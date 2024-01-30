Черные дыры повсюду: как в галактиках ближайшей Вселенной происходят приливные разрушения

Разрушающие звезды черные дыры повсюду в небе, если вы знаете, как их искать. Это один из выводов из нового исследования ученых Массачусетского технологического института, опубликованного в Astrophysical Journal. Удалось также подсчитать, что в галактиках приливное разрушение происходит раз в 50 000 лет. Это приближается к теоретическим предсказаниям.

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Авторы сообщают об открытии 18 новых событий приливного разрушения в разных типах галактик ближайшей Вселенной (СПР) — экстремальных случаев, когда звезда втягивается в черную дыру и перед этим превращается в «пончик», вращающийся вокруг. Пока черная дыра «ест», она дает огромный выброс энергии во всем электромагнитном спектре.

Новое исследование более чем вдвое удлиняет каталог известных СПР во Вселенной — ученые решили посмотреть на черные дыры в непривычном инфракрасном диапазоне. Помимо оптического и рентгеновского, СПР могут генерировать инфракрасное излучение, особенно в «пылевых» галактиках, где центральная черная дыра плотно окутана.

Команда также обнаружила ближайшее СПР, проводя поиск с помощью инфракрасных наблюдений. Им помог специально разработанный алгоритм ИИ, который выделяет закономерности в инфракрасном излучении.

До этого астрономы в основном видели СПР лишь в одном типе галактик: раньше там была фабрика звездообразования, но с тех пор галактика успокоилась. Этот тип галактик редок, но в них почти нет пыли. Теперь, глядя в инфракрасном диапазоне, астрономы могут увидеть СПР во многих других галактиках.