"Киллер из КГБ" впал в кому после боя в США

В начале 90-х, вскоре после распада Советского Союза немало боксёров отправились искать счастья за океан. Сделать карьеру в США, однако, удавалось немногим. Российских спортсменов нередко обманывали, кидая на деньги, а кто-то и вовсе становился жертвой мафии.

© Из личного архива Сергея Артемьева

Сергею Артемьеву по прозвищу Киллер из КГБ проблем с криминалом избежать удалось, и перед ним в Штатах открывались замечательные перспективы. Но профессиональный путь боксёра в новой стране в итоге оборвался, не успев начаться. Роковым для россиянина стал бой за звание чемпиона Америки, завершившийся кошмарным нокаутом.

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«Потом и кровью»

Сергей пришёл в боксёрскую секцию «Динамо», когда ему было всего 10 лет. Отец будущего чемпиона погиб в том же году, и теперь брать пример мальчику приходилось с брата Александра — впоследствии тоже известного боксёра. Одарённость обоих спортсменов заметили довольно быстро, однако в их способностях было одно существенное различие. Если у Артемьева-старшего был неуловимый природный талант, то младшему всё давалось за счёт трудолюбия, «потом и кровью».

Парень прогрессировал стремительно. Уже в 15 лет он стал мастером спорта СССР по боксу, выиграв всесоюзное первенство в день своего рождения. Воспитывал братьев Артемьевых тренер Геннадий Машьянов, который затем и вывел их на взрослый уровень. Всего через два года Сергей завоевал серебро чемпионата СССР, а позже покорил Кубок страны.

Вскоре в советскую сборную пригласили сначала Артемьева-старшего, который в её составе даже ездил на Олимпиаду-88, а затем и младшего. Сергей же Игры пропустил, но позже проявил себя в матчевой встрече между командами США и СССР, в рамках которой одолел восходящую звезду Шейна Мосли. В 1989 году боксёра могли взять на чемпионат мира, но мимо турнира неожиданно «прокатили» и его, и Александра.

Из личного архива Сергея Артемьева

Киллер из КГБ

Неудивительно, что уже на следующий сезон спортсмен перестал надеяться на развитие карьеры в любителях и под влиянием Машьянова вместе с братом перешёл в профессионалы. Сергей и Александр мечтали добиться мировой славы на новой стезе, ради чего в 1990 году отправились в США.

Американские менеджеры, как часто бывало в ту пору, пытались надуть русского новичка. Артемьев получал зарплату заметно меньше той, которая полагалась спортсмену его уровня, но сам этого не понимал. Тем более что на ринге дела у Сергея шли хорошо — даже лучше, чем у более успешного брата. Боксёр нокаутировал одного соперника за другим, вскоре получив от местной публики прозвище Киллер из КГБ — за прошлое в «Динамо».

К 1993 году спортсмен уже пробился в пятёрку лучших боксёров США в своей весовой категории и в десятку — по миру. В январе Сергей должен был сразиться с Карлом Гриффитом за титул чемпиона Америки, но встречу в итоге пришлось перенести на март. Незадолго до боя Артемьев получил травму в странной ситуации: во время задержания после уличной драки ему разбил пальцы сотрудник полиции.

К началу весны, однако, у боксёра вновь возникли проблемы со здоровьем. На этот раз Сергей тяжело заболел гриппом, так что к бою подходил совершенно без сил, да ещё и после нескольких дней без сна. Переносить бой снова Артемьев не захотел, так что вышел сражаться больным. Как ни странно, в начале спортсмен даже оказывал сопернику сопротивление, но вскоре встреча превратилась в форменное избиение, остановить которое судья почему-то не спешил.

В 10-м раунде Гриффит отправил Артемьева в жёсткий нокаут. Лицо россиянина было залито кровью. Боксёр шатаясь приблизился к камерам — и рухнул, потеряв сознание. Эти страшные кадры вскоре облетели весь мир.

Из личного архива Сергея Артемьева

«Я буду боксировать…»

Сергей получил тяжелейшую травму головы. Американские журналисты даже поспешили напечатать новости о смерти боксёра — однако тот выкарабкался. Операцию россиянину делали три хирурга, только один из которых верил в её положительный исход. В итоге спортсмена чудом удалось спасти, и впоследствии он даже сумел полностью восстановиться. Правда, о возвращении в бокс речи идти уже не могло, хотя поверить в это Артемьев долго не мог.

Я же сначала говорил всё время: «Буду боксировать, я буду боксировать…» Брату это как-то надоело, он сказал в сердцах: «Серый, да никогда этого не будет». Я спрашиваю жену: «А почему Саша говорит, что я никогда не буду боксировать?» Та: «Шутит он так, прикалывается. Будешь, будешь ты боксировать, конечно», — цитирует боксёра «Спорт №1».

Закончив лечение, Сергей остался жить в США, став полноправным гражданином страны. Некоторое время Артемьев работал тренером по боксу, а затем переключился на менеджерскую деятельность: он помогал спортсменам из стран бывшего СССР обосноваться за океаном.