Кто придумал Снегурочку

Какой сегодня праздник: 30 января – День Деда Мороза и Снегурочки
30 января в России отмечают День Деда Мороза и Снегурочки. Это необычный праздник, когда особое внимание уделяют образам этих сказочных персонажей, почти через месяц после Нового года.
Дед Мороз и Снегурочка – это главные персонажи новогодних праздников. Дед Мороз, старый мужчина с длинной белой бородой и в красной мантии, символизирует зиму и мороз. Он воспринимается как добрый старик, приносящий подарки детям на Новый год. Снегурочка – это его внучка, девушка в синей или белой одежде, символ зимней красоты и молодости.
Образы Деда Мороза и Снегурочки зародились во второй половине XIX века. Снегурочка стала широко известной после выхода пьесы "Снегурочка" Александра Островского в 1873 году, основанной на русском народном сказании о девушке, рожденной из снега.
В начале XX века образ Снегурочки активно использовали в рождественской рекламе – в газетах, журналах, открытках. Со временем Дед Мороз и Снегурочка стали неотъемлемой частью новогодних и зимних праздников в России, а их образы превратились в символы добра, щедрости и волшебства.
В День Деда Мороза и Снегурочки проводятся различные праздничные мероприятия. В городах и парках, в торговых центрах и культурных учреждениях можно встретить этих персонажей, сфотографироваться с ними и получить подарки. В школах и детских садах организуются различные театрализованные представления.
В этот день также отмечаются:
- Международный день круассана. Популярность круассан приобрел благодаря французам, хотя впервые его испекли в Австрии – в 1683 году. В этот день принято не только вспоминать историю этого универсального кулинарного изделия, но и употреблять его в пищу.
- Школьный день ненасилия и мира. Праздник отмечается в годовщину смерти Махатмы Ганди. В этот день вспоминают его слова о том, что всеобщая любовь лучше, чем эгоизм, ненасилие лучше, чем насилие, а мир лучше, чем война. Дата призвана подчеркнуть важность воспитания культуры мира с младших лет.
- Всемирный день принцессы Анастасии. Эта дата связана с трагическим событием в истории России – расстрелом царской семьи. По одной из легенд, младшей дочери Николая II чудом удалось спастись и тайно уехать за границу. Миф о спасенной Анастасии продолжает жить в мультфильмах, книгах и других произведениях.