"Потаенное судно": первую подлодку России спустили на воду 300 лет назад

Прототип первой российской подводной лодки спустили на воду 300 лет назад
В России 300 лет назад спустили на воду прототип первой подводной лодки "Потаенное судно". Его корпус выполнили из дерева и обшили кожей.
Об этом сообщает пресс-служба "Адмиралтейских верфей"в своем Telegram-канале. "Потаенное судно" заложили в 1720 году на Галерном дворе. В 1724-м в присутствии императора Петра I его спустили на воду.
Символично, что "Потаенное судно" стало прототипом первой подводной лодки и определило современное направление деятельности петербургского предприятия. Строительство подлодок начали в 1932 году. За это время возвели более 300 субмарин, 70 глубоководных станций и глубоководных аппаратов. И сегодня продолжается строительство подводных лодок: одна - проекта 636, вторая - 677.