Двойная жизнь князя Монако: любовницы и тайные дети

Французская пресса опубликовала выдержки из записей Клода Пальмеро — опального казначея князя Монако Альбера II. Долгие годы он был ближайшим соратником монарха и выполнял его конфиденциальные поручения. После анонимных разоблачений в интернете князь уволил Пальмеро и, вероятно, уже пожалел об этом.

В отместку бывший казначей рассказал прессе обо всем, что тот пытался скрыть — в том числе о тайной жизни его супруги, любовниц и внебрачных детей.

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Казначей знал и записывал все секреты князя Монако

67-летний Клод Пальмеро более 20 лет управлял имуществом князей Монако. Он начинал еще при князе Ренье III, правившем страной до 2005 года, но большую часть своей карьеры посвятил принцу Альберу II — сыну Ренье и голливудской актрисы Грейс Келли. До него тот же пост занимал его отец.

По заданию монарха казначей прятал богатства королевской семьи на офшорах или оформлял на подставные фирмы. Кроме того, он выполнял конфиденциальные просьбы его светлости. Нередко для конспирации королевское имущество регистрировалось на имя Пальмеро — это наглядно показывает, каким доверием он пользовался.

Прятать было что. Состояние Альбера II, по разным оценкам, составляет от одного до двух миллиардов евро, а само Монако, несмотря на крохотные размеры, неизменно занимает первое место в мире по уровню ВВП на душу населения

В стране живет меньше 40 тысяч человек, но многие из них — миллионеры или даже миллиардеры. Состоятельных людей привлекает налоговая политика Монако, где нет ни налога на имущество, ни налога на доходы.

Князь уволил ближайших соратников после анонимных разоблачений в интернете

Пару лет назад на Пальмеро и других ближайших соратников князя обрушилась лавина критики. Анонимная почтовая рассылка Les Dossiers du Rocher обвинила их в манипулировании рынком недвижимости в Монако, незаконных махинациях и хищениях. Обвинения подкреплялись компроматом — конфиденциальными документами и электронной перепиской, которые раздобыл автор рассылки.

Альберу пришлось отправить в отставку всех придворных, фигурировавших в разоблачениях Les Dossiers du Rocher. Позорное увольнение и последовавшие за ним обыски оскорбили Пальмеро до глубины души. Он подал на монарха в суд и требует у него миллион евро в качестве компенсации за «беспредельный моральный ущерб, оскорбление и подрыв жизненных условий».

Я даже цента ни присвоил! Я не корруционер, не вор и не имею отношения ко всем этим невероятным вещам, в которых меня несправедливо обвиняет королевская семья после того, как я посвятил ей два десятилетия Клод Пальмеро бывший казначей князя Монако

Пальмеро считает, что обвинения в хищениях просто нелепы, поскольку он и так никогда ни в чем не нуждался. Ему досталось в наследство целое состояние, к тому же, помимо работы у князя, он был партнером в корпорации PricewaterhouseCoopers и зарабатывал там миллион евро в год.

Казначей рассказал о внебрачных детях князя Монако

Пока шла тяжба, французская газета Le Monde заполучила пять блокнотов с дневниками бывшего казначея. В них подробно описываются поручения Альбера и раскрываются все тайны княжеской семьи. Многие из них связаны с разгульным образом жизни, который вел князь.

У Альбера как минимум двое внебрачных детей, которых он неохотно признал после теста ДНК. Мать первого ребенка, 31-летней Жасмин, — бывшая официантка Тамара Ротоло, позднее ставшая агентом по продаже недвижимости. Второй внебрачный ребенок — 20-летний Александр, которого родила бывшая стюардесса Николь Косте. И Жасмин, и Александр получили право носить королевскую фамилию Гримальди, но не могут наследовать престол.

В действительности внебрачных детей может быть еще больше. Немецкая актриса Беа Фидлер еще в 1987 году называла Альбера отцом своего ребенка. С тех пор подобные обвинения выдвигались неоднократно. В последний раз это произошло в 2020 году, когда с Альбером судилась его бывшая ассистентка. Она считала князя отцом своей дочери и требовала еще одного теста ДНК.

Вместе с князем ассистентка побывала в Бразилии, США, Франции и России. В Москве она присутствовала на встрече с президентом России Владимиром Путиным, который, согласно судебному иску, «тепло обнял» ее

Из заметок в блокнотах Пальмеро следует, что Альбер Нью-Йорке, стоившую три миллиона евро, и каждые три месяца переводил ей 86 тысяч долларов. Для Александра он оформил страховку на случай похищения с целью выкупа. Кроме того, Альбер помогал его матери содержать бутик в Лондоне. На это у него уходило около миллиона евро в год.

