«Огромная коммуналка»: как рождался советский Голливуд

30 января киноконцерну «Мосфильм» исполняется 100 лет. О том, какие шедевры были здесь созданы, каким был «Мосфильм», когда он строился, и почему его сравнивали с огромной коммуналкой, читайте в нашем материале.

© Борис Клинченко/ТАСС

«Мосфильм» – это ведущее предприятие киноиндустрии России и одна из старейших отечественных киностудий. Сегодня он объединяет лучшие творческие и производственные силы кинематографии. На «Мосфильме» производится большинство российских кинофильмов, телесериалов, рекламных роликов. А его оборудованию и инновационным решениям могут позавидовать многие киностудии Европы.

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Советский Голливуд, или Как создавалась киностудия будущего

Датой основания «Мосфильма» считается 30 января 1924 года. В этот день вышел первый фильм его производства. После революции правительство молодого советского государства быстро оценило роль кино как мощного орудия пропаганды, и уже в 1919 году дореволюционные киноателье были национализированы. В 1923 году бывшие киноателье Ханжонкова и Ермольева (к тому времени они уже назывались Первой и Третьей фабриками Госкино) были объединены и стали основой киностудии будущего. Первый фильм, снятый на этом новом предприятии, вышел на экраны 30 января 1924 года. Именно эту дату решено было считать днем рождения «Мосфильма».

Той самой первой картиной, которая дала старт истории киногиганта, стала патриотическая лента под названием «На крыльях ввысь» режиссера Бориса Михина. Она рассказывала про инженера, создавшего новый самолет и о его сыне – красноармейце. Тираж фильма был скромным, всего 20 копий. Но это было лишь начало.

Огромную киностудию на нынешней Мосфильмовской улице заложили в 1927-м. Идея состояла в том, чтобы собрать разбросанные по Москве кинопроизводства и построить целый киногород, в котором будет обеспечен полный и непрерывный цикл всего кинопроизводства. Прообразом стал Голливуд, с которым познакомились молодые режиссеры Эйзенштейн и Александров. Вместе с оператором Тиссэ они побывали в США в 1920-е годы. Они и добились строительства киностудии, на которой впоследствии создавались лучшие произведения нашей киноиндустрии. На огромной территории планировалось построить склады для декораций, бутафории и мебели, малярно-художественные декоративные мастерские, помещения для парка осветительной аппаратуры и кинокамер, актерские уборные и гримерные, режиссерские и монтажные комнаты, просмотровые залы, пошивочное ателье, телефонную станцию, пожарную службу и другие помещения.

Коньков Александр/ТАСС

«Дух комсомольской стройки и грандиозной коммуналки»

На Воробьевых горах, в том месте, где вырос «Мосфильм», когда-то была деревня Потылиха, утопающая в зелени садов. Яблоки и вишни из этих садов в виде варенья и компотов вплоть до конца 50-х годов были на столах тех, кто создавал тут свое кино. Дорога доходила до железнодорожного моста, а дальше нужно было идти пешком. Общественного транспорта долгое время не было. Добирались на телегах, а в распутицу всякое движение вообще замирало. Правда, от Калужской заставы до Воробьевых гор еще до революции ходил «дачный» паровой трамвай. В 1913 году его электрифицировали, а в 1935 году продлили маршрут до «Мосфильма» и запустили трамвай-челнок.

Стройке киногорода придавалось особое значение, поэтому первая очередь новой студии была построена уже к январю 1931 года. В еще не завершенное и неотапливаемое здание началось переселение Первой и Третьей фабрик Госкино, а в начале февраля того же года состоялось торжественное открытие студии. Жилых домов на территории было два. В одном с самого начала жили кинотворцы, а вторым был Дом подсобных цехов – легендарный ДПЦ. Он стал жилым после того, как отстроили производственные помещения. Тогда в нем поселились творческие люди рангом поменьше.

В первые годы существования новой кинофабрики она была похожа одновременно на ударную комсомольскую стройку и большую коммуналку. Спартанский быт и работа в неотапливаемых и недостроенных помещениях требовали от создателей кино значительного самопожертвования. Но мечты на голодный желудок постепенно обретали свое материальное воплощение: студия строилась, фильмы выходили один за другим. Все первопроходцы советского кино были знакомы друг с другом, все были одержимы разнообразными идеями и немножко похожи на коммуну сумасшедших.

Не выходя из творческого процесса, тут строили светлое будущее, создавали новые гениальные концепты, ссорились и мирились, влюблялись и женились, растили детей и всем миром их воспитывали. Кто-то между делом кормил кого-то пирожками и ругал, на чем свет стоит. Но все это было настолько по-родственному, что практически все люди, работавшие на «Мосфильме» в советские годы, вспоминают это место как свой родной дом. А ведь в эпоху расцвета кино тут трудилось до пяти тысяч человек – от актеров и режиссеров до осветителей и технического персонала. И все были связаны, все были или родственниками, или друзьями, или на худой конец многолетними коллегами, что порой сближает больше, чем кровное родство.

