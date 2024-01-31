"Потаенное судно": первую подлодку России спустили на воду 300 лет назад

В России 300 лет назад спустили на воду прототип первой подводной лодки "Потаенное судно". Его корпус выполнили из дерева и обшили кожей.

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Об этом сообщает пресс-служба "Адмиралтейских верфей"в своем Telegram-канале. "Потаенное судно" заложили в 1720 году на Галерном дворе. В 1724-м в присутствии императора Петра I его спустили на воду.