По просьбе князя казначей снял квартиру для тайных свиданий и заплатил шантажистке

Хотя князь Альбер женат, он, судя по запискам Пальмеро, продолжает вести двойную жизнь, которую скрывает от супруги — княгини Шарлен. Чтобы она не знала о тратах на любовниц и внебрачных детей, он проводил такие платежи через отдельный счет во французском банке BNP, открытом на клиента с инициалами АГ (Альбер Гримальди).

В блокнотах казначея упоминается, что в начале 2012 года князь поручил ему найти и снять квартиру в Монако для конфиденциальных встреч. В том же году Пальмеро пришлось выкупать у некоей недоброжелательницы компрометирующие фотографии князя.

Я последовал его указаниям, но вновь предупредил его сиятельство, что вопрос не исчерпан. У нее мог остаться набор или другие негативы… Я передал оговоренную сумму Г., но ей нужно быть очень осторожной, иначе ее заметят, и она уйдет оттуда в сопровождении двух полицейских! И тогда будут проблемы. Она, конечно, подпишет договор о неразглашении, но толку в этом ноль! из блокнотов Клода Пальмеро

Жена князя не желает его видеть и тратит на себя огромные деньги

Часть разоблачений Пальмеро связаны с супругой Альбера. В 2011 году князь женился на южноафриканской спортсменке Шарлен Уиттсток, которая была на 20 лет младше него. Брак был не особенно счастливым: по слухам, перед свадьбой она трижды пыталась уехать на родину и даже пряталась от князя во французском посольстве.

Реальность заключается в том, что Альбер толстоват и куда менее обаятелен, чем его отец. В результате все это больше похоже не на историю двух юных влюбленных, а на любовь старика и молодой девушки Филипп Делорм французский журналист

В итоге церемония все же состоялась, но, по слухам, была рассчитана лишь на публику. В действительности Альбер и Шарлен даже во время медового месяца жили по отдельности. Записи казначея отчасти это подтверждают: в частности, он упоминает виллу, которую княгиня купила, чтобы проводить время подальше от Альбера.

Разнузданные траты Шарлен возмущали Пальмеро. В 2019 году он написал в своих блокнотах, что за восемь лет брака она потратила около 15 миллионов евро, хотя ее официальное жалование было вдвое меньше. Среди прочего, 860 тысяч евро ушло на оформление офиса во дворце Шарлен в Монте-Карло, еще 826 тысяч евро — на косметический ремонт корсиканской виллы. Своему личному повару княгиня платила 300 евро в сутки наличными.

Пальмеро утверждает, что в апреле 2016 года Шарлен ухитрилась за один день потратить 66 тысяч евро, а в 2017-м князю пришлось возмещать овердрафт величиной 800 тысяч евро. «Это безумие, — писал казначей в дневнике. — У меня нет никакого контроля над ее расходами».

У жены князя работали нелегальные иммигрантки

Согласно записям Пальмеро, единственной статьей расходов, на которой княгиня экономила, была прислуга. По его словам, она Филиппин.

Одна из них, по утверждению казначея, приехала в страну по туристической визе и пять лет скрывалась от депортации. Другая пересекла границу по поддельному паспорту. «Ее сиятельство княгиня заставляет работать на себя людей, которые не удовлетворяют требованиям», — сетует Пальмеро в одной из блокнотных записей.

Разоблачения поразили жителей Монако

Разоблачения Пальмеро произвели впечатление даже на тех жителей, которых давно не удивляют выходки местных толстосумов. Издание The Guardian цитирует высказывание представителя компании, которая подыскивает прислугу для состоятельных горожан. По его мнению, траты князя Альбера и княгини Шарлен превосходят самые смелые ожидания.

Думаю, все знали, что они живут… шикарно. Но вряд ли догадывались, что они ухитряются тратить настолько много. Это вызвало удивление даже у привычных к тому, как себя ведут миллиардеры представитель монакской компании по поиску прислуги

Дворец ответил на публикацию блокнотов бывшего казначея заявлением, что информация, появившаяся в Le Monde и других французских изданиях, не соответствует действительности. «Атаки на меня, на государство и его институты, которые допустил Пальмеро, продемонстрировали его истинную натуру», — заявил Альбер.