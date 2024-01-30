Как физик Сахаров предлагал наркому Берии смыть Америку с лица Земли

…Гигантская волна высотой более чем в 300 метров пришла со стороны Атлантики и обрушилась на Нью-Йорк, Филадельфию, Вашингтон, Аннаполис и другие города. Волна достигла крыш небоскрёбов и была выше, чем в фильме ужасов «Послезавтра» («The day after tomorrow»).

© ТАСС // термоядерная авиабомба, испытанная в 1961 году

Другая волна накрыла западное побережье в районе Чарльстона. Ещё две волны обрушились на западное побережье в районе Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Всего одной волны хватило, чтобы на побережье Мексиканского залива смыло низкорасположенные Хьюстон, Новый Орлеан, Пенсаколу и другие города.

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Все эти гигантские цунами должны были быть вызваны не подводным землетрясением и не падением огромных метеоритов, а серией глубоководных термоядерных взрывов мощностью по 100 мегатонн каждый.

Смыть Америку с лица земли в 1952 году предложил Лаврентию Павловичу Берия тридцатилетний доктор наук Андрей Дмитриевич Сахаров.

Да, да! Тот самый академик-гуманист, сосланный в Горький, и прочая, и прочая… И звание академика в 1953 году он получил не в последнюю очередь как раз за этот проект.

Андрей Дмитриевич предложил вооружить первые советские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 627 огромным торпедным аппаратом калибра 1550 мм и двумя торпедными аппаратами нормального калибра 533 мм. Лодка могла нести всего одну 1550-мм суперторпеду Т-15 и две торпеды для самообороны. Зато суперторпеда должна была иметь термоядерную боевую часть мощностью до 100 мегатонн. Боевая часть торпеды весила 4 тонны и имела длину до 8 метров. Соответственно, вся торпеда весила 40 тонн и имела длину 24 метра, то есть занимала 22% длины всей лодки. Мощные аккумуляторные батареи обеспечивали торпеде скорость хода до 29 узлов и дальность до 40 км.

В июне 1954 года к постройке первой АПЛ проекта 627 приступили на заводе № 402 в городе Молотовске (с 1957 года — Северодвинск).

Моряки рьяно встали на дыбы. Было выдвинуто множество аргументов против торпеды Т-15. Им удалось убедить Н.С. Хрущёва отказаться от продолжения работ по столь фантастической системе. Основных аргументов было два — мнение гидрографов и альтернативные варианты вооружения АПЛ проекта 627.

Гидрографы и океанологи дали заключение, что рельеф дна у восточного побережья США существенно ослабит энергию волны. Побережье Мексиканского залива, равно как и тихоокеанское побережье, вообще не рассматривалось. Наводнение 2005 года в Новом Орлеане показало, что наши ученые сильно ошиблись или, скорее всего, уступили давлению командования ВМФ. Замечу, что в советское время и гидрографы, и океанологи очень сильно финансово зависели от адмиралов.

Альтернативных проектов вооружения лодки было два. Согласно первому, АПЛ проекта 627 должна была быть перевооружена восемью носовыми торпедными аппаратами калибра 533 мм, но для неё должна быть создана парогазовая торпеда Т-5 с ядерной боевой частью. Причём позже торпедами Т-5 могли быть оснащены и подводные лодки всех других проектов.

По второму варианту, на базе проекта 627 началось проектирование АПЛ проекта П-627А. Лодка должна была оснащаться одной мощной крылатой ракетой П-20, которая проектировалась в ОКБ-240 под руководством С.В. Ильюшина. П-20 летела в 3 раза быстрее звука и могла доставить спецчасть — «изделие 46» мощностью в 3 мегатонны — на дальность 3000 км. Как шли работы над П-20, и почему она не была принята на вооружение — тема отдельного разговора.

Но вернёмся в 1948 год, когда 27-летнего Сахарова допустили к работе над урановым проектом.

В 1953 году Сахарову присвоено звание доктора физико-математических наук. В том же году в возрасте 32 лет он избран действительным членом Академии наук СССР, став вторым по молодости на момент избрания академиком за всю историю (после С.Л. Соболева).

По мнению В.Л. Гинзбурга, в избрании Сахарова сразу академиком, минуя ступень член-корреспондента, сыграла некоторую роль национальность:

«В 53-м году меня, по предложению Игоря Евгеньевича Тамма, выбрали в членкоры. Он же предлагал избрать в членкоры и Андрея Дмитриевича, но его избрали сразу в академики. Почему? Им нужен был герой — русский. Евреев хватало… Он — национальный герой, очень, правда, всех потом подведший».

Над созданием атомной и водородной бомб трудились сотни советских и германских учёных. В Сухуми в санатории «Синоп», в санатории «Сунгуль» под Челябинском, в Обнинске (Лаборатория «В»), на урановом заводе № 12 в Электростали (Московская область) и на десятках других объектов работали германские ученые-атомщики.

Руководители уранового проекта регулярно получали у Л.П. Берии подробную информацию о том, что делалось в США. И какой тут может быть «отец водородной бомбы»?

Другое дело, если «отцом» изделия считают главного руководителя огромного проекта, в руках которого находилось управление сотнями производств. И тут у советских атомной и водородной бомб «отец» только один — Лаврентий Павлович Берия.

30 октября 1961 года на полигоне «Новая Земля» была взорвана знаменитая «Царь-бомба» — «изделие 202» мощностью 50 мегатонн и весом 26 тонн.

Самое забавное, что «изделие 202» нельзя было использовать в военных целях, разве что в суперторпеде академика Сахарова. Иных способов доставки Царь-бомбы у нас, да и у американцев, не было. Их самый большой стратегический бомбардировщик В-52 и наш Ту-95 не смогли бы доставить эту «дуру» и на 5 тысяч километров. Я уж не говорю о том, насколько турбовинтовой Ту-95 был уязвим от сверхзвуковых истребителей F-101 и F-102 системы ПВО Североамериканского континента NORAD.

Царь-бомба стала поминаться в анекдотах наряду с не стрелявшей Царь-пушкой и не звонившим Царь-колоколом.

Правда, с подачи генерального конструктора ОКБ-52 В.Н. Челомея, под началом которого работал сын Хрущёва Сергей, Никита Сергеевич решил создать МБР УР-500 в качестве носителя Царь-бомбы.

Постановлением Совета Министров СССР от 24 апреля 1962 года началась разработка трёхступенчатой ракеты УР-500 весом свыше 500 тонн. Ракета запускалась с пускового стола, о шахте и речи не могло быть. Время подготовки к старту превышало сутки. И такое можно назвать боевой ракетой?

Замечу, что в США самая тяжёлая ракета «Титан-2» оснащалась ядерным зарядом W-53 мощностью всего 9 мегатонн. Больших ядерных зарядов американцы не делали. Они, в отличие от Сахарова и Хрущёва, понимали, что если вместо трёхмегатонной бомбы сбросить 27-мегатонную, то радиус поражения увеличится не в девять раз, а всего в три.

В октябре 1964 года был снят Хрущёв, и все работы над УР-500 были прекращены.

Затем Сахаров энергично выступал против создания блоков с разделяющимися боеголовками для МБР. Он высмеивал сторонников создания тактического ядерного оружия. А вот сейчас РФ спасают от вторжения войск НАТО на Украину не стратегические МБР, а тактическое ядерное оружие.

Если завтра на Украину вторгнутся американские и польские дивизии, то нет никакой гарантии, что Кремль рискнёт запустить по США МБР. А вот ударить по вторгнувшимся частям НАТО тактическими ядерными боеголовками — совсем иное дело.