Съемочные группы сколачивались на века: те, кто однажды удачно поработал на одних съемках, непременно хотели быть вместе и в новых проектах. Конечно, хватало и склок, и смертельных обид, и поистине итальянских страстей – все как на очень большой общей кухне.

Эра звукового кино и годы войны

Правда, первоначально построенные павильоны годились только для производства немого кино. Уже к середине 1931 года наступила эпоха звукового кинематографа, и потребовалась масштабная реконструкция едва отстроенных помещений, в которых изначально не было никакой звукоизоляции. Зато каким невероятным успехом пользовались первые музыкальные картины. «Веселые ребята» и «Волга, Волга» Григория Александрова мгновенно вознесли Любовь Орлову на недосягаемую высоту. А наполненные песнями «народные» фильмы «Богатая невеста» и «Трактористы» Ивана Пырьева прославили актрису Марину Ладынину.

В стенах «Мосфильма» жизнь била ключом. Здесь зарождались целые художественные направления: снималась революционная романтика и производственные драмы, экранизировалась классика и делались первые шаги в создании кинокомедий.

Студия разделила со своей страной тяготы Великой Отечественной войны. 950 сотрудников «Мосфильма», отказавшись от брони, ушли добровольцами на фронт. 146 из них пали на полях сражений, 685 мосфильмовцев были награждены орденами и медалями, Тем не менее «Мосфильм» работал все годы войны. Сталин лично решил, что кино – это такое идеологическое оружие, которым в тяжелые военные годы пренебрегать нельзя. И оказался прав, в тяжелое время гигантский завод по производству советской киномечты оказался едва ли не важнее хлеба. Поэтому, к примеру, режиссера Ивана Пырьева, который летом 1941 года записался в добровольцы, личным приказом Сталина вернули прямо из строя, чтобы он закончил съемки начатой ленты «Свинарка и пастух». Пырьев доснял свою комедию в тот момент, когда фашисты уже бомбили Москву.

Всего за военные годы на «Мосфильме» было создано около 20 полнометражных картин. Среди них легендарный фильм «В 6 часов вечера после войны». Эта картина стала знаковой для советских людей. Ведь до Победы было еще далеко, шли упорные бои, а в фильме уже шло празднование великой Победы. И измученные войной люди, посмотрев фильм, верили в то, что Победа уже близка.

Даже в 40-е кинопроизводство продолжало развиваться, в 1944 году на специально созданной для «Мосфильма» аппаратуре был снят один из первых цветных фильмов. А в 1946 году картина режиссера Александра Птушко «Каменный цветок» уже получила Международную премию на Каннском фестивале за лучшее использование цвета.

В конце 40-х и начале 50-х годов для «Мосфильма» настали тяжелые времена. Сталин, поддерживавший киноиндустрию все военные годы, потребовал резко сократить производство под лозунгом «Лучше меньше, да лучше». В результате до самой его смерти в 1953 году количество кинокартин, снятых на студии, неуклонно уменьшалось и достигало в отдельные годы всего семи фильмов.

Будущие классики советского кино

После смерти Сталина была начата масштабная реконструкция «Мосфильма», изрядно пострадавшего в годы войны. Немалые средства были вложены в техническое оснащение «Мосфильма». На нем появилось современное оборудование, были многократно расширены производственные мощности. В результате начали производиться цветные и широкоэкранные киноленты. А производство увеличилось до 40 фильмов в год.

Середина 50-х и начало 60-х годов стали эпохой открытия новых имен в кинематографе. В эти годы на «Мосфильме» творили такие талантливые режиссеры, как Григорий Чухрай («Баллада о солдате»), Сергей Бондарчук («Судьба человека») и Михаил Калатозов («Летят журавли»).

Николай Малышев/ТАСС

Всего за 100 лет в этих стенах успели поработать десятки, если не сотни самых настоящих гениев, было произведено почти три тысячи фильмов. Некоторые из них – шедевры, которые вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Поэтому заставка «Рабочий и колхозница» в начале фильма всегда воспринималась и до сих пор воспринимается как знак качества.

Режиссер Сергей Соловьев так говорил об уникальности «Мосфильма»: «Если европейские и американские студии – это промышленное производство массовой культуры, то «Мосфильм» – это народный промысел, штучное производство, самое ценное, что есть в мировом кино. Это, может быть, самая совершенная студия из всех, которые я знаю. Здесь плохо проявляли плохую пленку, плохо считали деньги, но были вещи, которых больше нет нигде. Одна из самых дорогих картин – «Война и мир» – снималась ручными методами. Все делалось вручную, вся пиротехника, каждая оборка на платье. И это все чувствуется на экране! Уникальное мастерство – то, что называли «ручная работа, секрет утерян» – это на самом деле чудо дивное – «Мосфильм»!».