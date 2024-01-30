Какие деревья наши предки никогда не сажали рядом с домом

С древнейших времён человек верил — все деревья можно разделить на те, которые несут положительную энергию и те, которые несут отрицательную. Очевидно, что представителей последней категории наши предки никогда не сажали рядом с домом.

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Ива

Согласно народным поверьям, плакучая ива является деревом утопленниц и прочих самоубийц. Считалось, что в ветвях дерева живут лесные духи, которые и подталкивают людей к тому, чтобы расстаться с жизнью поскорее. Часто духи принимали облик молодых красавиц, зазывая в водоём юношей. В принципе, ивы с поникшими ветвями на позитивные мысли настроить и не могут. От одного взгляда на это дерево становится грустно. Роковые ошибки совершали и те, кто приходил к иве в надежде на исцеление. «Плаксивое» дерево не только не лечило, но и обостряло болячки.

Осина

Осина у древних славян считалась деревом-вампиром. Её наделяли свойством «высасывать» из человека все силы. Скорее всего, дурную репутацию дерево заслужило из-за дрожащих от малейшего дуновения ветерка листьев. Со стороны такая особенность могла напомнить шёпот. Суеверные русские быстро определили, что таким образом переговариваются невидимые духи, а обсуждают они очередные неприятности для людей.

Тополь

Это дерево, если верить древним трактатам, собирало весь негатив, присутствующий вокруг. Под тополем никогда не спали, так как считали, что дерево способно забрать все силы.

Черёмуха

Её называли «дурманящим растением». Дерево в период цветения источает сильный аромат, который может вызвать головную боль, заложенность носа и слезотечение. Естественно, такая реакция организма тут же сделала дерево «запретным».