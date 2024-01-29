У русских с какими фамилиями предки были холопами

Долгое время на Руси фамилии были привилегиями. Их могли носить исключительно князья, бояре, дворяне, купцы. Простые же крестьяне довольствовались прозвищами, да и те не были закреплены в каких бы то ни было документах. Официальными они стали только во второй половине XIX века, то есть после отмены крепостного права в Российской империи.

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Стремление документально зафиксировать фамилии привело к тому, что возник вопрос — как дать человеку «приставку» к имени, если её ранее никогда не было? Так и «родились» пять основных признаков крепостных фамилий.

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По отчеству

Довольно часто к крестьянину, когда хотели выделить его из «толпы», обращались с именем отца — например, Иван, Петров сын. Так появились распространённые в современной России фамилии Иванов, Петров, Сидоров и т.д. Если же имя оканчивалось на гласную, то к фамилии «плюсовался» суффикс «ин» (Ильин или Савин).

По профессии

Кузнецов, Портнов, Пастухов, Попов — носители этих фамилий получили их благодаря роду деятельности — либо своей, либо отца или деда. Кстати, «профессиональные» фамилии часто передавались по наследству.

По прозвищу

Яровой, Козлов, Медведев, Больших, Васильков — эти фамилии образовались из прозвищ, которые на Руси использовали для «идентификации личности». Фактически, они и раньше заменяли фамилии. Клички просто нужно было немного облагородить, добавив соответствующие окончания.

По месту жительства

Для упрощения задачи при регистрации многих крестьян стали записывать с фамилиями, произошедшими от названий населённых пунктов, в которых те проживали. Жил в Волково? Станешь Волковым. Родился в Бабушкино? Теперь ты Бабушкин.

По фамилии «хозяина»

Нередко крепостных записывали по фамилии их помещиков. Именно этим и можно объяснить, что в России к началу XX века появилось довольно много Репниных, Салтыковых, Волконских, Оболенских.