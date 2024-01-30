Кто придумал Снегурочку

30 января в России отмечают День Деда Мороза и Снегурочки. Это необычный праздник, когда особое внимание уделяют образам этих сказочных персонажей, почти через месяц после Нового года.

Дед Мороз и Снегурочка – это главные персонажи новогодних праздников. Дед Мороз, старый мужчина с длинной белой бородой и в красной мантии, символизирует зиму и мороз. Он воспринимается как добрый старик, приносящий подарки детям на Новый год. Снегурочка – это его внучка, девушка в синей или белой одежде, символ зимней красоты и молодости.

Образы Деда Мороза и Снегурочки зародились во второй половине XIX века. Снегурочка стала широко известной после выхода пьесы "Снегурочка" Александра Островского в 1873 году, основанной на русском народном сказании о девушке, рожденной из снега.

В начале XX века образ Снегурочки активно использовали в рождественской рекламе – в газетах, журналах, открытках. Со временем Дед Мороз и Снегурочка стали неотъемлемой частью новогодних и зимних праздников в России, а их образы превратились в символы добра, щедрости и волшебства.

В День Деда Мороза и Снегурочки проводятся различные праздничные мероприятия. В городах и парках, в торговых центрах и культурных учреждениях можно встретить этих персонажей, сфотографироваться с ними и получить подарки. В школах и детских садах организуются различные театрализованные представления.