньше пчел. Как первые выживали тогда и как пчелы помогли цветам стать такими яркими и красивыми, выяснили ученые из Университета Монаша (Австралия), пишет Сonversation. Их работа вышла в Proceedings of the Royal Society.

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Понять это им помогла компьютерная модель. Ученые создали базу визуальной среды, которая окружала летающих насекомых более 100 миллионов лет назад, когда появились первые цветы. Затем построили компьютерную модель, воссоздающую древнюю визуальную среду.

Ученые пришли к выводу, что самые первые цветы, вероятно, имели тусклый зеленовато-желтый цвет и первоначально опылялись мухами. Однако, когда первые пчелы с их настроенными системами зрения начали опылять цветы, последние приобрели новые, яркие цвета, соответствующие зрительным возможностям пчел. Судя по всему, естественный отбор заставил цветы выделяться в глазах опылителей.

Птицы стали постоянными опылителями цветов спустя миллионы лет после того, как появилось опыление насекомыми. Птицы могут видеть длинноволновые красные цвета, которые недоступны пчелам. Цветы по эволюционным меркам быстро подстроились и под птиц. Растения, которые опыляются птицами, светятся на других длинах волн, чем те, которые опыляются цветами. И часть спектра и тех, и других недоступна человеческому зрению.