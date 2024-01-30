Черные дыры повсюду: как в галактиках ближайшей Вселенной происходят приливные разрушения

Астрономы обнаружили 18 черных дыр, поглощающих звезды
Разрушающие звезды черные дыры повсюду в небе, если вы знаете, как их искать. Это один из выводов из нового исследования ученых Массачусетского технологического института, опубликованного в Astrophysical Journal. Удалось также подсчитать, что в галактиках приливное разрушение происходит раз в 50 000 лет. Это приближается к теоретическим предсказаниям.
Авторы сообщают об открытии 18 новых событий приливного разрушения в разных типах галактик ближайшей Вселенной (СПР) — экстремальных случаев, когда звезда втягивается в черную дыру и перед этим превращается в «пончик», вращающийся вокруг. Пока черная дыра «ест», она дает огромный выброс энергии во всем электромагнитном спектре.
Новое исследование более чем вдвое удлиняет каталог известных СПР во Вселенной — ученые решили посмотреть на черные дыры в непривычном инфракрасном диапазоне. Помимо оптического и рентгеновского, СПР могут генерировать инфракрасное излучение, особенно в «пылевых» галактиках, где центральная черная дыра плотно окутана.
Команда также обнаружила ближайшее СПР, проводя поиск с помощью инфракрасных наблюдений. Им помог специально разработанный алгоритм ИИ, который выделяет закономерности в инфракрасном излучении.
До этого астрономы в основном видели СПР лишь в одном типе галактик: раньше там была фабрика звездообразования, но с тех пор галактика успокоилась. Этот тип галактик редок, но в них почти нет пыли. Теперь, глядя в инфракрасном диапазоне, астрономы могут увидеть СПР во многих других галактиках.
Результаты также решают проблему «недостающей энергии». Физики теоретически предсказали, что СПР должны излучать больше энергии, чем наблюдалось. Но теперь это расхождение может быть объяснено пылью.