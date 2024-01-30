Почему братки 90-х так любили малиновые пиджаки

Малиновый пиджак, как и мобилка, шестисотый мерседес и золотая цепь на борцовской шее, — неизменный атрибут бандитов 90-х. Удивительно, но такая вызывающая мода русских братков и бизнесменов пошла от итальянского модельера Джанни Версаче.

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Versace для «новых русских»

В 1992 году в Париже прошла «Неделя высокой моды», на которой дизайнерский дом Versace представил новую коллекцию. Мужчины-модели дефилировали по подиуму в серых классических брюках и ярко-красных пиджаках.

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В это же время столицу моды посетили «новые русские». Братки и успешные бизнесмены увидели, что такое красота. Через несколько дней фотографии одежды Versace появились на обложках модных российских журналов. Не успела завершиться парижская неделя моды, а в Турции уже шили огромные партии малиновых пиджаков для русских.

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В 1993 году одетый в ярко-красный лапсердак создатель МММ Сергей Мавроди поздравил россиян с Новым годом. После такой рекламы пиджаки начали массово покупать от Калининграда до Владивостока.

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Из атрибута успеха — в символ низов

После развала СССР Россию накрыло волной западных товаров, появилась мода на все иностранное. В представлении советских людей все дорогое и импортное по умолчанию было престижным. Отсутствие критического восприятия привело к тому, что на постсоветском пространстве малиновый пиджак стал символом успеха и богатства.

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Его носили бандиты, «новые русские», политики и «звезды» шоубиза. Однако большие деньги делали свое дело. Новая элита продолжала ездить на Запад и заметила, что там малиновых пиджаков нет. Уже через несколько лет все люди с деньгами переоделись в классические костюмы.

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